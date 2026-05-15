Primera aparición en el fútbol profesional argentino – TheColu.mn

Ignacio “Nacho” Lago, de 23 años, es el primer futbolista abiertamente gay o bisexual en jugar en un equipo profesional argentino. El delantero izquierdo del Club Atlético Colón de Santa Fe, de la segunda división, marcó el último de los tres goles en la victoria en casa sobre el Club Atlético San Miguel el domingo. Posteriormente, se hizo viral una larga entrevista del año pasado en el programa de radio local “Sangre y Luto”, que antes había sido pasada por alto, en la que hablaba de su amor por su novio Gonzalo.

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En la entrevista de mayo de 2025, los moderadores sorprendieron a Lago con un mensaje en video de su novio. En la conversación Lago habló de la vida cotidiana con su pareja. Lo describió como “muy atento” y dijo que acepta fácilmente su pasión por el fútbol. La entrevista no abordó que hasta ese momento no había habido ningún jugador abiertamente gay en el fútbol argentino.

En respuesta al video viral, Lago publicó varias fotografías en las redes sociales y le escribió a su novio: “Te amo”.

La declaración provocó una amplia respuesta pública, incluso en la política argentina. El congresista abiertamente gay Esteban PaulÃ³n escribiÃ³ en X: â€œEso es hermoso! Y aún más hermosa es la reacción en las redes sociales y en el debate público a favor del amor verdadero. ¡Bien por ambos! Bien por el Atlético Colón y bien por la sociedad argentina, que vuelve a hacer historia. Nacho también es un gran jugador. Todo lo mejor para Colón. ¡Por más visibilidad y más amor! En un tweet posterior, Paulón señaló que su abuela, Maruca, ama el club Colón.

Esto es hermoso! Y mÃ¡s hermosa la reacciÃ³n en redes y en el debate pÃºblico a favor de un amor verdadero.

Bien por ambos! Bien por @ColonOficial y bien por la sociedad argentina que vuelve a hacer historia.

AdemÃ¡s Nacho es un gran jugador. El mejor del sabalero.

Por más https://t.co/fTknlUnuSI Esteban PaulÃ³n (@EstebanPaulon) April 6, 2026 / EstebanPaulon

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Argentina es considerado legalmente como uno de los países más progresistas de América Latina en lo que respecta a los derechos queer (el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2010, siete años antes que en Alemania). También existe una fuerte protección contra la discriminación. Sin embargo, el machismo (un sentido elevado, a menudo agresivo, de superioridad, dominio y vitalidad masculina) sigue estando muy extendido en el país, particularmente en el fútbol masculino. La homosexualidad todavía está frecuentemente devaluada.

El actual gobierno argentino del presidente Javier Milei también es ampliamente visto como extremadamente hostil hacia las personas queer. El populista de derecha ganó la presidencia después de una crisis económica en 2023 (informó TheColu.mn). Milei propaga teorías de conspiración sobre las personas queer, incluida la acusación del lobby LGBT de intentar impulsar una agenda comunista.