BNamericas – Brasil y Argentina recaudarán US$2.500 millones…

Se espera que Brasil y Argentina lideren la privatización de dos importantes empresas de saneamiento, con potencial para mover alrededor de 2.500 millones de dólares en total.

El proceso más grande involucra a Copasa, una empresa de saneamiento controlada por el gobierno del estado brasileño de Minas Gerais, que se espera que mueva alrededor de 10.000 millones de reales (US$ 2.000 millones), mientras que en Argentina la privatización de AySA, que opera en Buenos Aires, se espera que mueva alrededor de US$ 500 millones (mn).

Los planes de privatización de las empresas se dan en momentos en que los gobiernos de Brasil y Argentina buscan socios privados para acelerar la inversión en el sector sanitario.

Estos esfuerzos están más avanzados en Brasil, que desde mediados de 2020 ha visto una aceleración de los procesos de privatización, APP y concesiones tras la publicación de un marco regulatorio que creó espacio para una mayor participación de empresas del sector privado en un segmento previamente dominado por empresas estatales.

En Argentina, el proceso cobró fuerza tras el inicio de la administración del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, que desde entonces ha buscado acelerar la agenda de privatizaciones.

BNamericas analizó los detalles detrás de cada uno de los procesos.

BRASIL

Se espera que la privatización de Copasa en Brasil suceda primero, luego de que el tribunal de cuentas del estado de Minas Gerais aprobara el avance del proceso esta semana.

El gobierno de Minas Gerais, que actualmente controla el 50,3% de Copasa, prevé mantener una participación máxima del 5% en la empresa, mientras que alrededor del 30% se ofrecerá a un inversor específico, denominado accionista de referencia.

Dicha participación se venderá mediante una oferta de acciones, que se espera que tenga lugar en los próximos días, previa autorización del tribunal de cuentas del estado.

Dos de las mayores empresas de saneamiento de Brasil, Sabesp y Aegea, calificaron para comprar acciones de Copasa que serán vendidas por el gobierno, dijo a BNamericas un ejecutivo con conocimiento del proceso. La propia Sabesp, que opera en São Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, fue privatizada en 2024.

Copasa es una de las mayores empresas de saneamiento de Brasil y presta servicios de suministro de agua a 11,9 millones de personas y servicios de alcantarillado a 8,8 millones de personas.

Para este año, la compañía planea invertir 3.100 millones de reales en sus operaciones, en comparación con 2.900 millones de reales en 2025. Se espera que las inversiones crezcan en los próximos años hasta alcanzar un máximo de 4.800 millones de reales en 2028.

Si bien la privatización de Copasa ha atraído el interés de dos grandes empresas, el sector sanitario en Brasil atraviesa un período de ajuste luego de una ola de concesiones, APP y privatizaciones desde la aprobación del marco regulatorio a mediados de 2020.

Muchas empresas que han asumido nuevos contratos desde entonces están ahora bajo la presión de un alto endeudamiento, lo que ha reducido el apetito de estas empresas por ofrecer nuevos contratos en el segmento. Este escenario incluso ha indicado la posibilidad de cambios en algunos modelos contractuales en futuras subastas del sector, dijo a BNamericas Luciene Machado, superintendente de estructuración de proyectos del banco brasileño de desarrollo BNDES, el mayor estructurador de proyectos del segmento.

Una de las posibilidades evaluadas por BNDES sería ampliar los plazos de las inversiones obligatorias en los contratos para brindar alivio de caja a los nuevos operadores.

“Nuestro papel en la fase de estructuración es garantizar proyectos sostenibles, con inversiones de buen tamaño y objetivos compatibles. El sector ha madurado mucho. Hoy, el desafío ya no es la falta de proyectos. Los proyectos existen, las inversiones han aumentado, pero de hecho algunas empresas empiezan a afrontar limitaciones en sus balances. El saneamiento es un sector que genera muchos ingresos. El problema suele ser la concentración de las inversiones en un período corto, mientras que el retorno sólo se produce en muchos años”, afirmó Machado.

ARGENTINA

Mientras tanto, en Argentina, el gobierno del presidente Milei anunció recientemente detalles del proceso de privatización de AySA, empresa que brinda servicios de agua potable y alcantarillado en el área metropolitana de Buenos Aires.

En el proceso, el gobierno quiere vender el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante debería permanecer en manos de los empleados bajo el programa de propiedad compartida. Se estima que la operación generará US$500mn para el gobierno.

Empresas como Sabesp, Rio+Saneamento, Edison Energia, Grupo Roggio, ENI y Veolia han mostrado interés en la privatización de la empresa, según los medios locales.

Las ofertas de las empresas interesadas en AySA deberán ser reveladas el 27 de agosto.

La privatización de AySA podría ser transformadora para algunas empresas, incluido el gigante brasileño Sabesp.

â€œLa concesiÃ³n de agua y alcantarillado de Buenos Aires abarca 27 municipios de la regiÃ³n metropolitana de la capital argentina. La concesión cubre alrededor de 15 millones de habitantes, lo que la convierte en el mayor contrato de servicios de agua disponible para la venta en el mundo. La cobertura de agua y alcantarillado sigue siendo baja, lo que implica un importante potencial de crecimiento, además del evidente margen de reducción de costos que conlleva cualquier privatización”, dijo en un informe reciente la firma de inversión brasileña XP Investimentos, que califica las acciones de Sabesp, agregando que, desde un punto de vista estratégico, AySA es una concesión única que podría dar tracción a las operaciones de la empresa brasileña.

Sin embargo, el proceso de privatización de AySA se está dando en un momento más turbulento en Argentina.

Después de un mandato que comenzó con un fuerte apoyo popular, las encuestas de opinión más recientes muestran ahora al presidente Milei con un alto índice de desaprobación, en medio de recientes escándalos de corrupción que involucran a aliados y también un aumento en las tasas de desempleo. Este escenario ha llevado a los inversores extranjeros a adoptar una postura cautelosa.

“La percepción sobre Argentina se ha vuelto más cautelosa en comparación con el optimismo observado hace entre ocho y 12 meses. Hoy hay una visión más conservadora sobre la velocidad y la consistencia de la recuperación económica del país. Debido a esto, los inversores extranjeros son más cautelosos, mientras que los grupos argentinos siguen siendo los principales actores en las transacciones de fusiones y adquisiciones en el mercado local, precisamente porque conocen mejor la dinámica del país. En general, el ambiente hoy es más cauteloso que hace un año”, Alexandre Pierantoni, director de finanzas corporativas y fusiones de Kroll. división de adquisiciones, dijo a BNamericas.

(La versión original de este contenido fue escrita en portugués)