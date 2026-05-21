Rubio duda de la diplomacia con Cuba; Trump sugiere acción militar

El Presidente Donald Trump y el principal diplomático de Estados Unidos volvieron a plantear la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Cuba el jueves, una amenaza renovada que cobra mayor peso un día después de que la administración anunciara cargos penales contra el ex líder de la isla, Raúl Castro.

Trump dijo que presidentes anteriores de Estados Unidos han considerado intervenir en Cuba durante décadas, pero que “parece que yo seré el que lo haga”.

El Secretario de Estado Marco Rubio dijo a los reporteros por separado que Cuba ha sido una amenaza a la seguridad nacional durante años debido a sus lazos con adversarios de Estados Unidos y que Trump está decidido a abordarlo.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que ha mantenido una postura firme contra el liderazgo socialista de Cuba, dijo que la preferencia de la administración de Trump siempre es un acuerdo negociado pacíficamente con Cuba, pero que es dudoso alcanzar una resolución diplomática con el gobierno actual de la isla.

Altos funcionarios de Trump, incluido Rubio, el jefe de la CIA John Ratcliffe y otros altos funcionarios de seguridad nacional, se han reunido con funcionarios cubanos en los últimos meses para explorar posibles mejoras en las relaciones. Sin embargo, el lado estadounidense ha salido insatisfecho de esas conversaciones, lo que ha llevado a imponer incluso más sanciones al gobierno cubano en la última semana.

Rubio afirmó que a lo largo de los años, Cuba se ha acostumbrado a “ganar tiempo y esperar”, pero que “no podrán esperar ni ganar tiempo esta vez. Estamos muy serios, estamos muy centrados”.

Ante la pregunta de si Estados Unidos usaría la fuerza en Cuba para cambiar el sistema político de la isla, Rubio reiteró que se prefiere un acuerdo diplomático, pero señaló que “el presidente siempre tiene la opción de hacer lo que sea necesario para apoyar y proteger el interés nacional”.

Las nuevas amenazas surgen tras el anuncio de Estados Unidos de los cargos contra Castro.

Los fiscales federales presentaron el miércoles una acusación que acusa a Castro de ordenar el derribo en 1996 de aviones civiles piloteados por exiliados con sede en Miami. Las acusaciones, presentadas en secreto por un gran jurado en abril, incluían cargos de asesinato y destrucción de un avión.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha condenado la acusación como un truco político que busca “justificar la locura de una agresión militar contra Cuba”.

La acusación contra Castro ha llevado a muchos a creer que la administración de Trump está siguiendo el mismo guion que cuando capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar a principios de enero.

El ejército de Estados Unidos destacó la llegada del portaaviones USS Nimitz y los barcos acompañantes al Mar Caribe el mismo día que se anunciaron los cargos contra Castro.

Rubio no quiso discutir cómo Estados Unidos podría implementar la acusación contra Castro, quien cumplirá 95 años el próximo mes.

Trump ha estado amenazando con acciones militares en Cuba desde que derrocó a Maduro y luego ordenó un bloqueo energético que cortó los envíos de combustible a la isla. Esto ha provocado graves apagones, escasez de alimentos y un colapso económico en toda la isla.

Trump ha intensificado la retórica de cambio de régimen en Cuba después de prometer llevar a cabo una “toma amistosa” del país si su liderazgo no abría su economía a la inversión estadounidense y expulsaba a los adversarios de Estados Unidos.

En cuanto a las relaciones de Cuba con China y Rusia, Rubio señaló que Cuba representa una grave amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. China se opone a las sanciones y la presión de Estados Unidos sobre Cuba, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, el jueves.