Los Filis firman a Chan-Min Park por $1,205 millones, récord del club para un lanzador amateur internacional

FILADELFIA – Chan-Min Park, un lanzador derecho de 17 años de Corea del Sur, creció siguiendo las Grandes Ligas de Béisbol desde lejos.

Estaba familiarizado con los Filis de Filadelfia. Incluso recibió en parte su nombre de Chan Ho Park, un nativo de Corea del Sur que lanzó para el club en 2009. Admiraba a Cristopher Sánchez, en parte por su actuación dominante contra el equipo de Corea en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol de este año, así como a Aaron Nola y Zack Wheeler.

Ahora Park comenzará su propio viaje en la organización de los Filis después de firmar un acuerdo de $1,205 millones con el club el viernes. Es el bono más grande que la organización ha otorgado a un lanzador aficionado internacional, lo que convierte a Park en el lanzador mejor pagado en la clase de fichajes internacionales 2025-26.

“En un mercado donde tradicionalmente no hemos contratado a muchos jugadores, fue una gran oportunidad para nosotros no sólo fichar al mejor brazo del país”, dijo el director de exploración internacional de los Filis, Derrick Chung, “sino también dar a conocer el nombre de los Filis”.

La firma marca un paso significativo en la dirección correcta para los esfuerzos de los Filis en la Cuenca del Pacífico. El club ha ampliado sus esfuerzos de exploración en Japón a partir de 2022 y en los últimos años recibió a funcionarios de la Organización de Béisbol de Corea y del Béisbol Profesional Nipón en el Citizens Bank Park. Pero la recompensa ha sido limitada.

Ahora los Filis han contratado a uno de los jugadores aficionados más destacados de Corea del Sur, uniéndose a una fuerte clase internacional encabezada por el jardinero central Francisco Rentería. Park probablemente habría sido una selección de primera ronda en la KBO, pero estaba intrigado por abrirse camino en las menores y eventualmente aterrizar en Filadelfia.

Maan Youn Kim, cazatalentos de los Filis en Corea del Sur, vio por primera vez a Park. Siguieron varias visitas de exploración de otros miembros de la organización de los Filis. Vieron a un lanzador coordinado que alcanzó hasta 94 mph con su bola rápida y también utilizó lo que Chung llamó una “sensación tremenda” para bolas rompientes y lanzamientos fuera de velocidad.

“Él es consistentemente capaz de controlar todos esos lanzamientos en la zona”, dijo Chung. â€œEl control deslizante tiene las características de ser un arma adicional en el futuro. “No sólo eso, sino su composición: es un gran chico. Es divertido estar cerca de él. Pero en el montículo, se convierte en una persona diferente. Es un bulldog”.

El interés del derecho por jugar en Estados Unidos quedó claro desde el principio. A los Filis les gustó la voluntad de Park de desafiarse a sí mismo, dijo Chung, y lo persiguieron agresivamente en parte por eso. Los Filis tomaron medidas para ganar dinero del fondo de bonificación internacional con intercambios recientes, lo que ayudó a despejar el camino para fichar a Park.

Los Filis cambiaron al relevista de ligas menores Andrew Baker a Colorado a cambio de más dinero del fondo de bonificación internacional que se destinará a la firma de Chan-min Park, un lanzador de 17 años de Corea del Sur. Segundo intercambio que hicieron los Filis por dinero del fondo común. – Matt Gelb (@MattGelb) 22 de mayo de 2026

Park, que todavía se encuentra en Filadelfia después de someterse a un examen físico y firmar, conoció la ciudad esta semana. Su conocimiento del béisbol de los Filis continúa creciendo. También lo hace su conocimiento de Filadelfia. No sabía quién era Rocky hasta que pasó por el Museo de Arte de Filadelfia esta semana, cuando Chung le habló del boxeador y su estatua.

Park firmó el mismo día que Sánchez realizó quizás su mejor actuación durante una increíble racha de 37 2/3 entradas en blanco. Fue significativo para Park, dijo Chung, porque es un gran admirador de Sánchez. Park también quedó impresionado por la cantidad de fanáticos que se quedaron durante todo el juego a pesar del clima frío y la lluvia, y le dijo a Chung que no se parecía a nada que hubiera visto antes.

El firmante también tuvo la oportunidad de hablar con Sánchez el sábado y preguntarle al zurdo sobre su cambio. También habló con Wheeler y Nola y les hizo preguntas.

En un momento de esta semana, el personal de los Filis le preguntó a Park cómo iban las cosas.

“He estado soñando con esto toda mi vida”, respondió.

Será un largo viaje por las menores desde aquí. La organización no está segura de dónde comenzará Park. La academia de los Filis en República Dominicana o su complejo en Clearwater, Florida, son opciones. También deben descubrir qué funcionará con el calendario escolar de Park, ya que no se gradúa oficialmente hasta principios de 2027.

Mientras Park trabaja para ascender en las ligas menores, puede conservar el recuerdo de un día fresco y lluvioso en el sur de Filadelfia cuando puso la pluma sobre el papel y vio a Sánchez continuar consolidando su lugar como uno de los mejores lanzadores del béisbol, si no el mejor. Todo empezó aquí.