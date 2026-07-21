Lo que hay que saber sobre la terapia de reemplazo de testosterona mientras el ejército de los EE. UU. planea probar a las tropas

Lo que hay que saber sobre la terapia de reemplazo de testosterona...

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono en Washington, DC, el 8 de abril de 2026.

La terapia de reemplazo de testosterona ha pasado del consultorio del médico al centro de un fenómeno cultural masivo centrado en el rendimiento, la longevidad y la salud de los hombres. Ahora, el tratamiento vuelve a estar en el centro de atención después de que el Secretario de Defensa Pete Hegseth anunciara la semana pasada que las fuerzas armadas de EE. UU. comenzarán a probar los niveles de testosterona de los miembros del servicio y harán la terapia de reemplazo disponible para aquellos que califiquen, diciendo que el objetivo es ayudar a que las tropas operen en su “mejor momento”. El esfuerzo también se basa en un impulso más amplio de la administración Trump para promover y expandir el acceso público a terapias de reemplazo de testosterona, que son fabricadas por compañías farmacéuticas como AbbVie, Pfizer y Marius Pharmaceuticals.

La terapia de testosterona ha ganado popularidad en los últimos años, impulsada por clínicas de salud masculina, compañías de telemedicina e influyentes en línea que promueven la testosterona, o “T-maxxing”, como una forma de combatir la fatiga, el envejecimiento y el rendimiento decreciente. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., también ha promocionado la terapia de testosterona como parte de su régimen contra el envejecimiento.

Las recetas aumentaron de 7,3 millones en 2019 a más de 11 millones en 2024, según la firma de investigación en salud IQVIA. Sin embargo, desde hace tiempo ha habido un debate sobre la seguridad de tomar formas sintéticas de testosterona, la hormona que afecta el deseo sexual, el estado de ánimo y otros factores de salud.

Mientras que algunas investigaciones han mostrado beneficios para los pacientes que califican, incluidas mejoras en la densidad ósea y la masa muscular, siguen existiendo dudas sobre los riesgos a largo plazo de la terapia y su uso entre hombres sin una necesidad médica clara. La preocupación es significativa: hasta un tercio de los hombres que toman testosterona nunca han sido diagnosticados formalmente con deficiencia de testosterona y es posible que no se beneficien del tratamiento, según la Asociación Americana de Urología.

Los médicos también hacen hincapié en que la terapia de testosterona no es una solución universal para la falta de energía o el envejecimiento normal. Generalmente está destinada a hombres con deficiencia de testosterona clínicamente confirmada, y los expertos afirman que determinar quién califica requiere más que una simple prueba de sangre, como parece ser el plan militar. El exceso de testosterona también puede conllevar riesgos, como la reducción de la producción de espermatozoides.

“A lo que estoy haciendo referencia es que la testosterona no es mala. Es buena para las personas que la necesitan”, dijo la Dra. Adrian Sandra Dobs, endocrinóloga de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. “Pero reemplazarla en exceso: tenemos que ser muy cuidadosos al respecto.”

A medida que la terapia de testosterona entra en una nueva conversación nacional, esto es lo que los médicos dicen que sabemos, y no sabemos, sobre sus beneficios, riesgos y quién debe considerar el tratamiento.

¿Para quién está destinada la terapia? La terapia de reemplazo de testosterona, que comúnmente se administra a través de inyecciones, geles, pellets implantables y medicamentos orales, está destinada a una población más limitada de la que las redes sociales pueden sugerir.

Los médicos dicen que generalmente está reservada para hombres con hipogonadismo diagnosticado clínicamente, una condición en la que el cuerpo no produce suficiente testosterona.

Eso generalmente significa niveles de testosterona persistentemente bajos junto con síntomas como disminución del deseo sexual, fatiga, disfunción eréctil, estado de ánimo deprimido, baja densidad ósea o pérdida de masa y fuerza muscular.

Dobs dijo que la baja testosterona puede deberse a varias causas. Si bien los niveles de testosterona disminuyen naturalmente con la edad, eso por sí solo no califica típicamente como deficiencia. Ciertas condiciones también pueden suprimir la producción de testosterona, incluidos trastornos del sueño como la apnea del sueño, daño en los testículos, trastornos de la glándula pituitaria, algunos tratamientos contra el cáncer y enfermedades crónicas.

En algunos hombres, los médicos pueden diagnosticar lo que se conoce como hipogonadismo funcional, en el que los niveles de testosterona caen debido a factores potencialmente reversibles como la obesidad o enfermedades crónicas, aunque los órganos reproductivos estén estructuralmente intactos.

“La obesidad, el estrés, la fatiga y el mal sueño son muy comunes y estas condiciones pueden reducir la testosterona”, dijo Marcus Goncalves, director de la División Holman de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en NYU Langone Health. “La solución correcta es mejorar esos aspectos y dejar que la testosterona regrese naturalmente, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo.”

Pero diagnosticar la condición generalmente requiere más que una simple prueba de sangre, agregó Goncalves.

Debido a que los niveles de testosterona fluctúan a lo largo del día, las pautas médicas generalmente recomiendan confirmar niveles bajos con dos extracciones de sangre matutinas separadas y evaluar a los pacientes en busca de posibles causas subyacentes antes de considerar la terapia, dijo.

Un resultado de baja testosterona tampoco siempre significa que alguien necesite tratamiento. Los niveles de testosterona pueden disminuir temporalmente durante períodos de estrés severo, enfermedad, pérdida de peso o esfuerzo físico intenso y pueden volver a la normalidad una vez que se resuelvan esos factores, dijo el Dr. Richard Auchus, profesor de medicina interna de la Universidad de Michigan.

“No es tan fácil determinar si alguien tiene suficiente testosterona y si eso es una situación funcional y reversible, o si es un problema permanente irreversible”, dijo Auchus.

¿Cuáles son los posibles beneficios y riesgos? Los beneficios de la terapia de reemplazo de testosterona pueden ser reales para los pacientes adecuados.

“Diría que tratamos de limitar los tratamientos a personas que sabemos que se beneficiarán”, dijo Auchus.

Para hombres con deficiencia de testosterona clínicamente confirmada, el tratamiento puede aumentar el deseo sexual, mejorar la disfunción eréctil, ayudar a restaurar la masa muscular y la densidad ósea, y aumentar los niveles de energía y el estado de ánimo. También puede mejorar la densidad mineral ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis y fracturas en hombres con niveles hormonales bajos.

Pero los expertos dicen que es menos claro si aumentar la testosterona en personas que ya tienen niveles normales o solo levemente bajos proporciona beneficios significativos para la energía, la cognición, el rendimiento atlético o la salud en general. La evidencia que respalda la testosterona como tratamiento anti-envejecimiento o mejorador del rendimiento sigue siendo limitada, agregaron.

“No te hace más inteligente. No te convertirá en un mejor piloto”, dijo Dobs.

Incluso para pacientes adecuados, los médicos dicen que la terapia de testosterona conlleva riesgos y requiere un monitoreo continuo.

Una preocupación es que el tratamiento puede aumentar los recuentos de glóbulos rojos, espesando potencialmente la sangre y aumentando el riesgo de complicaciones como coágulos sanguíneos, dijo Goncalves de NYU Langone.

Si bien estudios anteriores plantearon preocupaciones de que la terapia de testosterona pudiera aumentar el riesgo cardiovascular, las evidencias más recientes han sido tranquilizadoras. Un importante ensayo de 2023, el más grande y completo hasta la fecha, no encontró una mayor tasa de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o muerte cardiovascular entre los hombres que recibieron terapia de testosterona en comparación con los que recibieron un placebo.

Los investigadores observaron tasas más altas de algunas condiciones, incluida la fibrilación auricular, lesión renal aguda y embolia pulmonar, subrayando la necesidad de una selección y monitoreo cuidadosos de los pacientes.

El tratamiento también puede suprimir la producción natural de la hormona del cuerpo, reduciendo la producción de espermatozoides y potencialmente afectando la fertilidad, agregó. Los médicos generalmente desaconsejan la terapia de testosterona en hombres que puedan querer tener hijos.

Otros posibles efectos secundarios incluyen acné, sensibilidad o agrandamiento mamario, retención de líquidos y empeoramiento de los síntomas no tratados de apnea del sueño.

¿Cómo podría aplicarse esto al ámbito militar? El plan militar de probar los niveles de testosterona de los miembros del servicio plantea una pregunta clave: ¿Cómo deben interpretar los médicos los niveles hormonales en personas sometidas a estrés físico y psicológico extremo?

Goncalves dijo que el intenso entrenamiento militar, la privación de sueño y el esfuerzo físico prolongado pueden suprimir temporalmente la producción de testosterona. En un estudio de marines estadounidenses que realizaban el entrenamiento Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE), los niveles de testosterona cayeron aproximadamente a la mitad durante el ejercicio antes de recuperarse posteriormente.

“No hay evidencia de que restaurar los niveles durante ese período mejore el rendimiento”, dijo, aunque agregó que valdría la pena estudiar la cuestión.

Eso también destaca un desafío para cualquier programa de pruebas a gran escala, dijeron algunos expertos. Una lectura baja de testosterona puede no reflejar una deficiencia permanente que requiera tratamiento, sino más bien una respuesta temporal a condiciones exigentes.

Auchus también advirtió que la terapia de testosterona puede crear problemas a largo plazo para los miembros del servicio que, de lo contrario, están sanos. Porque el tratamiento suprime la producción natural de testosterona, los hombres que permanecen en terapia durante períodos prolongados pueden volverse dependientes de ella para mantener niveles hormonales normales, dijo.

Auchus dijo que eso plantea preguntas sobre lo que podría suceder si un miembro del servicio que recibe testosterona de repente no pudiera acceder al tratamiento durante un despliegue u otra operación militar.

De manera más amplia, los expertos dicen que la terapia de reemplazo de testosterona no debe verse como un atajo para mejorar el rendimiento militar.

“La testosterona no va a hacer que los hombres sean más machos o mejores combatientes”, dijo Dobs. “Necesitas cerebro para ganar una guerra.”