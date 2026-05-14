La industria argentina de autopartes sufre la liberalización comercial | Noticias.az

La industria de autopartes de Argentina está experimentando una fuerte caída debido a la caída de la producción de vehículos, el aumento de las importaciones y la menor dependencia de los fabricantes de componentes fabricados localmente para sus nuevos modelos.

Los líderes de la industria dicen que la crisis también refleja la falta de inversión nacional en algunos segmentos manufactureros y las políticas de liberalización comercial promovidas por el presidente Javier Milei, informa News.Az, citando a UPI.

La actividad del sector cayó un 22,5% durante los primeros dos meses de 2026 en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, conocida como AFAC.

La producción de vehículos cayó un 30,1% durante el mismo período, mientras que las exportaciones de autopartes disminuyeron un 14,7% año tras año.

El presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella, dijo a UPI que Argentina tiene cerca de 16 millones de automóviles, con una edad promedio de casi 15 años, lo que sigue sustentando la demanda de repuestos. Advirtió que tanto el segmento de fabricación como el de posventa están bajo presión.

Cantarella dijo que la actividad de la industria depende de dos factores: la cantidad de vehículos producidos y la proporción de piezas de fabricación local utilizadas en esos vehículos. Además de los menores volúmenes de producción, los modelos más nuevos se ensamblan con mucho menos contenido local, afirmó.

Agregó que el mercado de repuestos también mostró signos de deterioro, cayendo entre 10% y 12% durante los primeros cuatro meses del año.

Cantarella atribuyó parte del problema a la falta de inversión en años anteriores. Dijo que muchas de las importaciones que ingresan hoy al país “reflejan inversiones que no se hicieron hace tres, cuatro o cinco años”, particularmente en acuerdos de suministro con fabricantes de automóviles.

Dijo que las medidas de apertura comercial introducidas por la administración Milei empeoraron las condiciones en el mercado de repuestos, y señaló que la desregulación de las importaciones permitió que productos extranjeros de menor precio, especialmente de China, ingresaran al mercado más fácilmente.

Los datos de la AFAC mostraron que las importaciones de autopartes aumentaron un 11,6% en 2025, alcanzando alrededor de 10.320 millones de dólares. Las importaciones de China aumentaron un 81% año tras año a 1.460 millones de dólares. Brasil sigue siendo el mayor proveedor de Argentina, aunque la brecha entre los dos países se redujo significativamente.

Cantarella dijo que la competencia de los productos chinos representa el principal desafío de la industria.

También comparó la posición de Argentina con las medidas adoptadas por Estados Unidos, México, Canadá y la Unión Europea, que han elevado los aranceles y fortalecido los requisitos de reglas de origen para aumentar el contenido regional en los productos importados desde China.

“Si esos países están tomando medidas, no parece tener sentido que Argentina no haga nada al respecto”, afirmó.

Cantarella también alertó sobre el impacto laboral de la crisis. Dijo que el sector perdió más de 4.000 puestos de trabajo en 2025 y algunas empresas están reduciendo su tamaño en un intento por sobrevivir.

Entre las medidas solicitadas por la industria, AFAC llamó a renegociar el acuerdo automotriz del Mercosur, aumentar los requisitos de contenido regional e introducir incentivos para ayudar a los fabricantes locales en la transición hacia la producción de vehículos eléctricos.

Ernesto Mattos, investigador de economía e instructor de la Universidad de Buenos Aires, dijo a UPI que el aumento de las importaciones está desplazando la producción nacional en un momento de disminución del poder adquisitivo y aumento del desempleo.

Mattos dijo que la liberalización comercial también está contribuyendo a un crecimiento económico más lento y a una caída de la producción industrial.

Mientras tanto, Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, dijo a UPI que el sector enfrenta la presión del aumento de las importaciones y una demanda interna más débil.

“A esto se suma una pérdida de impulso causada por el estancamiento de los salarios y el crédito, junto con las tensiones cambiarias durante la segunda mitad del año pasado”, dijo.

Delgado destacó que la industria de autopartes representa casi la mitad de todo el empleo registrado en toda la cadena de suministro automotriz de Argentina.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, el sector perdió el 23,6% de sus empleos, equivalente a 10.210 puestos, dijo.

Noticias.Az

Por Ulviyya Salmanli