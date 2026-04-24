Por: Xzayver Curry

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Jueves cultural en Central Lakes College destaca a Argentina a través de la presentación de un profesor

Brainerd, MN – Central Lakes College continúa su serie anual de Jueves Culturales, un programa de ocho semanas que trae diversas actuaciones, presentaciones y debates culturales a su campus de Brainerd. El evento más reciente contó con la participación del profesor de sociología Gary Payne y su presentación, “Argentina: un paraíso perdido y encontrado”.

Celebrada en el Teatro John Chalberg, la presentación exploró los complejos desafíos económicos y políticos de Argentina y al mismo tiempo destacó los ricos paisajes, cultura y gente del país. Payne pretendía brindar a los asistentes una comprensión más matizada de la nación más allá de los titulares y los estereotipos.

Payne enfatizó la importancia del intercambio cultural y la conciencia global durante su charla, alentando tanto a los estudiantes como a los miembros de la comunidad a involucrarse con perspectivas más allá de las suyas. “Nosotros, los terrícolas, no nos llevamos bien entre nosotros en este momento”, dijo Payne. “Si no logramos comprensión, corremos el riesgo de reemplazar la conexión con el conflicto. Lo mejor que podemos hacer es aprender sobre otras culturas: cómo son realmente y qué podemos compartir unos con otros”.

La serie de Jueves Culturales está diseñada para fomentar el diálogo y ampliar la conciencia cultural en todo el campus y la comunidad circundante. Los eventos suelen incluir oradores invitados, actuaciones artísticas y exhibiciones educativas.

Si bien aún no se ha anunciado el próximo evento del Jueves Cultural, CLC continuará su programación de primavera con una adaptación teatral de The Grapes of Wrath, que se estrenará el jueves 30 de abril en el Teatro Chalberg. La producción ofrece otra oportunidad para que los estudiantes y residentes interactúen con la narración clásica a través de presentaciones en vivo.

Para obtener más información sobre los próximos eventos, se recomienda a los miembros de la comunidad que consulten el sitio web oficial de Central Lakes College o los anuncios del campus.

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