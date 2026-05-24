El primer ministro paquistaní elogia a Trump por esfuerzos extraordinarios para buscar la paz en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El primer ministro paquistaní elogia a Trump por esfuerzos extraordinarios para buscar...

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, elogió a Donald Trump el domingo por sus esfuerzos diplomáticos destinados a promover la paz y la estabilidad en Asia Occidental, subrayando que el Presidente de Estados Unidos mantuvo una “llamada productiva” con diferentes líderes, incluido el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir.

Trump mantuvo una llamada telefónica el sábado con los líderes de Arabia Saudita, Catar, Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jordania y Pakistán.

Trump tuvo una conversación telefónica con Munir, quien se encontraba en Teherán. Munir se reunió con los principales líderes iraníes y discutió acelerar los esfuerzos para lograr un “acuerdo concluyente” entre Estados Unidos e Irán.

Al concluir su viaje, el presidente Trump dijo en un comunicado que se ha “negociado en gran medida” un memorando de entendimiento sobre un acuerdo de paz con Irán.

Trump publicó el anuncio después de llamadas separadas con los líderes de países de mayoría musulmana y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

En su declaración, el primer ministro Sharif elogió a Trump comprometiéndose a continuar los esfuerzos por la paz en la región.

“Felicito al presidente Donald Trump por sus extraordinarios esfuerzos por perseguir la paz y por mantener una llamada telefónica muy útil y productiva hoy, con los líderes de Arabia Saudita, Catar, Turquía, Egipto, EAU, Jordania y Pakistán”, dijo en X.

Dijo que Munir representó a Pakistán en la llamada telefónica y “aprecio enormemente sus incansables esfuerzos durante todo el proceso”.

“Las discusiones proporcionaron una oportunidad útil para intercambiar puntos de vista sobre la situación regional actual y cómo avanzar en los esfuerzos de paz en curso para lograr una paz duradera en la región”, afirmó el primer ministro.

También dijo que “Pakistán continuará sus esfuerzos por la paz con la mayor sinceridad, y esperamos hospedar la próxima ronda de conversaciones muy pronto”.

Pakistán había organizado las primeras conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán después del alto el fuego anunciado el 8 de abril.

Aunque el esfuerzo de paz no logró cerrar un acuerdo, Islamabad llevó adelante su iniciativa en colaboración con varios otros países musulmanes.