Bruno Fernandes nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League.

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha sido nombrado el jugador de la temporada de la Premier League después de una destacada campaña para el club de Old Trafford.

El mediocampista de Portugal recientemente también recibió el premio al Jugador del Año de la Asociación de Escritores de Fútbol tras sus actuaciones influyentes a lo largo de la temporada.

Fernandes igualó el récord de más asistencias en una sola temporada de la Premier League cuando registró su 20ª asistencia contra el Nottingham Forest el fin de semana pasado.

El jugador de 31 años también ha anotado ocho goles en la liga en 37 partidos para ayudar al Manchester United a terminar tercero y asegurar la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Fernandes lidera las tablas de creación de ocasiones de la Premier League, habiendo creado más oportunidades que cualquier otro jugador esta temporada con 132, quedando 43 por delante del centrocampista del Liverpool, Dominik Szoboszlai, en segundo lugar.

Se convierte en el primer jugador del Manchester United en ganar el premio desde que el ex capitán Nemanja Vidic se llevó el honor en 2011.

El ganador fue decidido a través de una combinación de votos públicos y selecciones de un panel de expertos en fútbol.

Otros jugadores preseleccionados incluyeron al trío del Arsenal David Raya, Gabriel Magalhaes y Declan Rice, a Erling Haaland y Antoine Semenyo del Manchester City, al delantero del Brentford Igor Thiago y al centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.

El Manchester United concluye su campaña de la Premier League visitando al Brighton el domingo.