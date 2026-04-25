Resultados y resumen del día 2 del NFL Draft 2026: los Seahawks abordan la secundaria

Los Seattle Seahawks apostaron por la secundaria en el día 2 del Draft de la NFL de 2026. Para aquellos preocupados por si obtendrán o no capital de giro adicional, ¡tengo una gran noticia!

Seattle comenzó el viernes manteniéndose en el puesto 64 para seleccionar a Bud Clark de TCU, un safety que vende pelotas y que registró 15 intercepciones con los Horned Frogs. El seguimiento en la tercera ronda fue finalmente cambiar hacia abajo, pasando de 96 a 99 en un intercambio con los Pittsburgh Steelers, quienes tomaron al popular liniero ofensivo de Iowa, Gennings Dunker. Seattle se mantuvo en 99 para tomar al alto y físico esquinero de Arkansas, Julian Neal. Seattle obtuvo la selección número 216 para el sábado, la última selección de la sexta ronda.

Por alguna razón, tuvimos muchos alas cerradas fuera del tablero (ocho, para ser exactos), lo que no parecía probable dada la opinión consensuada sobre la generación de este año. Los 49ers de San Francisco sorprendieron al elegir al receptor de Ole Miss, De’Zhaun Stribling, en la parte superior de la Ronda 2, luego atraparon a Kaelon Black de Indiana en la Ronda 3 para su enésima selección de corredor de mitad de ronda bajo Kyle Shanahan y John Lynch. Mientras tanto, los Arizona Cardinals recurrieron a Carson Beck de Miami como su mariscal de campo para comenzar la Ronda 3, mientras que Los Angeles Rams se centraron en el ala cerrada de Ohio State, Max Klare, en la segunda y en el liniero ofensivo de Missouri, Keegan Trost, en la tercera.

Está muy claro que los Seahawks no sienten esta clase de corredores de ventaja, con todos los nombres principales fuera del tablero al final del viernes. El resto de la NFL tampoco parece particularmente entusiasmado con Mike Washington o Jonah Coleman, quienes estarán disponibles en la Ronda 4.

Aquí están los resultados completos del día 2 del draft. El día 3 se reanuda a las 9 a.m. PT el sábado 25 de abril en ESPN, ABC y NFL Network.

Selecciones del Draft de la NFL 2026 de los Seattle Seahawks

Ronda 1, elige 32: Jadarian Price, RB, Notre Dame

Ronda 2, elección 64: Bud Clark, S, TCU

Ronda 3, elige 99: Julian Neal, CB, Arkansas

Selecciones restantes del draft de los Seahawks

Ronda 6: No. 188 (de los Cleveland Browns)

Ronda 6: No. 216 (de los Pittsburgh Steelers)

Resultados del Draft 2026 de la NFL, Ronda 2

33.) San Francisco 49ers (vía NYJ) – De’Zhaun Stribling, WR, Ole Miss

34.) Cardenales de Arizona – Chase Bisontis, OL, Texas A&M

35.) Buffalo Bills (vía TEN) – TJ Parker, EDGE, Clemson

36.) Houston Texans (de Las Vegas Raiders) – Kayden McDonald, DT, Ohio State

37.) Gigantes de Nueva York – Colton Hood, CB, Tennessee

38.) Las Vegas Raiders (de Houston Texans (vía WSH)) – Treydan Stukes, S, Arizona

39.) Cleveland Browns – Denzel Boston, WR, Washington

40.) Jefes de Kansas City – R Mason Thomas, EDGE, Oklahoma

41.) Bengals de Cincinnati – Cashius Howell, EDGE, Texas A&M

42.) Santos de Nueva Orleans – Christen Miller, DT, Georgia

43.) Miami Dolphins – Jacob Rodríguez, LB, Texas Tech

44.) Detroit Lions (a través de New York Jets (a través de DAL)) – Derrick Moore, EDGE, Michigan

45.) Cuervos de Baltimore – Zion Young, EDGE, Misuri

46.) Bucaneros de Tampa Bay – Josiah Trotter, LB, Misuri

47.) Pittsburgh Steelers (de los Indianapolis Colts) – Germie Bernard, WR, Alabama

48.) Halcones de Atlanta – Avieon Terrell, CB, Clemson

49.) Carolina Panthers (Minnesota Vikings) – Lee Hunter, DT, Texas Tech

50.) New York Jets (de Detroit Lions) – D’Angelo Ponds, CB, Indiana

51.) Minnesota Vikings (de Carolina Panthers) – Jake Golday, LB, Cincinnati

52.) Empacadores de Green Bay – Brandon Cisse, CB, Carolina del Sur

53.) Indianapolis Colts (de Pittsburgh Steelers) – CJ Allen, LB, Georgia

54.) Águilas de Filadelfia – Eli Stowers, TE, Vanderbilt

55.) Patriotas de Nueva Inglaterra (de Los Angeles Chargers) – Gabe Jacas, EDGE, Illinois

56.) Jaguares de Jacksonville – Nate Boerkircher, TE, Texas A&M

57.) Osos de Chicago – Logan Jones, C, Iowa

58.) Cleveland Browns (de San Francisco 49ers) – Emmanuel McNeil-Warren, S, Toledo

59.) Houston Texans – Marlin Klein, TE, Michigan

60.) Tennessee Titans (de Chicago Bears (vía BUF)) – Anthony Hill Jr, LB, Texas

61.) Los Ángeles Rams – Max Klare, TE, Estado de Ohio

62.) Buffalo Bills (de Denver Broncos) – Davison Igbinosun, CB, Ohio State

63.) Los Angeles Chargers (de los New England Patriots) – Jake Slaughter, C, Florida

64.) Seattle Seahawks – Bud Clark, S, TCU

Resultados del Draft 2026 de la NFL, Ronda 3

65.) Cardenales de Arizona – Carson Beck, QB, Miami

66.) Denver Broncos (de Buffalo Bills (vía TEN)) – Tyler Onyedim, DT, Texas A&M

67.) Raiders de Las Vegas – Keyron Crawford, EDGE, Auburn

68.) Philadelphia Eagles (vía NYJ) – Markel Bell, OT, Miami

69.) Chicago Bears (de Tennessee Titans (vía BUF de HOU, NYG)) – Sam Roush, TE, Stanford

70.) San Francisco 49ers (de Cleveland Browns) – Romello Height, EDGE, Texas Tech

71.) Comandantes de Washington: Antonio Williams, WR, Clemson

72.) Cincinnati Bengals – Tacario Davis, CB, Washington

73.) Santos de Nueva Orleans – Oscar Delp, TE, Georgia

74.) Gigantes de Nueva York (a través de CLE de KC) – Malachi Fields, WR, Notre Dame

75.) Delfines de Miami – Caleb Douglas, WR, Texas Tech

76.) Pittsburgh Steelers (a través de DAL) – Drew Allar, QB, Penn State

77.) Empacadores de Green Bay (a través de TB) – Chris McClellan, DT, Missouri

78.) Colts de Indianápolis – AJ Haulcy, S, LSU

79.) Atlanta Falcons – Zachariah Branch, WR, Georgia

80.) Baltimore Ravens – Ja’Kobi Lane, WR, USC

81.) Jacksonville Jaguars (vía DET) – Albert Regis, DT, Texas A&M

82.) Vikingos de Minnesota – Dominique Orange, DT, Estado de Iowa

83.) Carolina Panthers – Chris Brazzell II, WR, Tennessee

84.) Tampa Bay Buccaneers (vía GB) – Ted Hurst, WR, Estado de Georgia

85.) Acereros de Pittsburgh – Daylen Everette, CB, Georgia

86.) Cleveland Browns (vía LAC) – Austin Barber, OT, Florida

87.) Miami Dolphins (a través de PHI) – Will Kacmarek, TE, Estado de Ohio

88.) Jaguares de Jacksonville – Emmanuel Pregnon, OG, Oregón

89.) Osos de Chicago – Zavion Thomas, WR, LSU

90.) San Francisco 49ers (a través de MIA de HOU) – Kalon Black, RB, Indiana

91.) Las Vegas Raiders (de Houston Texans (vía BUF)) – Trey Zuhn III, C, Texas A&M

92.) Dallas Cowboys (vía SF) – Jaishawn Barham, EDGE, Michigan

93.) Los Ángeles Rams – Keagen Trost, OT, Misuri

94.) Miami Dolphins (vía DEN) – Chris Bell, WR, Louisville

95.) Patriotas de Nueva Inglaterra: Eli Raridon, TE, Notre Dame

96.) Pittsburgh Steelers (vía SEA) – Gennings Dunker, OT, Iowa

97.) Minnesota Vikings (compensatorio) – Caleb Tiernan, OT, Noroeste

98.) Minnesota Vikings (de Philadelphia Eagles, compensatorio) – Jakobe Thomas, S, Miami

99.) Seattle Seahawks (a través de PIT (compensatorio)) – Julian Neal, CB, Arkansas

100.) Jacksonville Jaguars (a través de DET; compensatorio especial) – Jalen Huskey, CB, Maryland

