A medida que la guerra de Sudán cruza fronteras y millones de personas se convierten en refugiados, ¿podría el plan de Etiopía resolver el problema de la migración de la humanidad?

La conflictividad en Sudán está afectando gravemente a la región, con el RSF ocupando territorios y desatando el terror. Etiopía se ve envuelta en esta compleja situación, con la amenaza de conflictos internos y regionales. La población local y los refugiados sudaneses en Etiopía sufren las consecuencias de esta inestabilidad, temiendo por su seguridad y futuro.

El gobierno etíope, liderado por Abiy Ahmed, busca abordar la crisis de refugiados de una manera innovadora, tratando de integrar a los más de 1,1 millones de refugiados en el país como contribuyentes a la sociedad, en lugar de depender únicamente de la ayuda humanitaria. Este enfoque ha sido elogiado por expertos internacionales y podría marcar un cambio significativo en cómo se aborda la migración a nivel global.

A pesar de las tensiones y los desafíos, la esperanza brilla en los campos de refugiados de Etiopía, donde emprendedores emergentes y trabajadores incansables buscan crear nuevas oportunidades y reconstruir sus vidas. La comunidad internacional observa de cerca el progreso de esta iniciativa, ya que podría ofrecer una alternativa valiosa a la segregación y la hostilidad hacia los refugiados que se ve en otras partes del mundo.