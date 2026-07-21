Hombre de La Plata detenido sin derecho a fianza después de que una parada de tráfico en Waldorf condujera a cargos por distribución de drogas y armas

Brandon Dexter Williams, de 40 años, de La Plata, enfrenta nueve cargos criminales y cuatro citaciones de tránsito después de que una parada de tránsito el 4 de julio de 2026 en Waldorf llevó a los oficiales a recuperar una pistola, municiones, varias sustancias controladas sospechosas, equipo para empaquetar drogas y $1,738 en efectivo.

Williams está acusado de posesión o transporte de un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas, posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuir, posesión de una sustancia controlada que no sea cannabis, posesión de parafernalia de drogas, portar una pistola en un vehículo, posesión ilegal de un arma de fuego regulada, posesión ilegal de municiones, portar una pistola en su persona y posesión de un arma de fuego luego de una condena penal descalificante.

También fue citado por operar un vehículo con vidrios polarizados no autorizados, conducir sin usar el cinturón de seguridad, faros delanteros mal equipados o colocados y conducir un vehículo sin el equipo de vidrio de seguridad requerido.

Un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Charles estaba patrullando cerca de St. Charles Parkway y St. Ignatius Drive alrededor de las 4:28 pm cuando el oficial vio un Chevrolet Impala blanco girar hacia St. Ignatius Drive. El oficial informó que el vehículo tenía un tinte oscuro en todas las ventanas, incluido el parabrisas, y que una grieta se extendía a lo largo del parabrisas.

El oficial detuvo el Impala cerca de St. Ignatius Drive y High Street. Williams fue identificado como el conductor y otro hombre adulto estaba sentado en el asiento del pasajero delantero.

El oficial informó haber visto señales de que el pasajero podría haber estado afectado, incluyendo movimientos lentos, retraso en el habla y dificultad para buscar en la guantera el registro del vehículo. Ninguno de los ocupantes pudo localizar el registro, según el relato del oficial.

Cuando el oficial volvió a pedir el registro, Williams supuestamente buscó entre el asiento del conductor y la puerta. El oficial dijo que Williams era conocido por una parada de tráfico anterior por mantener navajas en el área de almacenamiento de la puerta del conductor. Creyendo que Williams podría estar buscando un arma, el oficial le sujetó los brazos y abrió la puerta.

Según los informes, se encontraron varios cuchillos en el compartimento de la puerta abierta. El oficial también vio pastillas rosadas, redondas y sueltas en un compartimiento adyacente y detuvo a Williams mientras comenzaba una investigación sobre drogas.

Durante una búsqueda de una bolsa cruzada negra que había estado descansando en el regazo de Williams, el oficial encontró una pistola Springfield 911 calibre .380 descargada. Según los informes, dentro de la bolsa se guardaba una munición por separado.

La bolsa también contenía una bolsa de plástico atada que contenía una sustancia dura que se sospechaba era cocaína crack, una balanza digital que funcionaba y una hoja de afeitar. Según los informes, la escama y la hoja de afeitar tenían residuos de polvo blanco.

La policía dijo que otro compartimento contenía 1.738 dólares en billetes variados. El dinero había sido separado por denominación y doblado de una manera que el oficial describió como consistente con el manejo de efectivo durante transacciones ilegales de drogas.

Una búsqueda en la puerta del conductor supuestamente produjo 20 pastillas sueltas de color rosa identificadas a través de una base de datos de pastillas como tabletas de clorhidrato de oxicodona de 10 miligramos. La policía estimó su valor en la calle en aproximadamente $200.

Los oficiales también informaron haber encontrado una bolsa de plástico transparente atada que contenía un polvo blanquecino con piezas más grandes parecidas a rocas y un recipiente de plástico que contenía sustancias blancas parecidas a rocas. Las pruebas de campo supuestamente identificaron base de cocaína en varias muestras. Una muestra también dio positivo para ciclohexilfentanilo, según el informe del oficial.

El oficial dijo que la combinación de múltiples cantidades de drogas sospechosas, tabletas de oxicodona sueltas, una báscula digital, una hoja de afeitar con residuos, dinero en efectivo organizado y un arma de fuego accesible era consistente con posesión de drogas para distribución en lugar de uso personal.

Según los informes, el Maryland Gun Center confirmó que a Williams se le prohibió poseer armas de fuego y municiones. En el lugar, Williams dijo que “no deseaba hablar con los agentes investigadores”, según el informe. Fue transportado al Centro de Detención del Condado de Charles sin más incidentes.

Williams compareció ante un funcionario judicial el 5 de julio de 2026, con la participación remota de un abogado designado por el tribunal. Se ordenó su detención sin derecho a fianza después de que el funcionario judicial determinó que había una probabilidad razonable de que representaba un peligro para otra persona o la comunidad y que tal vez no compareciera en procedimientos futuros.

El 6 de julio de 2026 se llevó a cabo una revisión de la fianza y Williams permaneció detenido sin derecho a fianza. Se programó una audiencia preliminar para el 4 de agosto de 2026 en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles.

















Esta entrada se publicó el 20 de julio de 2026 a las 10:42 p. m. y está guardada en A, Todas las noticias, Charles News, Aplicación de la ley, Más noticias, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. Puede seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del canal RSS 2.0.