Nico Paz se encuentra en una situación complicada. Habiendo sufrido recientemente una lesión en la rodilla que amenazaba con descarrilar su Copa del Mundo 2026 sueños con Argentinael centrocampista ha provocado un enorme dilema con Como 1907que necesitan desesperadamente a su jugador estrella para el final de temporada de alto riesgo.

Según información privilegiada de la selección argentina Leo ParadizoPaz se ha acercado al manager Cesc Fábregas con una solicitud formal quedar fuera del equipo para el último partido de la temporada contra Cremonese.

El dilema surge de la inmensa importancia del próximo choque contra el Cremonese para el Como 1907 liga de campeones aspiraciones. El equipo italiano necesita una victoria, además de los puntos perdidos tanto por la Roma como por el AC Milan en sus respectivos partidos, para asegurar una clasificación histórica para la competición de élite de Europa.

El centrocampista argentino ya había estado de baja en el anterior encuentro de la Serie A por un problema en la rodilla, partido en el que el Como derrotó al Parma por 1-0. Sin embargo, ahora que Paz está recuperada y nombrado oficialmente En la convocatoria de Fàbregas para el duelo cremonese, el club está deseando tenerle sobre el terreno de juego para la última jornada.

Desacuerdos entre el personal médico

En medio de este enfrentamiento, el equipo médico de Como 1907 sostiene que el jugador se encuentra en condiciones físicas óptimas para enfrentar al Cremonese y que el problema no debería obstaculizar su rendimiento. Además, con una posible plaza en la Liga de Campeones en juego, el club italiano está decidido a contar con su destacada estrella, que recientemente fue nombrada Centrocampista de la temporada de la Serie A.

ver también Cesc FÃ bregas confirma que NicolÃ¡s Paz jugarÃ¡ ni en el Como ni en el Real Madrid: “No jugarÃ¡ en el Inter”

En marcado contraste, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha adoptado una postura de línea dura, creyendo firmemente que lo mejor para Paz es permanecer al margen. Según el cuerpo médico de la selección nacional, incluso el más mínimo impacto o recurrencia podría excluirlo por completo del Mundial.

La exitosa temporada de Nico Paz

El valor de mercado del mediocampista argentino de 21 años se ha disparado a aproximadamente $75 millones de acuerdo a Mercado de fichajesun testimonio de su estelar forma actual.

A lo largo de la campaña, Paz hizo 40 aparicionesregistrándose 13 goles y proporcionando 8 asistencias. Permanece bajo contrato con Como 1907 hasta junio de 2028.