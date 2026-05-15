Trump promociona “acuerdos comerciales fantásticos” en la última reunión de Xi en medio de un enfrentamiento arancelario

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El presidente Donald Trump celebró su última reunión con el presidente chino Xi promocionando una gran victoria en uno de los focos centrales de la cumbre de alto riesgo después de que los dos líderes celebraran un té bilateral en el recinto de Zhongnanhai.

“Esta ha sido una visita increíble”, dijo Trump a los periodistas. “Creo que se han obtenido muchas cosas buenas y hemos cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos. Geniales para ambos países”.

El anuncio se produce en el contexto de un enfrentamiento arancelario de años entre Estados Unidos y China, en el que Trump argumenta que se necesitan aranceles agresivos para forzar términos comerciales más justos, mientras que Beijing se ha opuesto repetidamente. Si bien no está claro qué acuerdos se alcanzaron, se compartió que China acordó encargar 200 aviones Boeing.

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El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, estuvieron presentes en la reunión.

Los principales líderes empresariales de Estados Unidos viajaron con Trump a Beijing y se reunieron con el primer ministro Li Qiang el jueves para discutir la cooperación económica y comercial entre Estados Unidos y China.

“China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para implementar el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, esforzarse por lograr resultados más positivos, lograr el éxito mutuo y promover la prosperidad común, y beneficiar mejor a los pueblos de ambos países y del mundo”, se lee en un comunicado de prensa sobre la reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

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El ministerio enfatizó que ambos países deben “encontrarse a mitad de camino” y “salvaguardar las relaciones económicas y comerciales bilaterales”.

La Casa Blanca y la Embajada de China en Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Fox News Digital sobre el asunto.

Durante una entrevista el jueves con Sean Hannity de Fox News, Trump dijo que China estaba interesada en invertir “cientos de miles de millones de dólares” junto con los líderes empresariales estadounidenses que visitan Beijing.

“Esos empresarios están aquí para hacer acuerdos y recuperar empleos”, dijo Trump.

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Una pieza importante de la agenda “Estados Unidos primero” de Trump se ha centrado en nivelar el campo de juego comercial global haciendo que otros países rindan cuentas por los déficits comerciales. Una de sus primeras medidas después de regresar al cargo fue implementar los aranceles del “Día de la Liberación” en abril de 2025, que fueron diseñados para servir como palanca en las negociaciones comerciales y al mismo tiempo generar nuevos ingresos.

Los aranceles han estado en el centro de la estrategia de Trump hacia China desde su primer mandato, cuando impuso aranceles a las importaciones chinas y Beijing tomó represalias con sus propios aranceles. La lucha sigue siendo uno de los puntos de presión definitorios en la relación entre las dos economías más grandes del mundo.

La primera visita de Trump en 2017 produjo más de 250 mil millones de dólares en acuerdos comerciales anunciados y promesas de cooperación, pero no impidió que las relaciones comerciales se deterioraran en 2018.

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En particular, Trump anunció un acuerdo por 12.000 millones de dólares para chips de teléfonos móviles de Qualcomm y 37.000 millones de dólares para aviones comerciales de Boeing, informó AP en ese momento.

Trump dijo que Xi y su esposa visitarán Estados Unidos en septiembre.