El suboficial jefe Luke Mauck, originario de La Plata, Maryland, con vínculos familiares en Myrtle Beach, Carolina del Sur, que sirve a bordo del USS Wichita, completó recientemente una visita al puerto de Bristol, Rhode Island, con la tripulación del barco para participar en las celebraciones del 4 de julio.

Las habilidades y valores necesarios para tener éxito en la Marina son similares a los que se encuentran en Laplata.

“Lo que aprendí de mi ciudad natal fue la humildad”, dijo Mauck. “Todos los que se unen a la Marina vienen de otro lugar, en un momento diferente de sus vidas y por una razón diferente para cambiar algo diferente a lo que yo cambiaría”.

Mauck se graduó de la Escuela Secundaria La Plata en 2007. Mauck se unió a la Marina hace 18 años.

“Me uní a la Marina porque quería hacer más por mí y por mi futuro que quedarme en mi ciudad natal”, dijo Mauck.

En la actualidad, Mauck se desempeña como técnico en electrónica.

“Lo que más me gusta de mi trabajo es el desafío que conlleva”, dijo Mauck. “Me da un profundo sentido de propósito y validación. El trabajo es exigente tanto física como mentalmente, y eso es exactamente lo que necesito para sentir que he logrado algo significativo para los demás. Por encima de todo, me siento muy orgulloso de enseñar a jóvenes marineros y oficiales cómo navegar la vida compartiendo mis experiencias y las lecciones que he aprendido durante mi trayectoria en la Marina”.

Wichita, un buque de combate litoral de la variante Freedom, está asignado al Escuadrón de Buques de Combate Litoral (LCSRON) 2 y tiene su puerto base en Mayport, Florida. El buque de combate litoral (LCS) es un buque de guerra rápido, ágil y centrado en una misión, diseñado para operar en entornos cercanos a la costa para contrarrestar las amenazas del siglo XXI. Es una clase de pequeños combatientes de superficie armados con capacidades para vencer los desafíos en los litorales del mundo. LCS puede operar de forma independiente o en escenarios de alta amenaza como parte de una fuerza de batalla en red que incluye combatientes de superficie más grandes y de múltiples misiones, como cruceros y destructores.

Dado que el 90% del comercio mundial viaja por mar y el acceso a Internet depende de la seguridad de los cables submarinos de fibra óptica, los funcionarios de la Marina continúan enfatizando que la prosperidad de los Estados Unidos está directamente relacionada con el reclutamiento y la retención de personas talentosas de todo el rico tejido de Estados Unidos.

Mauck tiene muchas oportunidades de lograr logros durante el servicio militar.

“Los logros de los que más me siento orgulloso fueron terminar mi primer despliegue en el FFG-40, el USS Halyburton en 2009. Avanzar a suboficial de primera clase y luego a jefe”, dijo Mauck. “Esto validó todo el arduo trabajo que invertí y sigo invirtiendo en la Marina”.

Mauck sirve a una Armada que opera muy lejos, en todo el mundo y las 24 horas del día, promoviendo la prosperidad y la seguridad de la nación.

“Mi objetivo en la Marina es dar a otros lo que no me dieron a mí”, dijo Mauck. â€”Durante un tiempo no tuve muchos buenos mentores. En realidad fueron años de prueba y error. Afortunadamente, eso me enseñó a manejar muchas adversidades diferentes, especialmente aquellas que me han ayudado a entrenar a marineros para que se conviertan en líderes y a los líderes para que se conviertan en jefes”.

Este año, la Marina conmemora su contribución a la defensa de la nación mientras Estados Unidos celebra 250 años de independencia. Según funcionarios de la Marina, durante más de 250 años, la Marina ha navegado por el mundo defendiendo la libertad y protegiendo la prosperidad. Más información está disponible aquí: https://www.navy.mil/navy-250/

















Esta entrada se publicó el 20 de julio de 2026 a las 6:32 am y está guardada en Todas las noticias, Charles News, Comunidad, Condado, Más noticias, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. Puede seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del canal RSS 2.0.