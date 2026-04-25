Resultados y resumen del día 2 del NFL Draft 2026: los Seahawks abordan la secundaria

Los Seattle Seahawks apostaron por la secundaria en el día 2 del Draft de la NFL de 2026. Para aquellos preocupados por si obtendrán o no capital de giro adicional, ¡tengo una gran noticia!
Seattle comenzó el viernes manteniéndose en el puesto 64 para seleccionar a Bud Clark de TCU, un safety que vende pelotas y que registró 15 intercepciones con los Horned Frogs. El seguimiento en la tercera ronda fue finalmente cambiar hacia abajo, pasando de 96 a 99 en un intercambio con los Pittsburgh Steelers, quienes tomaron al popular liniero ofensivo de Iowa, Gennings Dunker. Seattle se mantuvo en 99 para tomar al alto y físico esquinero de Arkansas, Julian Neal. Seattle obtuvo la selección número 216 para el sábado, la última selección de la sexta ronda.
Por alguna razón, tuvimos muchos alas cerradas fuera del tablero (ocho, para ser exactos), lo que no parecía probable dada la opinión consensuada sobre la generación de este año. Los 49ers de San Francisco sorprendieron al elegir al receptor de Ole Miss, De’Zhaun Stribling, en la parte superior de la Ronda 2, luego atraparon a Kaelon Black de Indiana en la Ronda 3 para su enésima selección de corredor de mitad de ronda bajo Kyle Shanahan y John Lynch. Mientras tanto, los Arizona Cardinals recurrieron a Carson Beck de Miami como su mariscal de campo para comenzar la Ronda 3, mientras que Los Angeles Rams se centraron en el ala cerrada de Ohio State, Max Klare, en la segunda y en el liniero ofensivo de Missouri, Keegan Trost, en la tercera.
Está muy claro que los Seahawks no sienten esta clase de corredores de ventaja, con todos los nombres principales fuera del tablero al final del viernes. El resto de la NFL tampoco parece particularmente entusiasmado con Mike Washington o Jonah Coleman, quienes estarán disponibles en la Ronda 4.
Aquí están los resultados completos del día 2 del draft. El día 3 se reanuda a las 9 a.m. PT el sábado 25 de abril en ESPN, ABC y NFL Network.
Selecciones del Draft de la NFL 2026 de los Seattle Seahawks
Ronda 1, elige 32: Jadarian Price, RB, Notre Dame
Ronda 2, elección 64: Bud Clark, S, TCU
Ronda 3, elige 99: Julian Neal, CB, Arkansas
Selecciones restantes del draft de los Seahawks
Ronda 6: No. 188 (de los Cleveland Browns)
Ronda 6: No. 216 (de los Pittsburgh Steelers)
Resultados del Draft 2026 de la NFL, Ronda 2
33.) San Francisco 49ers (vía NYJ) – De’Zhaun Stribling, WR, Ole Miss
34.) Cardenales de Arizona – Chase Bisontis, OL, Texas A&M
35.) Buffalo Bills (vía TEN) – TJ Parker, EDGE, Clemson
36.) Houston Texans (de Las Vegas Raiders) – Kayden McDonald, DT, Ohio State
37.) Gigantes de Nueva York – Colton Hood, CB, Tennessee
38.) Las Vegas Raiders (de Houston Texans (vía WSH)) – Treydan Stukes, S, Arizona
39.) Cleveland Browns – Denzel Boston, WR, Washington
40.) Jefes de Kansas City – R Mason Thomas, EDGE, Oklahoma
41.) Bengals de Cincinnati – Cashius Howell, EDGE, Texas A&M
42.) Santos de Nueva Orleans – Christen Miller, DT, Georgia
43.) Miami Dolphins – Jacob Rodríguez, LB, Texas Tech
44.) Detroit Lions (a través de New York Jets (a través de DAL)) – Derrick Moore, EDGE, Michigan
45.) Cuervos de Baltimore – Zion Young, EDGE, Misuri
46.) Bucaneros de Tampa Bay – Josiah Trotter, LB, Misuri
47.) Pittsburgh Steelers (de los Indianapolis Colts) – Germie Bernard, WR, Alabama
48.) Halcones de Atlanta – Avieon Terrell, CB, Clemson
49.) Carolina Panthers (Minnesota Vikings) – Lee Hunter, DT, Texas Tech
50.) New York Jets (de Detroit Lions) – D’Angelo Ponds, CB, Indiana
51.) Minnesota Vikings (de Carolina Panthers) – Jake Golday, LB, Cincinnati
52.) Empacadores de Green Bay – Brandon Cisse, CB, Carolina del Sur
53.) Indianapolis Colts (de Pittsburgh Steelers) – CJ Allen, LB, Georgia
54.) Águilas de Filadelfia – Eli Stowers, TE, Vanderbilt
55.) Patriotas de Nueva Inglaterra (de Los Angeles Chargers) – Gabe Jacas, EDGE, Illinois
56.) Jaguares de Jacksonville – Nate Boerkircher, TE, Texas A&M
57.) Osos de Chicago – Logan Jones, C, Iowa
58.) Cleveland Browns (de San Francisco 49ers) – Emmanuel McNeil-Warren, S, Toledo
59.) Houston Texans – Marlin Klein, TE, Michigan
60.) Tennessee Titans (de Chicago Bears (vía BUF)) – Anthony Hill Jr, LB, Texas
61.) Los Ángeles Rams – Max Klare, TE, Estado de Ohio
62.) Buffalo Bills (de Denver Broncos) – Davison Igbinosun, CB, Ohio State
63.) Los Angeles Chargers (de los New England Patriots) – Jake Slaughter, C, Florida
64.) Seattle Seahawks – Bud Clark, S, TCU
Resultados del Draft 2026 de la NFL, Ronda 3
65.) Cardenales de Arizona – Carson Beck, QB, Miami
66.) Denver Broncos (de Buffalo Bills (vía TEN)) – Tyler Onyedim, DT, Texas A&M
67.) Raiders de Las Vegas – Keyron Crawford, EDGE, Auburn
68.) Philadelphia Eagles (vía NYJ) – Markel Bell, OT, Miami
69.) Chicago Bears (de Tennessee Titans (vía BUF de HOU, NYG)) – Sam Roush, TE, Stanford
70.) San Francisco 49ers (de Cleveland Browns) – Romello Height, EDGE, Texas Tech
71.) Comandantes de Washington: Antonio Williams, WR, Clemson
72.) Cincinnati Bengals – Tacario Davis, CB, Washington
73.) Santos de Nueva Orleans – Oscar Delp, TE, Georgia
74.) Gigantes de Nueva York (a través de CLE de KC) – Malachi Fields, WR, Notre Dame
75.) Delfines de Miami – Caleb Douglas, WR, Texas Tech
76.) Pittsburgh Steelers (a través de DAL) – Drew Allar, QB, Penn State
77.) Empacadores de Green Bay (a través de TB) – Chris McClellan, DT, Missouri
78.) Colts de Indianápolis – AJ Haulcy, S, LSU
79.) Atlanta Falcons – Zachariah Branch, WR, Georgia
80.) Baltimore Ravens – Ja’Kobi Lane, WR, USC
81.) Jacksonville Jaguars (vía DET) – Albert Regis, DT, Texas A&M
82.) Vikingos de Minnesota – Dominique Orange, DT, Estado de Iowa
83.) Carolina Panthers – Chris Brazzell II, WR, Tennessee
84.) Tampa Bay Buccaneers (vía GB) – Ted Hurst, WR, Estado de Georgia
85.) Acereros de Pittsburgh – Daylen Everette, CB, Georgia
86.) Cleveland Browns (vía LAC) – Austin Barber, OT, Florida
87.) Miami Dolphins (a través de PHI) – Will Kacmarek, TE, Estado de Ohio
88.) Jaguares de Jacksonville – Emmanuel Pregnon, OG, Oregón
89.) Osos de Chicago – Zavion Thomas, WR, LSU
90.) San Francisco 49ers (a través de MIA de HOU) – Kalon Black, RB, Indiana
91.) Las Vegas Raiders (de Houston Texans (vía BUF)) – Trey Zuhn III, C, Texas A&M
92.) Dallas Cowboys (vía SF) – Jaishawn Barham, EDGE, Michigan
93.) Los Ángeles Rams – Keagen Trost, OT, Misuri
94.) Miami Dolphins (vía DEN) – Chris Bell, WR, Louisville
95.) Patriotas de Nueva Inglaterra: Eli Raridon, TE, Notre Dame
96.) Pittsburgh Steelers (vía SEA) – Gennings Dunker, OT, Iowa
97.) Minnesota Vikings (compensatorio) – Caleb Tiernan, OT, Noroeste
98.) Minnesota Vikings (de Philadelphia Eagles, compensatorio) – Jakobe Thomas, S, Miami
99.) Seattle Seahawks (a través de PIT (compensatorio)) – Julian Neal, CB, Arkansas
100.) Jacksonville Jaguars (a través de DET; compensatorio especial) – Jalen Huskey, CB, Maryland