Irán no debería estar en la Copa del Mundo

Amo el fútbol. Soy un titular de temporada del Manchester United que ha visto a Irán e Inglaterra en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022. Este verano voy de vacaciones en familia a California para visitar a parientes. Coincidentemente, después del sorteo de grupos en diciembre, dos de los partidos de Irán en la Copa del Mundo de este año se juegan en Los Ángeles, a solo una hora al norte de donde viven la mayoría de mis parientes en EE. UU. Los Ángeles y el sur de California albergan a casi un millón de personas de descendencia iraní, la mayor población de iraníes fuera de Irán. La selección nacional de fútbol de Irán teóricamente jugaría contra Nueva Zelanda y Bélgica con un apoyo ferviente en casa. Muchos iraníes estarán allí para animar a su país. Pero yo no me uniré a ellos. Por más doloroso que sea decirlo, estaría aliviado si el equipo nacional del régimen iraní estuviera ausente de la Copa del Mundo de este año.

En un esfuerzo por reparar los lazos con Giorgia Meloni, después de que ambos se distanciaran por los comentarios del Papa sobre la guerra en Irán, un enviado de alto nivel al presidente Donald Trump ha pedido a la FIFA que reemplace a Irán con Italia en la próxima Copa del Mundo, creando una diplomacia deportiva de alto riesgo entre EE. UU., un aliado rechazado y un enemigo jurado. Otro ejemplo de cómo el deporte no se mezcla con la política. ¿O acaso eso solo se aplica a algunos países?

Pero para los iraníes, esto no se trata de política. Se trata de derechos humanos y justicia. Se trata de no darle un escenario al equipo por el que he animado toda mi vida, que ahora solo representa a un estado terrorista ilegítimo.

Irán cuenta con dos jugadores estrella. Ambos delanteros. Sardar Azmoun, exjugador de Bayer Leverkusen y Roma, y Mehdi Taremi, quien ganó la liga portuguesa y la bota de oro en la misma temporada con el Porto, y jugó la final de la Liga de Campeones del año pasado con el Inter.

Entre ambos han anotado 116 goles en 194 partidos con Irán y han formado una pareja de delanteros formidable, a veces telepática, para Irán en la última década. Ambos tienen más o menos mi edad y he seguido sus carreras con gran interés desde mis primeros 20 años.

Azmoun, un iraní turcomano tranquilo, despreocupado y simpático, ha hablado en contra del régimen en tiempos recientes. Por el contrario, el suave Taremi era partidario del régimen y su ideología, aunque hay señales de que su postura ha cambiado. En junio de 2017, después de que Hassan Rouhani felicitara al equipo nacional por clasificarse para la Copa del Mundo de 2018, Taremi le regaló su camiseta a Rouhani. Adivina quién fue recientemente dejado fuera del equipo nacional, después de 12 años de servicio, 91 partidos y 57 goles.

La realidad es que el fútbol se trata de los fanáticos. Eso es lo que dicen todos los jugadores. Es lo que dicen todos los expertos. Los dueños de clubes y los políticos, ya sean políticos como Donald Trump o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, deberían recordarlo. Que el fútbol es muy acerca de los fanáticos.

Y si le preguntas a los fanáticos del fútbol iraníes, de los cuales yo soy casi tan apasionado y dedicado como puedan ser (habiendo literalmente derramado, sangre, sudor y lágrimas por el equipo; la primera siguiendo algunas lesiones leves sufridas en la inmediata agitación en las gradas que siguió a un gol en tiempo de descuento contra Gales en la última Copa del Mundo), probablemente te dirán que simplemente no están de humor para ver a la selección nacional de fútbol de Irán o participar en las festividades del fútbol que supone una Copa del Mundo. Yo ciertamente no lo estoy, lo cual me doy cuenta mientras escribo esto que es una declaración bastante dolorosa.

En un año en el que el régimen iraní ha perpetrado ataques contra deportistas iraníes, entre los muchos otros miles de mujeres, niños y hombres inocentes a los que han asesinado, sería una abominación permitir que el equipo del régimen compita en la Copa del Mundo, donde se escucharía el himno de un estado terrorista mientras la bandera de una mafia terrorista se despliega en el campo del espectacular estadio SoFi de Los Ángeles.

Si se reemplaza al equipo nacional de Irán, sería una victoria para las familias de las víctimas del régimen asesino iraní y para aquellos de nosotros que hemos dedicado gran parte de nuestras vidas a crear conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad del régimen iraní.

Y siendo un niño que creció con el equipo de Italia de principios y mediados de los años 2000 (que haría que un chico hetero como yo incluso se desmayara), sería una victoria para el fútbol tener a los Azzurri en la Copa del Mundo. Aunque no sería del todo merecida, y podría arrepentirme si le ganan a Inglaterra en otra final.