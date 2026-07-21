Kevin Keegan: Leyenda del fútbol de Inglaterra muere a los 75 años después de ser diagnosticado con cáncer mientras Newcastle, Man City, Liverpool, Fulham y Southampton lideran homenajes.

Kevin Keegan: Leyenda del fútbol de Inglaterra muere a los 75 años...

Newcastle rinde homenaje al “remarkable” Kevin Keegan, el legendario exdelantero y entrenador de Inglaterra, quien ganó el Balón de Oro en 1978 y 1979, falleció a los 75 años.

La familia de Keegan anunció en enero que el tres veces ganador de la primera división estaba a punto de comenzar el tratamiento tras un diagnóstico de cáncer en etapa cuatro.

“Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años”, dijo un comunicado de la familia el lunes.

“El exjugador y entrenador de Inglaterra había estado luchando contra el cáncer y estuvo rodeado de su esposa e hijas en sus últimos momentos.

“Kevin, un doble Balón de Oro, fue un esposo, padre y abuelo muy querido. La familia desea agradecer al increíble equipo médico de Kevin por todo su apoyo.

“Este es un momento enormemente difícil y están pidiendo espacio y privacidad”.

Siete años después de finalizar su brillante carrera como jugador, Keegan asumió su primer cargo como entrenador al convertirse en el manager de Newcastle en febrero de 1992 y llevar a los Magpies a la seguridad de la segunda categoría.

Keegan ascendió con el club la temporada siguiente y, en la última temporada de su primer mandato como manager, llevó a Newcastle a una gran ventaja en la cima de la Premier League 1996/97 antes de ser superados por el Manchester United en una clásica lucha por el título.

“Kevin fue más que un legendario futbolista y manager”, dijo un comunicado del club.

“Fue el corazón latente de Newcastle United para generaciones de seguidores. Como jugador [entre 1982 y 1984], aportó talento de clase mundial, ambición y creencia al St. James Park, ayudando a transformar las percepciones de lo que Newcastle United podría ser.

“Como entrenador, encendió nuestra ciudad. Kevin dio esperanza y orgullo a los seguidores y lideró un equipo cuyo estilo, espíritu y pasión capturaron la imaginación de los aficionados al fútbol de todo el mundo.

“Fue mucho más que un animador. Por encima de todo, Kevin forjó un vínculo extraordinario con Newcastle, construido sobre las raíces de su padre, Joe.

“Entendió a nuestra gente. Abrazó el noreste con pasión genuina e inquebrantable y, a cambio, se ganó un lugar legítimo en los corazones de millones”.

Tras iniciar su carrera en Scunthorpe United, Keegan se unió al Liverpool bajo el icónico entrenador Bill Shankly en 1971.

Además de la gloria nacional, los logros de Keegan en Anfield incluyeron ganar la Copa de Europa -ahora la Champions League- y la Copa de la UEFA, que ahora es la Europa League. Aquí está la lista completa.

Competencia Títulos Primera División de la Liga de Fútbol 1972/73, 1975/76, 1976/77 Copa FA 1973/74 FA Charity Shield 1974, 1976 Copa de Europa 1976/77 Copa de la UEFA 1972/73, 1975/76

Keegan se unió al Hamburgo en 1977, ganando el Balón de Oro en temporadas consecutivas con el equipo alemán, así como la Bundesliga en 1979 y una carrera a la final de la Copa de Europa en 1980.

Southampton fichó a Keegan en 1980 y fue el Jugador de la Temporada en el club en 1981/82, repitiendo ese logro en ambas temporadas en Newcastle.

“Kevin fichó por el club en 1980 como poseedor del Balón de Oro y trajo gran alegría a los aficionados en [antiguo estadio] The Dell y en todo el mundo del fútbol”, decía un comunicado de Southampton, que dijo que estaban “devastados” por la noticia.

“Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil”.

Debutante en la selección inglesa en 1972, Keegan fue capitán de su país desde 1976 hasta su retiro después de la Copa del Mundo de 1982.

Inglaterra también llegó a la EURO 1980 con Keegan en el ataque, pero no lograron avanzar a la fase de eliminación en ninguno de los dos torneos importantes en los que participó.

Una lesión de espalda limitó a Keegan a una aparición en la Copa del Mundo y terminó con 21 goles en 63 apariciones, con solo 18 jugadores superándolo en la selección nacional.

Después de esa memorable primera etapa de entrenador en Newcastle, el hombre conocido como “King Kev” se unió al Fulham en un puesto senior en 1997 y se convirtió en manager antes de la campaña de play-off de la segunda categoría de los Cottagers en 1997/98.

El club ascendió a la Premier League como campeón en 1998/99. Keegan combinó su papel con hacerse cargo de Inglaterra a partir de febrero de 1999.

La figura carismática dejó Fulham al final de esa temporada para concentrarse totalmente en Inglaterra, aunque los Tres Leones no lograron avanzar desde su grupo en la EURO 2000 a pesar de una primera victoria sobre Alemania desde 1966.

Una derrota en la clasificación para la Copa del Mundo ante Alemania en el Estadio de Wembley en octubre de 2000 provocó la renuncia inmediata de Keegan, quien regresó al fútbol como jefe del Manchester City en 2001.

City adoptó un estilo alocado típico de Keegan en su camino hacia el título de la segunda categoría en 2001/02, y los dirigió en la Premier League hasta su salida en marzo de 2005.

Para deleite de los seguidores, Newcastle volvió a nombrar a Keegan en enero de 2008. Se fue ocho meses después, con informes generalizados de tensiones con la jerarquía del club.

“El impacto de Kevin no se medirá por apariciones o resultados”, agregó el comunicado de Newcastle tras su fallecimiento. “Permanecerá en las memorias que creó con el club y el país, los sueños que inspiró allá donde fue y las generaciones de seguidores de todo el mundo que se enamoraron del fútbol por él.

“En este momento profundamente triste, enviamos nuestro amor y más sentido pésame a la esposa de Kevin, Jean, su familia, amigos y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar junto a él.

“Lamentamos la pérdida de un verdadero gigante de nuestra historia. En el momento adecuado, consideraremos cuidadosamente cómo dar forma a un tributo duradero a la vida y el legado extraordinarios de Kevin”.

En un comunicado, Inglaterra ofreció “pensamientos y condolencias” a la familia, amigos y al mundo del fútbol de Keegan, añadiendo: “Estamos increíblemente entristecidos por la noticia”.

Uno de los mejores jugadores de Keegan a nivel de club e internacional, Alan Shearer, lo llamó “mi héroe”.

“Mi entrenador”, dijo Shearer. “Mi amigo. Descansa en paz, jefe”.

El exdefensa del Liverpool e Inglaterra Jamie Carragher describió a Keegan como “uno de los mejores jugadores que este país ha producido” y “un gigante absoluto del fútbol inglés”.

“Uno de los hombres más importantes para hacer de Liverpool lo que es hoy”, dijo Carragher.

A continuación, una selección de más homenajes a Keegan de todo el fútbol.

Liverpool: “Estamos profundamente entristecidos por la partida del legendario Kevin Keegan y lamentamos su pérdida”.

“Su espíritu indomable y su notable contribución quedarán grabados para siempre en nuestra historia y su legado perdurará. Descansa en paz, Kevin”.

Manchester City: “Todos en Manchester City están devastados al enterarse de que nuestro exentrenador Kevin Keegan ha fallecido, a los 75 años.

“Kevin fue un entrenador transformador que aportó optimismo y vitalidad a City durante su periodo de cuatro años a cargo.

“La campaña de ascenso en 2001/02 nunca será olvidada, y Kevin luego nos estableció una vez más como un equipo de primer nivel en la Premier League en los años siguientes.

“Nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Kevin en este momento tan difícil”.

Manchester United: “Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Kevin Keegan.

“Un gigante del fútbol inglés, fue una figura querida en los más altos niveles del juego”.

“Nuestras condolencias van para la familia de Kevin, sus seres queridos y todos aquellos a los que inspiró como entrenador, jugador y persona, dentro y fuera del campo. Descansa en paz, Kevin”.

Fulham: “Estamos increíblemente tristes al escuchar la noticia de que nuestro exentrenador, Kevin Keegan, ha fallecido.

“Una leyenda del juego… nuestros pensamientos están con sus amigos y familia en este momento difícil”.

The EFL: “Entristecidos al conocer la partida de Kevin Keegan.

“Una leyenda del fútbol inglés, Keegan será recordado por generaciones de aficionados al fútbol por su impacto como jugador y manager. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”.