El presidente del jurado de Cannes, Park Chan-wook, un favorito de Cannes desde hace mucho tiempo pero nunca ganador de la Palma de Oro, logró burlarse de sí mismo y promocionar su última película en la conferencia de prensa de clausura del 79º Festival de Cine de Cannes.

Park bromeó diciendo que luchó con la decisión de qué película debería llevarse el premio principal de este año.

“A decir verdad, no quería otorgar la Palma de Oro a ninguna de las películas porque es un premio que yo nunca he recibido. Pero no tuve otra opción”, dijo Park Chan-wook en tono serio.

A pesar de su broma, el jurado emitió un veredicto. La Palma de Oro fue para el complejo drama moral “Fjord” de Cristian Mungiu, protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve. Esto convierte al escritor y director rumano en el décimo cineasta en ganar por segunda vez el codiciado premio, 19 años después de su primera victoria por “4 Meses, 3 Semanas y 2 Días”.

El punto álgido de la conferencia fue cuando Park abordó la negativa del jurado a elegir favoritos en dos categorías, otorgando honores compartidos tanto en actuación (para Virginie Efira y Tao Okamoto en “De Repente” de Ryusuke Hamaguchi) como en dirección (para el director polaco Pawel Pawlikowski con “Patria” y el dúo español Javier Calvo y Javier Ambrossi con “La Pelota Negra”) – y Park no estaba dispuesto a disculparse por ello.

“Si has visto las dos películas que recibieron el premio a la actuación, estoy seguro de que estarías de acuerdo con nuestras elecciones”, dijo. Sobre el empate en la dirección, insistió: “Para enfatizar esto nuevamente, ambos cineastas hicieron un trabajo increíble, y simplemente no pudimos decidir si uno era mejor que el otro”.

Park presidió un jurado que incluyó a Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty y Stellan Skarsgård.

Los dos títulos de Competencia de EE. UU., “Tigre de Papel” de James Gray y “El Hombre que Amo” de Ira Sachs, se fueron con las manos vacías en un año que celebró las películas europeas en su totalidad.

Park es el influyente director detrás de “Zona de Seguridad” del 2000 y “Oldboy” del 2003, entre muchas otras películas de su Corea natal. En los últimos años, ha aumentado su perfil en Hollywood con proyectos como la serie limitada de HBO “El Simpatizante”, protagonizada por Robert Downey Jr., y el drama de 2025 “Sin Otra Opción”, que tuvo un exitoso recorrido en salas de arte el año pasado en EE. UU. a través del distribuidor Neon.

Las películas de Park Chan-wook no son ajenas al festival. Más recientemente, tuvo una película en competencia en 2016 con “La Doncella”. También se desempeñó como miembro del jurado en el Festival de Cine de Cannes de 2017.

(Foto superior: miembros del jurado de Cannes Ruth Negga, Park Chan-wook, Demi Moore e Isaach de Bankolé)