Paul McCartney es el último invitado musical de Stephen Colbert en The Late Show

La conclusión del querido programa nocturno de Stephen Colbert no fue un cliffhanger, sino un bombazo, ya que Paul McCartney se pasó por el Teatro Ed Sullivan para una entrevista.

Al hacerlo, el gran Beatle completó el círculo completo. Fue aquí, en el mismo glorioso edificio de Nueva York el 9 de febrero de 1964, cuando la legendaria banda británica hizo su histórica primera aparición en The Ed Sullivan Show. Cuando los gritos se apaciguaron, el mundo había cambiado. El debut en televisión de los Fab Four en EE.UU. sacudió la población adolescente de Estados Unidos, reuniendo a unos 73 millones de espectadores, un récord para su tiempo y un llamado de atención para la cultura pop.

McCartney, de 83 años, es quizás la estrella pop más famosa aún viva en la Tierra. Y el integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll en dos ocasiones todavía puede generar gritos dondequiera que vaya, como quedó demostrado en su última aparición el jueves por la noche, 21 de mayo, en The Late Show. Colbert le preguntó a su famoso invitado cuántas veces aún sucede eso. “A menudo”, fue la respuesta. Historia real. Mira la prueba a continuación.

La última emisión de The Late Show con Stephen Colbert baja el telón de una carrera de 11 años. CBS anunció la cancelación en julio de 2025, citando pérdidas financieras. Sin embargo, muchos observadores no lo creen, con figuras como la senadora Elizabeth Warren afirmando que el fin fue censura política, llegando justo días después de que Colbert criticara públicamente a la empresa matriz de CBS, Paramount, por su acuerdo legal de $16 millones con Trump, en un momento en que Paramount estaba al borde de un acuerdo de fusión que las autoridades estadounidenses podrían bloquear.

“Hemos tenido tantas risas en este teatro, tantos segmentos geniales”, comentó Colbert en su último monólogo de apertura. Las bromas, fluyeron como de costumbre. Una vez en el backstage, Elvis Presley usó el baño y no murió, insistió Colbert. Y esas observaciones secas habituales sobre los asuntos actuales y la administración de Trump, fueron afiladas, como se esperaba.

Las ocasiones especiales requieren invitados especiales, y este episodio final no fue diferente, con Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows y otros apareciendo en divertidos cameos, mientras una extraordinaria selección de cuestionadores invitados especiales hizo su parte, incluyendo a Billy Crystal, “Weird Al” Yankovic, Josh Brolin, Martha Stewart, Mark Hamill, Ben Stiller, James Taylor y Robert De Niro.

Al principio, Colbert recordó a la audiencia que, a pesar de que el programa desaparecía de las ondas, “fuimos lo suficientemente afortunados de estar aquí durante los últimos 11 años. No se puede dar por sentado”. Mira su monólogo final, la entrevista a McCartney y su actuación de cierre de “Jump Up/Hello Goodbye” con Elvis Costello y Jon Batiste a continuación.