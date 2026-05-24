Britney Spears habló con acento británico y ofreció a los policías lasaña durante la parada por DUI, dicen los registros de arresto.

Britney Spears exhibió “cambios de humor drásticos”, habló con acento británico y ofreció hacer lasaña a los oficiales en su casa cuando fue detenida y arrestada por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol en California en marzo pasado, según los registros de arresto obtenidos por The New York Times.

La cantante, de 44 años, admitió que había consumido una mimosa varias horas antes de su arresto el 4 de marzo en el condado de Ventura, pero negó estar intoxicada al volante, según el informe de arresto de la Patrulla de Carreteras de California. La policía encontró Adderall sin receta y una copa de vino vacía en el BMW descapotable de Spears, según The Times.

“Podría beber probablemente cuatro botellas de vino y cuidarte, soy un ángel”, habría dicho Spears cuando le preguntaron sobre su nivel de sobriedad. Las pruebas de alcoholemia realizadas en el lugar registraron concentraciones de alcohol en sangre de 0.05% y 0.06%, por debajo del límite legal del 0.08%.

“Su estado de ánimo pasó de confrontativo y agitado a flamante y complaciente”, dijo el oficial arrestante en el informe. “También parecía hablar con acento británico en ocasiones”.

En el video de la detención de la Patrulla de Carreteras de California, Spears supuestamente habló con voz infantil y le dijo a un oficial que estaba en su teléfono cuando supuestamente se desvió a otros carriles. Se disculpó por su comportamiento e invitó a los oficiales a su casa.

“Les prepararé comida o lasaña o lo que quieran”, dijo, según The Times. “Tengo una piscina”.

El abogado de Spears, Michael A. Goldstein, se negó a comentar sobre las acusaciones específicas en los registros recién publicados. Alcanzado por Rolling Stone, solo dijo que la estrella pop “tiene la intención de cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal como parte del acuerdo alcanzado con el Fiscal del Condado de Ventura”.

Antes de este mes, Goldstein negoció un acuerdo de culpabilidad sin prisión para Spears que redujo su cargo por DUI a un cargo por conducción imprudente. “Ella está bien”, dijo Goldstein a Rolling Stone en ese momento.

[Contexto: Britney Spears enfrentó cargos por conducir bajo la influencia del alcohol en California en marzo. La versión original del artículo contiene información detallada sobre su arresto y las condiciones impuestas por la corte como resultado del acuerdo alcanzado.] [Hecho: Britney Spears evitó la cárcel y fue condenada a libertad condicional y clases de DUI luego de aceptar un cargo de conducción imprudente en lugar de DUI.]