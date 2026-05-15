La Corte Suprema mantiene disponible la pastilla abortiva mifepristona por telesalud

alternar título Jose Luis Magana/AP

La Corte Suprema decidió el jueves mantener el status quo para el acceso al aborto con medicamentos.

La orden del tribunal superior significa que la píldora abortiva mifepristona seguirá estando disponible a través de telesalud mientras un caso presentado por Luisiana contra la Administración de Alimentos y Medicamentos avanza en los tribunales inferiores.

La Corte Suprema suspendió un fallo del 1 de mayo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, que habría prohibido el envío de mifepristona por correo. El fallo del tribunal de apelaciones se habría aplicado a todo el país, no sólo a estados como Luisiana, que prohíben el aborto.

La decisión del jueves llegó en forma de una orden del tribunal emitida alrededor de las 5:30 pm, aproximadamente 30 minutos después de la fecha límite que el tribunal se había fijado.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon públicamente y escribieron sobre sus disensos en la orden.

En su disidencia, Alito criticó a sus compañeros jueces calificando la orden de “irrazonable” y “notable”.

“Lo que está en juego es la perpetración de un plan para socavar nuestra decisión en dobbs“, escribe Alito, refiriéndose a la opinión mayoritaria de su autoría que anuló Roe contra Wade.

dobbs “restauró el derecho de cada Estado a decidir cómo regular los abortos dentro de sus fronteras”, continúa Alito.

Cómo funciona el aborto por telesalud

El proceso de aborto por telesalud comienza cuando una paciente se conecta con un proveedor de atención médica por teléfono o en línea. Si el paciente es elegible, el proveedor puede recetarle dos medicamentos: mifepristona y otro medicamento llamado misoprostol. Los pacientes pueden recoger el medicamento en una farmacia local o los proveedores pueden enviar los medicamentos por correo a su casa.

Ese acceso es en gran parte la razón por la que el número de abortos a nivel nacional ha aumentado desde que la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto en 2022. Ahora, la mayoría de los abortos en Estados Unidos utilizan esta combinación de medicamentos, y una cuarta parte se realiza mediante telemedicina.

Después del fallo del Quinto Circuito del 1 de mayo, algunos proveedores dijeron que continuarían ofreciendo acceso de telemedicina a medicamentos abortivos utilizando un protocolo diferente que involucra dosis más altas de misoprostol y nada de mifepristona. Los investigadores dicen que ese método es igual de seguro y eficaz, pero tiende a causar más efectos secundarios en los pacientes, como náuseas y diarrea.

quien pesó

Casi dos docenas de estados liderados por demócratas presentaron un escrito amicus curiae en este caso, escribiendo que la decisión del tribunal de apelaciones anteponía las opciones políticas de los estados con prohibiciones a las opciones de los estados “que han tomado determinaciones diferentes pero igualmente soberanas para promover el acceso a la atención del aborto”. Un número similar de estados liderados por republicanos presentaron un escrito amicus curiae en apoyo del caso de Luisiana.

También hay riesgos relacionados con el poder de la FDA y otras agencias expertas para establecer reglas. Si bien la FDA de la administración Trump no respondió a la solicitud de informes de la Corte Suprema, un grupo de exlíderes de la agencia, que sirvieron bajo presidentes principalmente demócratas y algunos republicanos, escribieron sobre esto en un informe amicus curiae. Defendieron el proceso de la FDA para aprobar el medicamento y modificar las reglas para prescribirlo, y dijeron que la decisión del tribunal de apelaciones “cambiaría por completo el estándar de oro del sistema de aprobación de medicamentos con base científica de la FDA”.

El grupo comercial de la industria farmacéutica, PhRMA, también presentó un escrito amicus curiae instando a la Corte Suprema a no entrometerse con las reglas de la FDA para la mifepristona. El escrito dice que los fabricantes de medicamentos “comparten un interés significativo en proteger contra las perturbaciones en el marco estatutario estable y predecible creado por el Congreso para gobernar” la FDA.

La FDA está desaparecida

Un giro en esta historia es que la FDA, el demandado nombrado en la demanda, no presentó ningún escrito a los jueces sobre este caso.

“Es evidente que la administración Trump no ha sabido cómo abordar este problema desde el principio y esencialmente ha estado tratando de posponer la situación, al menos hasta después de las elecciones de mitad de mandato. [election]para evitar enojar a los votantes de base o a los votantes indecisos que no están de acuerdo sobre cuál debería ser la política de aborto de la administración”, dijo a NPR esta semana Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California Davis. “Así que creo que el hecho de que la administración no haga nada es de alguna manera consistente con lo que hemos visto hasta ahora, simplemente porque este es un tema políticamente delicado”.

Esta semana, el Dr. Marty Makary, comisionado de la FDA, renunció bajo presión de la Casa Blanca. No está claro si esta demanda influyó en su derrocamiento, pero los grupos anti-derechos al aborto expresaron su descontento por lo poco que hizo para restringir el aborto en ese papel.