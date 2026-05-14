Probabilidades y predicciones de equipos para la Copa Mundial de Argentina para 2026

Las probabilidades para la Copa Mundial de Argentina han llegado y lucen fantásticas para los campeones defensores. Después de ganar la Copa del Mundo en Qatar en 2022, Argentina está ansiosa por convertirse en uno de los dos únicos equipos en ganar este torneo consecutivamente.

Con el mismo equipo que regresó y ganó en 2022, definitivamente tienen todos los ingredientes necesarios para defender su título. Actualmente, las probabilidades de que Argentina se convierta en el ganador absoluto son de 8/1 o 10/1, dependiendo de dónde se mire. Más allá de esto, puedes realizar apuestas en otros mercados, incluidos Llegar a la final y Máximo goleador.

Las casas de apuestas mejor valoradas para las cuotas de apuestas del Mundial de Argentina

# Apuestas deportivas Prima Características Apuesta 1 Apueste £ 10 y obtenga £ 10 de apuesta gratis Apuestas en vivo

Más de 30 deportes disponibles

Características de los deportes electrónicos Juega responsablemente | Solo 1er depósito | Depósito mínimo 10€ | Apuesta de clasificación: mínimo 10 €, en cualquier acca o creador de apuestas (2+ selecciones) con probabilidades mínimas de 6/4 (2/5) en deportes seleccionados | Apuesta gratuita de 10 €: 2+ tramos acca o creador de apuestas (2+ selecciones), probabilidades mínimas 6/4. 2 100% hasta £50 Sección “Acción principal” que enumera los próximos juegos y eventos populares.

Gran variedad de ligas y eventos de fútbol.

Un centro de apuestas en vivo dedicado Nuevos jugadores. Elija el bono al registrarse. Bono de apuesta 10x. Depósito utilizado 1er. Cualquier retiro anulará el bono. Válido 30 días. Probabilidades, límites de apuestas y pagos. Se aplican términos y condiciones. 18+. Se aplican términos y condiciones. 18+. 3 Apueste £ 20 y obtenga £ 30 en apuestas gratis Fácil de respaldar y hacer apuestas

Tarifa de comisión baja

Funciones únicas como creadores de apuestas Solo jugadores nuevos. Regístrese con el código de bonificación: NEW30. Apueste y liquide 1x £10 Apueste en Matchbook Exchange con cuotas de 2,0 o más. Apueste y liquide 1x £10 Apueste en un generador de apuestas o en un método múltiple con cuotas de 3,0 o más, con un mínimo de 3 selecciones. Dentro de las 72 horas posteriores a la liquidación de las apuestas calificadas, el usuario recibirá 1 apuesta gratuita de intercambio de £ 10, 1 apuesta gratuita múltiple de £ 10 y 1 apuesta gratuita de creación de apuestas de £ 10. Los usuarios que realicen su primer depósito con tarjeta Skrill, Neteller o PaySafe no calificarán para esta promoción. 18+ solamente. Se aplican las T y las C. Sea consciente de las apuestas. 4 Apueste £ 40 y obtenga £ 20 en apuestas gratis Más de 20 deportes disponibles

Apuestas previas al partido y en directo

Haga apuestas y aumente las probabilidades 18+. Sólo nuevos clientes. Realice una apuesta mínima de £ 40 en cualquier selección con probabilidades mínimas de Iguales (2,00) y reciba 4x £ 5 en apuestas gratis. Las apuestas gratuitas caducan después de 24 horas. BeGambleAware.org. Se aplican términos y condiciones y pagos máximos. #anuncio 5 Hasta un 60% de aumento ACCA Configuración de apuestas en vivo rica en funciones.

Más de 50 accesorios de jugadores y equipos disponibles.

Probabilidades mejoradas y opciones de creación de apuestas para partidos de EPL. 18+, solo Reino Unido. Realice una apuesta con más de 3 selecciones con probabilidades mínimas de 1,2 (1/5) por selección para aumentar sus ganancias. Las apuestas cobradas o con tramos anulados no califican para esta promoción. Aumento de efectivo acreditado en la liquidación de la apuesta. El impulso de efectivo mínimo acreditado es de 10 peniques. 6 ¡Consulta la oferta en el sitio! Más de 12 títulos de deportes electrónicos

Numerosos eventos deportivos.

Incluye e-fútbol y e-basketball Se aplican términos y condiciones, mayores de 18 años

¿Cuáles son las probabilidades de la Copa Mundial de Argentina?

Cuando hablamos de posibles principales contendientes para la Copa Mundial 2026, por supuesto, Argentina entrará en la conversación. Probablemente recuerdes que Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar en 2022 y busca regresar y defender sus títulos. Una de las fortalezas clave de Argentina y la razón clave por la que sus probabilidades de volver a ganar son tan altas es que el equipo sigue siendo en gran medida el mismo. Este equipo tiene una gran experiencia jugando al más alto nivel posible y recientemente agregó la Copa América 2024 a su lista de elogios.

Argentina llevó esta victoria a la clasificación, realizó una actuación fantástica y terminó en el primer puesto del grupo sudamericano. Sólo un equipo ha ganado la Copa del Mundo consecutivamente, pero eso no impedirá que Argentina busque ese trofeo. Actualmente, las probabilidades de que Argentina gane la Copa del Mundo son de alrededor de 8/1, lo que no es tan favorable como cabría esperar. Estas probabilidades le dan a Argentina una probabilidad implícita del 11% de ganar los títulos, probablemente porque el calibre de los equipos este año está en otro nivel. Sin embargo, algunas casas de apuestas tienen las probabilidades fijadas en 10/1, mientras que otras las fijan en 17/2.

¿Cómo se debe apostar por Argentina en el Mundial 2026?

Cuando se trata de un equipo de alto rendimiento como Argentina, hay muchas opciones a la hora de elegir qué apuestas realizar. Sabemos que puede resultar un poco abrumador cuando este es el caso, así que permítanos presentarle algunos mercados clave para que los considere. De manera similar a cuando hablamos de las cuotas del Mundial de España, hay muchas opciones para apostar cuando se trata de equipos de alto rendimiento.

Apuestas a realizar en Argentina Probabilidades de la Copa del Mundo Ganador absoluto 8/1-10/1 Para llegar a la final 4/1 Grupo más ganador 1/3 Máximo goleador 12/1, 25/1 Para llegar a la semifinal 9/4

Ganador absoluto

Si solo quieres hacerlo con la apuesta más sencilla que existe, entonces puedes apostar a que Argentina será el ganador absoluto. Como mencionamos, las probabilidades actuales rondan el 8/1 y el 10/1 para que este equipo gane este título una vez más. El hecho de que Argentina ganara el último Mundial podría estar contribuyendo a que estas probabilidades sean menores de lo que esperábamos. Hay muchos factores que se tienen en cuenta cuando se establecen estas cuotas, pero recuerda, al igual que con las cuotas de la Copa Mundial de Brasil, se actualizarán una vez que comiencen los partidos.

Para llegar a la final

Si se siente un poco menos seguro de respaldar a Argentina para ganar, entonces este mercado puede ser una buena alternativa. En cambio, apoyarás a Argentina para llegar a la final, pero no importa si ganan. Mientras lleguen a los dos últimos, aún recibirás un pago. Sólo tenga en cuenta que las cuotas en este mercado tienden a ser más bajas que en el ganador absoluto, porque el riesgo se reduce ligeramente. Cuando echamos un vistazo para ver cómo se acumulaban las probabilidades para Argentina, descubrimos que son 4/1 para este mercado. Esto significa que Argentina tiene una probabilidad implícita del 20%, lo que supone una probabilidad de 1 entre 5 de llegar a la final.

Grupo más ganador

Otro mercado de apuestas que vale la pena considerar es el Top Win Group, que predice qué equipo quedará primero dentro de un grupo. Argentina está en el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania y las probabilidades de que terminen en el primer puesto son de 1/3. Las probabilidades de que los equipos restantes se hagan con el primer puesto son 9/2, 11/2 y 40/1, respectivamente. ¡Permítanos desglosar estas probabilidades para usted! Básicamente, Argentina es el claro favorito para ganar dentro del grupo, siendo Austria su rival más cercano, pero todavía hay bastante distancia entre ellos. Argentina tiene una probabilidad implícita de ganar del 75%, mientras que la de Austria es del 18,2%.

Máximo goleador

Sería muy tonto de nuestra parte hablar de los mercados de apuestas de Argentina sin hablar del Máximo Goleador. Diríamos que hay tres aspirantes a Máximo Goleador dentro de la selección argentina. En primer lugar tenemos a Lionel Messi, cuyas probabilidades de marcar la mayor cantidad de goles son 12/1, lo cual no es una sorpresa dado que tiene el récord del segundo mayor número de goles marcados durante partidos internacionales. El primer puesto obviamente pertenece a Cristiano Ronaldo, quien también es uno de los principales candidatos a Máximo Goleador y un contribuyente clave a las probabilidades de la Copa Mundial de Portugal.

Lautaro Martínez también está entre los candidatos, con probabilidades actuales de 25/1. Martínez ciertamente parece estar en una racha ganadora recientemente, sellando el trato como el héroe goleador de Argentina durante la Copa América 2024. Está disparando a toda máquina y definitivamente será alguien a quien observar en este mercado de apuestas. Julián Álvarez también sería una opción sólida, aunque las probabilidades actualmente son mucho más bajas, 40/1.

Para llegar a la semifinal

Este mercado es muy similar al de Llegar a la final, ya que apuestas por los equipos que crees que llegarán a la semifinal. Actualmente, los cuatro equipos con mayores cuotas son España (11/8), Francia (13/8), Inglaterra (7/4) y Argentina (9/4). Estas probabilidades significan que hay un 30% de probabilidad implícita de que Argentina llegue a la final, o una probabilidad de 1 entre 3.

Jugadores claves de Argentina para el Mundial

La razón por la que Argentina es tan fuerte como equipo y por la que pudo conseguir la victoria en 2022 se debe a la cantidad de jugadores altamente capacitados y experimentados que tiene. Argentina tiene atacantes líderes a nivel mundial en el equipo, junto con un mediocampo increíble y un portero estrella que ya ha demostrado su valía en el escenario internacional. Este es exactamente el tipo de equipo que separa las probabilidades de que Argentina gane y las probabilidades de la Copa Mundial de Bélgica.

Lionel Messi

Messi es la estrella de la selección argentina, y lo seguirá siendo hasta el día que decida marcharse. A pesar de estar en las últimas etapas de su carrera, su capacidad para tomar decisiones en el juego en una fracción de segundo es incomparable. En los últimos años, Argentina ha agregado cada vez más jugadores talentosos a su equipo hasta el punto en que ahora dependen menos de Messi para salir adelante. En realidad, esto funciona a su favor porque mientras todos los jugadores contrarios intentan desesperadamente cubrir a Messi, el resto del equipo puede encontrar oportunidades.

Lautaro Martínez

Martínez se ha convertido en uno de los jugadores ofensivos más fuertes de Argentina, lo que lo convierte en una amenaza constante incluso para los mejores defensores del primer nivel. Martínez tiene una gran experiencia compitiendo en varios torneos europeos, por lo que está completamente preparado para hacer frente a las exigencias y expectativas que conlleva la presión de una nación que espera que usted se lleve a casa el título de la Copa Mundial por segunda vez.

Julián Álvarez

Álvarez es otro miembro central del equipo ofensivo de Argentina, añadiendo una gran flexibilidad con su conocimiento táctico. Una cosa acerca de Álvarez es que es rápido, por lo que cualquier oportunidad que vea de salir y explotar las brechas en las defensas, la aprovechará. Esta es una habilidad que le vendrá muy bien al equipo, especialmente en las rondas eliminatorias y más allá.

Enzo Fernández

Fernández es uno de los mediocampistas más valiosos de Argentina y cualquiera que entienda de fútbol sabe que el mediocampo controla el juego. Sí, los atacantes pueden aparecer en los titulares y obtener toda la gloria por conseguir el balón en el siguiente juego, pero jugadores como Fernández son los que permiten que eso suceda.

Alexis Mac Allister

Mac Allister está bien versado en cómo manejar las presiones de la Copa Mundial, por lo que ha sido una influencia fantástica para los miembros más jóvenes del equipo. Una vez más, un jugador clave en el mediocampo que tiene un conocimiento fantástico sobre cómo mantener el control de un partido, incluso cuando es increíblemente reñido. Que todos estos grandes jugadores trabajen juntos será la diferencia entre ganar o no.

Emiliano Martínez

Martínez será el jugador más valioso de Argentina durante las rondas eliminatorias, ya que ahí es donde realmente brilla. Es una leyenda absoluta en lo que respecta a la tanda de penales, que es un componente clave de los partidos de la Copa Mundial, pero donde a menudo muchos jugadores pierden los nervios. Martínez ya ha demostrado su valor para Argentina una y otra vez, y se espera que lo haga nuevamente para ayudarlos a llegar a esa final.

Pros y contras de las probabilidades del Mundial de Argentina 2026

Antes de hacer sus apuestas sobre la victoria consecutiva de Argentina en la Copa Mundial, aquí están las ventajas y desventajas que debe considerar primero:

Pros y contras Cuotas competitivas en los mercados de apuestas argentinos

Mayor variedad de apuestas en comparación con equipos de menor rendimiento

Potencial para ser el segundo equipo en ganar consecutivamente La presión como campeones defensores podría afectar el rendimiento

Conclusión: Argentina busca defender su título de la Copa del Mundo

Con la Copa del Mundo acercándose rápidamente, uno de los equipos más fuertes y respetados se prepara para defender su título. Si bien Argentina tiene realmente la posibilidad de ser sólo el segundo equipo en ganar títulos consecutivos, las probabilidades competitivas resaltan lo reñido que es el torneo de este año. Dado que esta vez compite con otros 45 equipos, en lugar de 31, Argentina tendrá que sacar todo lo que tiene.

Defender un título de la Copa del Mundo no es fácil y dependerá de que sus mejores jugadores mantengan su máximo rendimiento. Hay muchos mercados de apuestas interesantes en los que participar más allá de simplemente respaldar al ganador, solo tenga en cuenta que las probabilidades cambiarán con frecuencia a medida que avanza el torneo.

Preguntas frecuentes sobre las probabilidades de la Copa Mundial de Argentina