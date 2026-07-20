Construyendo el primer programa regional de pronóstico de clima severo de América del Sur

La Cuenca del Plata se extiende por cinco países y es una de las regiones de América del Sur más expuestas al clima. Lluvias intensas, inundaciones, tormentas severas, granizo, fuertes vientos, tornados y temperaturas extremas perturban periódicamente las comunidades, la agricultura, el transporte, la energía y la gestión del agua en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Una tormenta que se desarrolla en un país puede afectar a otro en cuestión de horas, lo que hace que la cooperación regional sea esencial. Los pronósticos oportunos y consistentes pueden ayudar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a apoyar a los tomadores de decisiones, los gestores de emergencias y las comunidades antes de que el clima severo cause impactos importantes.

Para responder a esta necesidad, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) está apoyando el desarrollo del primer Programa de Pronóstico de Tiempo Severo en América del Sur, enfocado en la Cuenca del Plata. La iniciativa fortalecerá las capacidades de previsión y los servicios de alerta temprana en los cinco países participantes, contribuyendo a la iniciativa Alertas Tempranas para Todos.

Un enfoque regional para compartir los riesgos climáticos severos

El Programa de Predicción de Tiempos Severos (SWFP, por sus siglas en inglés) se basa en una idea simple pero poderosa: es posible generar mejores alertas cuando se reúnen los conocimientos especializados a nivel mundial, regional y nacional.

A través del “proceso de pronóstico en cascada” de SWFP, los centros globales brindan orientación y productos de predicción numérica del tiempo de alta calidad. Luego, los centros regionales adaptan esta información a las necesidades de una subregión específica. Los servicios nacionales utilizan esta guía para preparar pronósticos, alertas, avisos y alertas para sus propios países y comunidades.

Para la Cuenca del Plata, el apoyo provendrá de socios globales y regionales, incluidos los Centros Meteorológicos Mundiales en Montreal y Washington y el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Plazo Medio (ECMWF). También se espera que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil contribuya con modelos de alta resolución y productos de predicción inmediata, ayudando a los pronosticadores a monitorear tormentas y sistemas climáticos en rápida evolución.

A través del SWFP-Cuenca de La Plata, los pronosticadores operativos tendrán mejor acceso a orientación sobre peligros como lluvias intensas, tormentas eléctricas severas, granizo, tornados, vientos fuertes y calor o frío extremos. En la práctica, esto significa alertas más oportunas y mejor informadas para las personas y sectores en riesgo.

Convertir las orientaciones técnicas en advertencias prácticas

El nuevo subprograma no trata sólo de tecnología, sino también de garantizar que la información científica pueda utilizarse eficazmente en las operaciones de predicción cotidianas.

Durante una reunión de planificación técnica organizada por el Servicio Meteorológico Nacional de Brasil (INMET) en Brasilia del 18 al 22 de mayo de 2026, expertos de los países participantes y centros contribuyentes discutieron cómo operará el subprograma, cómo se coordinarán los países y cómo la orientación de pronóstico regional puede apoyar mejor los servicios nacionales de alerta.

Según los acuerdos propuestos, el INMET albergaría el Centro Regional de Apoyo a la Predicción para el subprograma, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina proporcionaría apoyo de respaldo como parte de los acuerdos de continuidad del negocio. Esto es particularmente importante en una región expuesta no sólo a condiciones climáticas severas sino también a interrupciones causadas por cortes de energía, peligros naturales e incidentes cibernéticos.

Se espera que la fase preoperacional del subprograma SWFP-Cuenca del Plata comience en 2027, luego del lanzamiento de un portal web específico y un taller de capacitación para puntos focales nacionales y pronosticadores operativos.

Construyendo sobre 20 años de experiencia

El lanzamiento del subprograma de la Cuenca del Plata se produce cuando el SWFP cumple 20 años desde que comenzó como un proyecto de demostración en el sudeste de África en 2006. Desde entonces, se ha expandido a más de 100 países en 11 subregiones, mejorando el acceso a herramientas de pronóstico, orientación y servicios de alerta temprana.

Para América del Sur, el nuevo subprograma representa más que una expansión técnica. Es una oportunidad para fortalecer la cooperación y la capacidad de predicción entre países que enfrentan riesgos climáticos comunes.

Al reunir ciencia global, coordinación regional y experiencia nacional, el subprograma SWFP-Cuenca del Plata ayudará a garantizar que mejores pronósticos conduzcan a mejores decisiones y, en última instancia, a comunidades más seguras.