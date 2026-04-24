Milei entrega a consorcio la terminal más grande de Argentina – teleSUR

Terminal terminal in Buenos Aires, Argentina. X/ @Economia_TN

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Gobierno anuncia contrato de operación por 30 años de terminal de ómnibus en Buenos Aires.

El viernes, el presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, otorgó la concesión de la terminal de autobuses de Retiro a un consorcio privado.

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Ubicada en Buenos Aires, esta terminal es la más grande del país sudamericano y recibe un promedio de 11 millones de pasajeros al año.

A través de un decreto, Milei declaró de “interés público” una iniciativa presentada por un grupo de empresas para la “renovación integral” de la terminal de autobuses y convocó a un proceso de licitación para otorgar la concesión.

Desde 1993, la terminal era explotada por la empresa TEBA en virtud de un contrato de concesión que inicialmente expiraba en 2005 y luego fue renovado hasta 2015.

Entre 2015 y 2020, la terminal de Retiro operó con el contrato vencido, y en 2020 las autoridades otorgaron una nueva prórroga.

El economista ‘anarcocapitalista’ Javier Milei ganó las elecciones presidenciales de Argentina con una clara mayoría. El hombre que alguna vez se vistió como el superhéroe ‘Capitana Ancap’ para la derecha en línea conducirá a la 22ª economía más rica del mundo a la anarquía de la privatización desenfrenada pic.twitter.com/ONBhsOp7fy – Politsturm International (@PolitsturmInter) 20 de noviembre de 2023

“Desde entonces, las operaciones se han sostenido en condiciones precarias y temporales, sin un marco contractual actualizado. Este esquema generó un deterioro progresivo del servicio y reiterados problemas operativos, reflejados en deficiencias de infraestructura, faltas de mantenimiento, condiciones de seguridad inadecuadas y una experiencia general deficiente para el usuario”, afirmó la Secretaría de Transporte.

El proyecto de remodelación de la terminal de Retiro fue presentado por las empresas Inverlat Investments, Service Trade, Inversiones Period y BV Investment.

â€œLa concesiÃ³n tendrÃ¡ un plazo de 30 aÃ±os. Durante ese período, el concesionario asumirá la inversión y operación total del sistema, recibiendo los ingresos derivados de su operación y deberá pagar una tarifa mensual al Gobierno Nacional”, dijo la Secretaría de Transporte.

Por la terminal de Retiro pasan cada año entre 10 y 12 millones de pasajeros, con picos de hasta 2 millones mensuales, y allí operan anualmente más de 300.000 servicios de autobuses que conectan la ciudad de Buenos Aires con todo el territorio argentino y los países vecinos.

teleSUR/ JF

Fuente: EFE