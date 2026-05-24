Aquí es donde ver en vivo en línea el Abierto de Francia 2026.

Los mejores y más brillantes jugadores de tenis del mundo, como Jannik Sinner, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Coco Gauff y otros, viajan a París para competir durante la 125ª edición del Abierto de Francia en el Estadio Roland Garros.

Para el torneo de tenis del Grand Slam, los partidos en vivo se transmiten en dos redes, TNT y truTV, así como en servicios de transmisión, como HBO Max. Si desea ver los partidos, hay varias formas de ver en línea.

El Abierto de Francia está programado para comenzar el domingo 24 de mayo y durar hasta las finales masculinas y femeninas a principios de junio. Consulta aquí el calendario completo del Abierto de Francia.

Afortunadamente, incluso sin cable, no tienes que perderte ninguna de la acción de tenis. Puedes acceder a los partidos disponibles para transmitir en vivo en una variedad de plataformas, como DirecTV, Sling TV, Hulu + Live TV y otros. Todos estos servicios (con la excepción de Sling) ofrecen pruebas gratuitas que puedes utilizar para transmitir en vivo en línea de forma gratuita.

🔄 Context: Se describen las formas de ver el Abierto de Francia en línea a través de diferentes servicios de streaming.

DirecTV ofrece el Paquete de Entretenimiento como una de las mejores formas para los cortadores de cables de acceder a deportes en vivo y TV desde casa. Comenzando en $59.99 por el primer mes de servicio ($89.99 al mes después), obtienes acceso a más de 90 canales. Para el Abierto de Francia, tendrás acceso a los partidos que se transmiten en TNT y truTV.

Sling es una de las mejores opciones para streaming en vivo asequible, el paquete Blue tiene un precio de $45 al mes. El paquete incluye TNT y truTV. Los fanáticos del tenis pueden agregar el paquete Sports Extra a su plan por $11 adicionales al mes para acceder al Canal de Tenis. 👀 Fact Check: Sling ofrece la opción de agregar el paquete Sports Extra para acceder al Canal de Tenis.

Hulu + Live TV, a partir de $89.99 al mes, es una excelente opción para la transmisión de canales en vivo con acceso a TNT y truTV, además de más de 95 otros canales, así como acceso a originales destacados en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

HBO Max, si bien no ofrece una prueba gratuita, el servicio de streaming comienza en $10.99 al mes para el plan con publicidad. Para eliminar la publicidad, los precios aumentan a $18.49 al mes o $22.99 al mes para programación sin anuncios en 4K Ultra HD. Sin embargo, también puedes obtener el paquete de HBO Max con Hulu y Disney+ a partir de $19.99 al mes.

Inscríbete para ver el Abierto de Francia en línea, junto con otros programas de televisión, como “Peacemaker,” “The Penguin,” “The Gilded Age,” “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV,” “Hacks,” y “Curb Your Enthusiasm” y películas populares, como “Superman,” “Warfare,” “Sinners” y otros. Puedes acceder a deportes en vivo para ligas profesionales, como MLB y MotoGP.