George Russell gana la clasificación del GP de Canadá de F1 pero deja a Kimi Antonelli furioso

George Russell ganó la carrera sprint en el Gran Premio de Canadá, pero solo después de que su batalla por el campeonato con Kimi Antonelli llegara a un punto crítico. El par de Mercedes chocó por el liderato en la pista y el adolescente italiano exigió que el piloto británico fuera penalizado.

La atmósfera era tan tensa que el principal del equipo, Toto Wolff, intervino, diciéndole a Antonelli que “dejara de quejarse por la radio”.

El incidente le costó a Mercedes un probable uno-dos, dado que el par estaba liderando con comodidad, con Antonelli terminando tercero detrás del McLaren de Lando Norris. Russell ha reducido la brecha con su compañero de equipo líder en el campeonato a 18 puntos.

Russell y Antonelli estaban luchando por el liderato, con el italiano intentando superar cuando chocaron. Mercedes tendrá que resolver el problema entre sus pilotos, quienes están en una competencia directa por el campeonato mundial.

El par iba en tándem en cabeza mientras Antonelli presionaba a su compañero de equipo e intentaba adelantarse en la vuelta seis en la curva uno, rozándose mientras el italiano luchaba por el liderato. Russell no cedía y Antonelli tuvo que salirse. El joven de 19 años rápidamente pidió por radio que sancionaran a Russell. “Eso debería ser una penalización, yo estaba al lado del espejo”, exigió.

Antonelli claramente sintió que tenía la posición en la curva uno y que Russell no le había dado espacio. Tenía la delantera en la curva, pero Russell sentirá que simplemente mantuvo su línea.

Peor aún para el adolescente, siguió presionando a Russell y entró demasiado rápido en el británico en la chicane y se salió a la hierba, costándole un lugar a Norris, quien subió al segundo puesto. Fue un error que admitió que fue suyo, pero indicó que estaba alterado y estaba empujando demasiado.

Pete Bonnington, su ingeniero de carrera, pidió calma. La respuesta enojada de Antonelli fue: “¡No me importa que me hayas sacado de la pista!”

Wolff se vio obligado a contemplar una guerra entre sus pilotos que no había visto desde que Lewis Hamilton y Nico Rosberg se enfrentaron en 2014. Mientras Antonelli seguía furioso en la radio del equipo después de la carrera, Wolff insistió en que lo discutirían en privado.

“Intenté hacer mi movimiento, debo revisarlo, porque estaba bastante al lado y me empujaron”, dijo Antonelli. Russell simplemente dijo: “Fue una buena batalla con Kimi”.

Tenían la carrera en sus manos después de hacer una buena arrancada desde la primera fila y Russell cerró bien a pesar de la presión de Norris, pero el análisis en Mercedes probablemente aún será un asunto acalorado.

Sin embargo, la victoria fue el inicio sólido de fin de semana que Russell buscaba. Ganó la carrera inaugural de la temporada en Australia y la primera carrera sprint de la temporada en el Gran Premio de China, pero con Antonelli ganando las últimas tres carreras, el joven italiano había tomado una sólida ventaja en el campeonato mundial. Russell necesitaba reafirmarse y lo hizo en la primera prueba real.

Oscar Piastri fue cuarto para McLaren, Charles Leclerc y Hamilton en quinto y sexto para Ferrari, con Max Verstappen en séptimo para Red Bull y Arvid Lindblad octavo para Racing Bulls.