¿Cómo cambiará el papel de los estados del Golfo en la guerra de Irán?

¿Cómo cambiará el papel de los estados del Golfo en la guerra...

Los estados del Golfo fueron víctimas de ataques iraníes durante la guerra que comenzó con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero. Irán contraatacó, atacando a una docena de países en la región.

El principal objetivo de Irán era los Emiratos Árabes Unidos, pero también atacó a Arabia Saudita, Bahréin, Israel, Omán, Qatar, la Región Autónoma del Kurdistán de Iraq, Kuwait, Jordania y otros países.

Además, Irán apuntó a bases estadounidenses dejando claro que puede atacar donde quiera.

Durante el conflicto, los estados del Golfo dieron la impresión de que estaban recibiendo golpes sin responder. Lograron aumentar la eficacia de sus sistemas de defensa aérea. La sensación era que querían mantenerse al margen de la guerra, aunque tenían derecho a responder.

La narrativa de Irán era que algunos estados del Golfo albergaban fuerzas estadounidenses o, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, habían firmado los Acuerdos de Abraham con Israel. Por lo tanto, Irán podía atacarlos a voluntad.

Algunas percepciones del papel del Golfo han cambiado. Según informes de medios de comunicación esta semana, algunos estados del Golfo han adoptado un papel más proactivo tanto para defenderse como para fortalecerse.

Arabia Saudita bombardeó milicias en Iraq durante la guerra con Irán, mientras que se lanzaron ataques retaliatorios desde Kuwait hacia Iraq. Esto fue parte de una serie más amplia de respuestas en todo el Golfo, según informó Reuters.

Arabia Saudita también atacó a Irán, según otro informe que citaba a funcionarios occidentales. Reuters informó: “Arabia Saudita llevó a cabo numerosos ataques no publicitados contra Irán en represalia por los ataques ocurridos en el reino durante la guerra de Oriente Medio”.

Esto se consideró la primera vez que Riad realizaba una acción directa contra Irán. En septiembre de 2019, Irán atacó Abqaiq, una ciudad en Arabia Saudita. Eso significa que Riad había tenido derecho a responder durante años.

Los Emiratos Árabes Unidos atacaron varios sitios iraníes en abril, según informó The Wall Street Journal el martes. Según el canal de noticias France 24, esto incluía “una refinería de petróleo en la isla de Lavan en el Golfo Pérsico”.

“Cuando Teherán desató sus drones y misiles contra los Emiratos Árabes Unidos, Israel envió baterías de misiles antiaéreos Iron Dome a los Emiratos Árabes Unidos, así como personal capacitado para usarlos, para ayudar al país a resistir nuevos ataques”, informó France 24.

El gabinete de los Emiratos Árabes Unidos añadió a 16 individuos y cinco compañías libanesas a su lista de terroristas locales por vínculos con Hezbollah, según reportó la agencia de noticias oficial WAM de los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras los países del Golfo consideraban respuestas militares, también detuvieron a personas vinculadas a la actividad iraní. Esto incluyó una serie de células desmanteladas en Bahréin.

Kuwait dijo que Irán intentó atacar una isla kuwaití en el Golfo. Se dijo que varios miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fueron detenidos por su participación en el incidente.

El Secretariado General de la Organización de Cooperación Islámica condenó enérgicamente la infiltración hostil de la isla Bubiyan de Kuwait por parte de elementos armados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas de Kuwait, que resultó en la lesión de un miembro de las Fuerzas Armadas de Kuwait, informó la agencia oficial de noticias SPA de Arabia Saudita.

“Un grupo de la organización había formado y dirigido una organización terrorista, financiado el terrorismo, coordinado con Irán y grupos en Iraq y Líbano clasificados como organizaciones terroristas, y recibido entrenamiento militar en apoyo de esas actividades”, dijo el ministerio en una declaración citada por la agencia de noticias estatal de Bahrein.