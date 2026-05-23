El inusual método de Scaloni para seleccionar la selección de Argentina para el Mundial, revelado por un miembro del personal Ayala

En poco más de una semana, el 1 de junio, se cumplió el plazo fijado por fifa para que las selecciones nacionales confirmen sus plantillas de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026 caducará. Argentina todavía no he hecho ese anuncio, y Roberto Ayala reveló detalles sobre Lionel ScaloniEl método para tomar la decisión final.

â€œCada miembro del personal hace su propia lista”. Ayala reveló durante una entrevista reciente con Sonido metálico seco. â€œEn las conversaciones que tenemos, pregunta si cada uno de nosotros tiene nuestra lista lista. Luego los enviamos al chat grupal que tenemos, y finalmente Leo decide.”

El exdefensa del Valencia explicó que Hay hasta seis listas diferentes antes de que Scaloni tome la decisión final.. Uno obviamente pertenece al propio entrenador, que tiene la última palabra, mientras que los demás provienen de los asistentes. Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar – todos los ex jugadores de la selección nacional también – además Matías Maná (analista de partidos) y Luis Martin (preparador físico).

A pesar de la cantidad de listas involucradas, Ayala admitió que los miembros del personal generalmente están en la misma página. â€”Hay muy pocas diferencias entre nosotros. Un nombre más o uno menos”. dijo antes de explicar cómo lleva el proceso el técnico Scaloni: â€œAbre la discusiÃ³n para que podamos hablar sobre las cosas y surjan diferentes temas. Esas son nuestras conversaciones preliminares”.

Las dudas de Scaloni de cara al Mundial

Argentina fueron uno de los pocos equipos en anunciar oficialmente la lista de 55 jugadores presentada a la FIFA el 11 de mayo. A partir de ahí, los informes indican que Scaloni hizo un corte preliminar para reducir el número a unos 35 jugadoresaunque todavía tiene que concretar la plantilla definitiva de 26 hombres.

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Uno de los principales motivos de la amonestación es el considerable número de jugadores que padecen problemas físicos cuyos procesos de recuperación se evalúan día a día. La mayoría también juega en posiciones defensivas, lo que complica la planificación: portero Emiliano Martínez y defensores Cristian Romero, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina están entre ellos.

Ayala explica los debates dentro de la plantilla de Argentina

En la misma entrevista, Roberto Ayala dio detalles sobre los criterios que utilizará Scaloni para determinar la final de Argentina. copa del mundo lista. â€œAlrededor del 80% de la lista ya está establecida. Hay otros que todavía tenemos que evaluar, ya sea por forma o condición física. También tenemos que considerar que a alguien le puede pasar algo o que un jugador aún puede tener dudas”. explicó.

“Entonces, ¿qué hacemos?” hacer entonces? ¿Agregamos un defensor o un mediocampista? Tenemos que fijarnos en la polivalencia de los jugadores y en lo que pueden aportarte. Si en algunos casos necesitamos jugar con tres o cinco defensores y qué jugadores te pueden ofrecer más cosas”. añadió el exdefensor.

â€œPerdimos a (Juan) Foyth, que era importante, porque era un central confiable y un lateral que siempre cumplía,”, se lamentó Ayala, en referencia al jugador del Villarreal que sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles a principios de este año. â€œTodo eso se evalúa y se resuelve en un corto período de tiempo”.