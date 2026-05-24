Lionel Messi está asegurado para el Mundial 2026, confirma el asistente técnico de Argentina, Roberto Ayala

Como Argentina intensificar los preparativos para defender su corona en el Copa del Mundo 2026, Lo de Lionel Messi La presencia aún no había sido confirmada oficialmente por el propio jugador, quien anteriormente había declarado que tomaría una decisión final en función de cómo se sentía su cuerpo antes del torneo.

Sin embargo, el segundo entrenador de Argentina Roberto Ayala dejó caer una pista masiva de que Messi efectivamente se dirigirá a América del Norte para encabezar a los actuales campeones. â€œPara nosotros nunca hubo ninguna duda.”, afirmó Ayala durante una entrevista reciente con el ¡Sonido metálico seco! podcast cuando se le preguntó sobre la disponibilidad de Leo para el próximo escaparate de la Copa del Mundo.

Mientras la lista oficial de convocados de la Albiceleste con destino a Norteamérica sigue en secreto, Ayala arrojó luz sobre el inusual proceso de selección de Lionel Scaloni. Reveló que cada miembro del cuerpo técnico redacta y envía su propia lista personal antes de que Scaloni intervenga para hacer los cortes finales definitivos.

Ayala explicó además que si bien la lista final no está completamente escrita en piedra, el personal tiene aproximadamente 80% del escuadrón encerrado. con un 1 de junio A medida que se acerca la fecha límite para presentar la lista definitiva, se espera que Scaloni haga el anuncio oficial en los próximos días, donde Messi sin duda encabezará la lista de 26 hombres.

De Paul respalda aún más la presencia de Messi en el Mundial

Ayala no fue el único que recientemente insinuó la participación de Messi. Mediocampista del Inter Miami y compañero internacional Rodrigo De Paul Anteriormente había dejado caer pistas similares sobre la mentalidad del capitán.

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Hablando en el programa Lo del PolloDe Paul reveló que él y Messi se encuentran actualmente en un régimen de entrenamiento especializado de alta intensidad en Miami, diseñado explícitamente para garantizar que lleguen al escenario más grande del mundo en la mejor condición física.

â€œAmbos nos esforzamos físicamente para llegar en la mejor forma posible; Nos fijamos una rutina de doble turno y tenemos nuestro propio entrenador: estamos trabajando y lo estamos haciendo bien. Es un trabajo aparte del club de cara al Mundial”, reveló el centrocampista argentino durante la entrevista.