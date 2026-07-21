Los movimientos en la plantilla de los Cachorros incluyen la activación de Jameson Taillon y la colocación de Phil Maton en IL

Los Cachorros de Chicago hicieron una serie de movimientos en su plantilla antes de su partido del lunes contra los Tigres de Detroit, incluida la activación de Jameson Taillon de la lista de lesionados de 15 días.

Taillon, quien ha estado fuera de acción desde el 8 de junio por una distensión en el tendón de la corva, hará la apertura para los Cachorros el lunes contra los Tigres en Wrigley Field, con el primer lanzamiento programado para las 7:05 pm.

Los Cachorros también agregaron al lanzador Aaron Civale a su lista activa luego de adquirirlo en un canje de los Atléticos durante el fin de semana.

En los movimientos correspondientes en la plantilla, los Cachorros designaron al relevista Drew Pomeranz para asignación y colocaron al lanzador Phil Maton en la lista de lesionados de 15 días con tendinitis en la rodilla derecha.

Taillon ha estado fuera de acción desde junio y ha tenido problemas en 13 aperturas esta temporada, con un récord de 2-5 y una efectividad de 5.19. Ha permitido 20 jonrones en sólo 67,2 entradas, con 59 ponches y 23 bases por bolas en esas salidas.

Los Cachorros adquirieron a Civale de los Atléticos, junto con consideraciones de efectivo, mientras buscan reforzar su plantilla mermada por las lesiones. Ha hecho 16 apariciones en total en lo que va de la temporada, incluidas 15 aperturas, registrando una efectividad de 5.42 con 58 ponches en 74.2 entradas de trabajo.

Pomeranz tuvo una sólida temporada en 2025 con los Cachorros, la primera desde la campaña de 2021, pero tuvo muchos problemas en su segunda carrera con el club, permitiendo cinco carreras limpias en 5.2 entradas de trabajo.

Maton también ha tenido problemas esta temporada con los Cachorros, con efectividad de 6.18 en 31 apariciones para los North Siders. Tiene 31 ponches y 16 bases por bolas en 27,2 entradas, con un WHIP de 1,81 en la campaña.

Los Cachorros esperan continuar con su reciente racha ganadora después de ganar dos de tres juegos de los Mellizos de Minnesota durante el fin de semana.