Imported Article – 2026-07-21 03:29:12

Ella Langley’s “Choosin’ Texas” suma una 14ª semana en el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, empatando con un par de canciones icónicas para alcanzar alturas históricas.

El sencillo, que lideró por primera vez el Hot 100 en febrero, iguala a “We Belong Together” de Mariah Carey y “I Will Always Love You” de Whitney Houston por el mayor número de semanas en el puesto número 1 entre títulos no festivos interpretados por mujeres sin la figura de un hombre. Sumando el éxito de Carey “All I Want for Christmas Is You”, “Choosin’ Texas” empata por el segundo período más largo entre canciones interpretadas únicamente por mujeres.

Aquí hay una lista actualizada, clasificada por la mayoría de las semanas en el puesto número 1, de los éxitos de Hot 100 con el único protagonismo de mujeres en los archivos de la lista, que se remontan a agosto de 1958:

22 semanas (récord general), “All I Want for Christmas Is You”, Mariah Carey, 2019-26

14, “Choosin’ Texas”, Ella Langley, 2026

14, “We Belong Together”, Mariah Carey, 2005

14, “I Will Always Love You”, Whitney Houston, 1992-93

13, “The Boy Is Mine”, Brandy & Monica, 1998

11, “Independent Women Part I”, Destiny’s Child, 2000-01

11, “Un-Break My Heart”, Toni Braxton, 1996-97

En otras noticias, Stella Lefty logra su primer top 10 en el Hot 100, ya que “Boston” sube al puesto número 6, y Olivia Dean tiene la canción más grande en la radio, ya que “So Easy (To Fall in Love)” encabeza la lista de Radio Songs, mientras continúa en el top 10 del Hot 100.

Siga leyendo para conocer los detalles de todo el top 10 en el Hot 100 de esta semana.

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