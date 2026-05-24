En lo alto de los Andes, Milei impulsa la revolución del cobre en Argentina

El futuro de la economía argentina yace enterrado bajo tierra a más de 3.000 metros (9.843 pies) en los Andes, según el presidente Javier Milei.

Aquí arriba, en un paisaje absolutamente hermoso de picos nevados, glaciares y montañas surcadas de minerales oxidados, las excavadoras están excavando enormes trozos de los Andes en busca de cobre y otros minerales.

Aldana Ramírez intenta calentar junto a una braseroun tipo de calentador local, en una noche helada en el proyecto de cobre Los Azules en la provincia de San Juan, el epicentro de la “revolución” minera de Milei.

El técnico de 27 años supervisa durante la noche los trabajos de perforación en el remoto campamento, situado a 3.500 metros sobre el nivel del mar, cerca de la frontera con Chile.

La construcción de la gigantesca mina a cielo abierto, cuyo inicio de producción está previsto para 2030, ha alejado a Ramírez de su hijo de siete años, que vive montaña abajo en su ciudad natal de Villa Calingasta.

Horas de caminos de tierra rodeados de glaciares y arroyos bordeados de guanacos separar el campamento de la ciudad.

Extraña a su hijo, a quien ve cada dos semanas, pero insiste en que “vale la pena el sacrificio”.

“Me encanta este trabajo, me enamoré de él la primera vez que vine aquí”, declara por encima del ruido de las excavadoras que trabajan las 24 horas.

Muchos de los 11.000 residentes de Calingasta dependen directa o indirectamente de la minería para ganarse la vida.

El padre de Ramírez y sus tres hermanos también trabajan en la industria, mientras que muchos otros residentes locales dependen de la agricultura y se preocupan por el impacto que la minería podría tener en los escasos suministros de agua en la región andina.

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Empleos versus conservación

Desde que asumió el cargo en 2023, Milei ha buscado impulsar la minería en Argentina, un país famoso por su agricultura pero que también tiene vastas reservas de cobre, oro, litio y uranio.

En 2024, su gobierno introdujo el Plan de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), un amplio paquete de exenciones fiscales, aduaneras y cambiarias diseñado para atraer miles de millones de dólares en inversiones en minería y energía.

“La minería se llevará a cabo en todos los Andes, generando cientos de miles de empleos”, dijo Milei al Congreso en marzo.

Poco después, los legisladores modificaron la ley de protección de los glaciares del país para relajar las restricciones a la minería en áreas de permafrost y permitir a las provincias autorizar nuevos proyectos.

Los grupos ambientalistas impugnaron los cambios en los tribunales, argumentando que podrían poner en peligro suministros vitales de agua y ecosistemas glaciares, mientras que la incertidumbre legal resultante ha alarmado a los inversores.

El debate ha dividido profundamente a las comunidades locales, atrapadas entre las esperanzas de empleo y los temores sobre la seguridad del agua.

“La gente tiene que elegir: o protegemos el agua o comemos”, dijo Alejandro, empleado de una gasolinera en el pueblo minero de Jáchal, dos horas al este de Calingasta.

Dijo que no se oponía a la minería, pero creía que había “muy pocos controles” sobre los grandes proyectos.

En Jáchal siguen frescos los recuerdos de un importante derrame ocurrido en 2015 en una mina de Barrick Gold, donde más de un millón de litros de solución de cianuro se filtraron a los cursos de agua.

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Reservas masivas

La empresa canadiense McEwen Mining, el fabricante de automóviles Stellantis y el gigante minero Rio Tinto están invirtiendo miles de millones de dólares para desarrollar la extensa mina Los Azules, que se espera que produzca 148.000 toneladas de cobre al año durante dos décadas.

El director general de Los Azules, Michael Meding, dijo que RIGI “había enviado señales muy importantes a los inversores internacionales”.

Hasta ahora, se han presentado al plan casi 40 proyectos, de los cuales 16 han sido aprobados por una inversión estimada de 20 mil millones de dólares.

En 2025, las exportaciones mineras crecieron un 27 por ciento a 6 mil millones de dólares, impulsadas en gran medida por el oro y el litio. Argentina ya es el quinto productor de litio del mundo.

El gobierno espera que las exportaciones mineras superen los 20 mil millones de dólares anuales para 2035, mientras que el Banco Central de Argentina pronostica que las exportaciones del sector podrían triplicarse para 2030.

El economista Nicolás Gadano afirmó que “la matriz exportadora está siendo transformada” por la minería y los hidrocarburos, mientras Argentina busca superar su histórica escasez de divisas.

Se espera que más de la mitad de las exportaciones mineras proyectadas provengan del cobre, que es esencial para la construcción, la transición energética y las tecnologías de inteligencia artificial.

La segunda economía más grande de América del Sur casi no ha producido cobre desde 2018, pero tiene enormes reservas sin explotar que eventualmente podrían ubicarla entre los diez mayores proveedores del mundo.

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Lucha

El auge ha causado alarma entre los ambientalistas que temen que la lucha por minerales críticos –y los preciosos dólares que inyectan en la economía argentina– pueda poner en peligro los frágiles suministros de agua.

En el noroeste del país, donde se concentra la actividad minera, las reservas glaciares se han reducido un 17 por ciento en la última década, principalmente debido al cambio climático, según los glaciólogos.

El pozo minero de Los Azules, una vez terminado, cubrirá un área equivalente a 840 campos de fútbol y se sumergirá a más de 300 metros de profundidad, aproximadamente la altura de la Torre Eiffel.

Para crearlo se eliminará parte de un humedal de gran altitud conocido como vega. El ecosistema pantanoso actúa como una esponja natural, regula los flujos de agua y proporciona un hábitat para la vida silvestre local.

Los Azules se ha comprometido a convertirse en carbono neutral para 2038 y dice que su método de extracción minimiza el uso de agua.

Más allá de las preocupaciones ambientales y la aceptación social, el auge minero de Argentina también enfrenta importantes desafíos de infraestructura y energía.

De vuelta en el campamento aislado, donde la música cumbia flota entre el implacable viento de la montaña durante los descansos para cenar, el operador de la perforadora Andrés Carrizo dice que los trabajadores deben adaptarse a la vida juntos en condiciones difíciles.

“La gente no siempre está del mismo humor”, afirma el joven de 27 años.

Aun así, sigue siendo optimista. “Espero que todo esto siga para que todos tengamos trabajo y podamos salir adelante”.

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por Tomás Viola, AFP