¿Podrá perdurar la solidaridad social de Argentina a pesar de la histórica reforma de la legislación laboral?

Argentina está reformando los derechos de los trabajadores con una legislación histórica que está en línea con la “terapia de choque” económica del presidente Javier Milei, pero va en contra de décadas de énfasis en los beneficios de los trabajadores aquí.

â€œHISTÃORICA. Tenemos modernización laboral”, celebró el libertario de cabello revuelto en las redes sociales después de que se aprobara la ley laboral en febrero. La nueva legislación está ahora plenamente en vigor, después de que a finales del mes pasado se revocara la suspensión parcial de un juez por motivos de procedimiento.

La reforma apunta a fomentar la productividad simplificando las relaciones laborales y poniendo fin a una cultura de litigios relacionados con el trabajo. Debilita a los poderosos sindicatos del país y facilita que los empleadores contraten y despidan gente.

Por qué escribimos esto La legislación laboral reformada de Argentina tiene como objetivo modernizar la fuerza laboral y aflojar el control de los sindicatos históricamente poderosos. Pero en una administración centrada en la reducción de costos, algunos trabajadores consideran que la legislación es demasiado impactante.

Desde el momento en que Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, su estilo descarado y su agenda de reducción de costos marcaron un marcado alejamiento de la tradición argentina de solidaridad social y protecciones proporcionadas por el Estado. La ley laboral revisada va un paso más allá, erosionando derechos históricamente mantenidos en un momento de crecientes dificultades para la clase media, así como de una paciencia cada vez menor ante el alto costo social de las medidas de austeridad del presidente.

“El gobierno sostiene que el mercado laboral ha cambiado… y que tenemos leyes laborales que protegen a cada vez menos personas. Y tiene razón”, dice Lucila D’Urso, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Buenos Aires. Pero, añade, la nueva legislación “no busca proteger a quienes actualmente están desprotegidos en el mercado laboral; en cambio, les quita derechos a quienes ya los tienen”.

â€œIdentidad argentinaâ€

Milei ha logrado reducir la inflación, bajarla , a 32,6% en marzo desde más de 211% cuando asumió el cargo, y trajo cierto orden a las finanzas públicas del país. Pero con un desempleo del 7,5%, un récord del 43% de la fuerza laboral empleada informalmente, los salarios reales cayendo y la inflación mensual aumentando nuevamente, la mayoría de los argentinos no se sienten mejor.

“Los trabajadores formales como yo vivimos por debajo del umbral de la pobreza”, dice Natalia Fernández, administradora estatal de salud de Rosario, que se unió a una marcha reciente en la capital. Fue organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en vísperas del Día del Trabajo, el 1 de mayo.

â€”A veces venimos a celebrar. … Este año vamos a protestar”, dice, mientras el aire a su alrededor está denso por el humo de las salchichas asadas y los petardos.

La ley laboral revisada eleva la jornada laboral máxima legal a 12 horas, reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho de huelga y celebración de reuniones.

Sebastián Tesoro perdió su trabajo cuando cerró la planta argentina de neumáticos Fate. Es crítico con los líderes sindicales, pero confía en que los trabajadores seguirán luchando por sus derechos, en Buenos Aires, el 1 de mayo de 2026.

Gran parte del sector empresarial apoya la reforma, y ​​organizaciones como la Unión Nacional de Empresarios, Pequeñas y Medianas Empresas y Productores defienden un cambio más profundo. La organización se fundó en 2023 para respaldar la agenda laboral de Milei. La antigua legislación condenaba a las pequeñas y medianas empresas “a operar bajo reglas de hace 40, 50 años”, que son imposibles de aplicar en la economía digital y moderna de 2026”, dijo a medios locales Exequiel Chapur, miembro destacado de la organización y propietario de un supermercado en la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, Fernández sostiene que la legislación ataca el núcleo de la identidad argentina. “La fuerza laboral es la columna vertebral de nuestra comunidad”, dice. “Para Argentina, el trabajo es realmente una estructura social importante y que está siendo desmantelada”.

Una pancarta cercana muestra el rostro del Papa Francisco, el difunto pontífice argentino, que creía que los sindicatos daban voz a los que no la tenían.

No todos comparten el apoyo inquebrantable de Fernández a los sindicatos, que inicialmente ganaron poder social y político hace casi un siglo durante el gobierno populista de Juan Domingo Perón. Hoy en día, muchos argentinos tachan a los sindicatos de corruptos, haciéndose eco de Milei, quien agrupa a los líderes sindicales con la “casta” que aborrece. E incluso algunos trabajadores sindicalizados están desilusionados con el liderazgo de organizaciones tradicionales como la CGT, considerada fuera de contacto con su base, dice el Dr. D’Urso.

Están surgiendo otras formas de organización, en grupos en el lugar de trabajo que están separados de los sindicatos tradicionales, afirma. Tomemos como ejemplo a Sebastián Tesoro, un trabajador sindicalizado de una fábrica. Acusa a la CGT de ser complaciente en su respuesta a la reforma laboral.

“Hay mucho enojo hacia los líderes sindicales”, dice, y agrega que trabajadores como él continúan luchando por sus derechos sin la organización de la CGT.

El Sr. Tesoro es una de las más de 900 personas que perdieron sus empleos en la fábrica de neumáticos Fate este año. El extenso complejo en San Fernando, en los suburbios del norte de Buenos Aires, cerró sus puertas en febrero, en parte porque no pudo seguir el ritmo de la competencia de China después de que Milei levantara las restricciones a las importaciones.

Un puñado de trabajadores del sindicato de trabajadores de neumáticos SUTNA, al que pertenece el Sr. Tesoro, han ocupado la planta desde entonces, exigiendo su reapertura.

El destino fue alguna vez un ícono de la industria nacional. Su cierre refleja una crisis más amplia en el sector manufacturero que, junto con las luchas en otras áreas clave como la construcción y el comercio minorista, está golpeando con más fuerza a las clases medias urbanas.

Los trabajadores protestan después de que el fabricante de neumáticos Fate anunciara que cerraría las operaciones en su planta en Buenos Aires, el 18 de febrero de 2026.

Cuidándonos unos a otros

Incluso entre las personas que votaron por el programa de libre mercado y estados pequeños de Milei, hay una creciente fatiga con el ritmo de la recuperación económica. El índice de aprobación del gobierno de Milei alcanzó en abril su punto más bajo hasta el momento, un 35%, según una encuesta de AtlasIntel. El desempleo, la inflación y la economía son las principales preocupaciones de los votantes, después de la corrupción.

El corredor de bienes raíces Eduardo Prassolo votó por Milei, pero le preocupa el impacto que las políticas del presidente están teniendo en el tejido social de Argentina. “Dijo que adoptaría duras medidas de austeridad, y lo ha hecho. Pero no beneficia a las personas que más lo necesitan”, dice mientras pasea a su perro en una plaza arbolada del elegante barrio de Palermo Chico de Buenos Aires.

â€œTengo la impresiÃ³n de que esta ola [of support for liberal and libertarian policies] se está disipando y que los derechos laborales, las protecciones sociales y los servicios públicos están recuperando apoyo histórico”, dice Julia Soul, antropóloga social e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

La solidaridad se manifestó en la planta de neumáticos Fate, donde los trabajadores despedidos organizaron una reunión del Primero de Mayo con comida y música afuera de las puertas cerradas.

â€œVinimos a apoyar a los trabajadores. No está bien que se hayan quedado sin trabajo”, dice Paula Fernández, una local que pasó por allí con su marido, Eduardo Patroni. Dicen que consideran corruptos a todos los políticos y no votan.

La pareja trabaja en el sector sanitario privado y, incluso con un salario cuatro veces mayor que el de un trabajador de una fábrica, luchan por sobrevivir cada mes, dicen. Pero comprarán empanadas para ayudar a los trabajadores, dice Patroni, sosteniendo un recipiente de plástico con locroun guiso tradicional que estaban sirviendo los antiguos empleados de Fate. “La gente aquí es decente, se cuidan unos a otros”.