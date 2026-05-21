23 equipos confirmados para la Copa del Mundo, ¿cuándo se anunciarán el resto, incluidos Argentina, Inglaterra, México, Estados Unidos y España?

Hoy le tocó el turno a Egipto, AlemaniaSenegal y Chequia quienes confirmaron sus listas iniciales de convocados de los jugadores del equipo nacional que participarán en la próxima Copa del Mundo 2026 con el evento de 48 equipos que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Algunas de las naciones de más alto perfil, como Brasil, Francia, Bélgica y Alemania, han confirmado sus listas y más de 20 de las 48 naciones participantes revelaron qué jugadores estarán destinados a América del Norte.

La FIFA ha fijado un plazo final de martes, 2 de junio de 2026para que las 48 naciones participantes presenten sus listas definitivas de 26 hombres.

Ya anunciado:

Alemania: Julian Nagelsmann entregó hoy su plantilla (21 de mayo), encerrando a jugadores como Wirtz, Musiala y Kimmich, mientras toma la despiadada decisión de dejar fuera a Ter Stegen y Gnabry.

Brasil: Carlo Ancelotti ya ha sorprendido al mundo al nombrar oficialmente su equipo, encabezado por una convocatoria internacional masiva de Neymar después de su larga ausencia.

Corea del Sur: El capitán Son Heung-min (que ahora juega en Los Ángeles) lidera un equipo totalmente controlado por el entrenador Hong Myung-bo.

Bosnia y Herzegovina: Hizo historia al convertirse en la primera nación en anunciar su equipo el 11 de mayo, con el veterano Edin DÅ¾eko, de 40 años.

Calendario de próximos anuncios

Inglaterra:

viernes 22 de mayo

Thomas Tuchel nombrará oficialmente su primer equipo de 26 jugadores de un gran torneo en vivo desde el estadio de Wembley en la aplicación oficial de Inglaterra.

España:

lunes 25 de mayo

Luis de la Fuente anunciará su plantilla con la mala noticia de que Fermín López se perderá tras sufrir una lesión en el pie con el Barça el pasado fin de semana.

Estados Unidos:

Martes 26 de mayo

Pochettino abandona la lista oficial del USMNT en casa mientras se preparan para el campo de entrenamiento.

Sudáfrica:

miércoles 27 de mayo

Hugo Broos asegurará la selección final de los Bafana Bafana antes de viajar a Norteamérica.

Canadá/Colombia

viernes 29 de mayo

Jesse Marsch nombra el equipo final de Canadá, junto con Colombia asegura su lista definitiva.

Argentina:

Sábado 30 de mayo

Medios argentinos afirman que Lionel Scaloni dará a conocer su plantel para el Mundial 2026 con la ‘Albiceleste’ buscando retener su corona de 2022.

Australia (futbolistas)

lunes 1 de junio

Tony Popovic desglosa sus selecciones finales en su campo de entrenamiento de Florida justo antes del límite absoluto.

México:

lunes 1 de junio

El técnico Javier Aguirre tomó una ruta híbrida única, asegurando 12 partidos nacionales Liga MX jugadores temprano para autorizarlos para el torneo, y las estrellas extranjeras restantes se están integrando actualmente con el equipo final que se fijará el 1 de junio.

Miguel Sierra

El Mundial de 2026 comienza el 11 de junio en Ciudad de México como El Tri entretener Sudáfrica El torneo finalizará en Nueva York/Nueva Jersey el 19 de julio, cuando descubramos qué nación se ha asegurado el título.

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