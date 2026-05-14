Presidente argentino aprueba incentivos para expansión de mina de litio con vínculos con China

El gobierno del presidente argentino Javier Milei aprobó el jueves una serie de incentivos para la expansión de una mina de litio de la cual una empresa china es parcialmente propiedad, un paso poco común para el libertario que ha priorizado los vínculos con la administración Trump.

El gobierno de Milei autorizó una empresa conjunta liderada por Ganfeng Lithium Group de China para invertir 1.240 millones de dólares en una ampliación de su mina en la provincia de Jujuy junto con sus socios Lithium Argentina AG, que tiene acciones que cotizan en Estados Unidos, y la estatal JEMSE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó sobre la inversión en X, pero no hizo referencia a las empresas involucradas. La empresa conjunta recibirá garantías legales y exenciones fiscales como parte del amplio programa de Milei destinado a atraer grandes inversiones, conocido como RIGI.

Ganfeng es el mayor accionista del proyecto y posee el 47% de la mina. Es un progreso inusual para una empresa china en Argentina, ya que Milei había bloqueado la participación de sus empresas estatales en otros proyectos en un guiño ampliamente percibido a sus vínculos con el presidente Donald Trump, quien le dio a Milei un salvavidas financiero de 20 mil millones de dólares el año pasado. Â Â

El gobierno argentino también aprobó al PSJ Cobre Mendocino, anteriormente conocido como San Jorge, en el régimen de RIGI. Sería la primera gran mina de metales en la provincia vitivinícola de Mendoza y costaría alrededor de 891 millones de dólares. Caputo añadió que los dos proyectos combinados crearían 8.000 puestos de trabajo directa e indirectamente. A

La administración de Milei está intentando garantizar inversiones a prueba de balas para empresas que en gran medida habían rechazado a Argentina después de décadas de intervención estatal. Más allá de la energía y la infraestructura, quiere posicionar a Argentina como un importante proveedor de minerales críticos para el cambio global hacia energía limpia, electrificación y tecnologías avanzadas.

Las aprobaciones se suman a una cartera de proyectos mineros y energéticos que buscan ingresar a RIGI, que ofrece estabilidad legal por hasta tres décadas, entre una serie de otros incentivos financieros. Milei también está recurriendo a la minería para ayudar a revertir la escasez crónica de divisas fuertes en Argentina, aunque algunos inversores se mantienen cautelosos dada la historia del país de controles de capital y cambios de política.

Caputo dijo que Argentina ha aprobado 16 proyectos a través de RIGI que en total han comprometido casi 30 mil millones de dólares en inversiones, con otras 20 propuestas bajo evaluación.

(Por James Attwood)