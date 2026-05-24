Maxence Giboudot derrotado en el play-off por Tapio Pulkkanen – Golf Planète

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La conclusión del Danish Golf Challenge, octava cita y tercera etapa europea del HotelPlanner Tour, fue cruel para Maxence Giboudot (foto), líder antes del hoyo 18. Un birdie de Tapio Pulkkanen, 14 años mayor que él, obligó al francés de 22 años a jugar el play-off. Y desde el primer hoyo de muerte súbita, el danés lanzó un águila imparable que privó al jugador del Jura (que, sin embargo, obtuvo la 5.ª plaza en el Camino a Mallorca) de su primera coronación en la segunda división europea.





FP

¡Qué decepción! Tantos arrepentimientos por uno Maxence Giboudot pero maravilloso a lo largo de esta semana de Desafío de golf danés, este año en elClub de golf de aventuras de Odense. El francés creyó durante mucho tiempo que sucedería al danés Jonathan Goeth-Rasmussen ganador en su tierra en 2025 en el transcurso de Club de Golf Bogense. Pero este diablo Tapio Pulkanen Salió de su caja en el último momento.

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A” Aventura ” que significa ” conte de fÃ©es » (cada hoyo lleva el nombre de un cuento de Hans Christian Andersenné Ã ÂOdense), hasta el inicio del último hoyo hizo honor a su nombre para Maxence Giboudot. En las nubes durante el Moving Day (63 a -9 para 9 birdies y 9 pares), el nombre del Jura se situó en lo más alto de la clasificación con -18. Un golpe por detrás, Tapio Pulkkanen, líder esta mañana con tres golpes de ventaja, se vio en apuros a pesar de un eagle salvador en el par 5 del 15.

Un final tan cruel

El día 18… Un último par 5 acabó con un par de Maxence Giboudot y… un birdie final del finlandés. Qué difícil es esta situación en la que se pasa del cazado al casi cazador que acaba de ser recapturado en el último momento.

Y luego este primer hoyo de play-off… Imposible competir con el águila finlandesa que cae del cielo (abajo) y que consigue su segundo éxito en el HotelPlanner Tour.

Qué difícil es para nuestro francés de 22 años, que a las -18 semanas consiguió sin embargo su mejor resultado de la temporada y que pasó al 5º puesto en la Camino a Mallorca. Désormais domicilio cannes (06), Maxence realmente ha acelerado en los últimos meses al alinear un 7 en febreromilugar auCOSUDE abiertaLuego un top 15 au.CIRCA Abierto de Ciudad del Cabo(13mi). Si a eso le sumamos un top 20 en Italia hace dos semanas, es más que nunca un sólido contendiente para estar entre los 15 primeros a fin de año para poder unirse a la próxima temporada. Gira mundial de DP.

Maxence Giboudot lleva varias semanas dando vueltas a este primer éxito. ¡Y terminará siendo una buena combinación! Este año 2026 parece ser el de la confirmación para quienes entrenan con un grupo de jugadores ya muy experimentados, bajo la dirección de un entrenador común, Mateo Santerre. El ex alumno de la Universidad Cristiana de Texas comparte así sus sesiones del lado de Cannes-Mougins con Clément Sordet, Pablo Margolis, Romain Langasque y Martín Couvrera. Un verdadero impulso para alguien muy cercano a Martin Couvra, con quien sueña con unirse algún día al más alto nivel.

Esta última ronda fue en general un poco menos “eufórica” para nuestros otros Tricolores que sus primeras tres rondas…

Una semana sólida para el clan francés

Clément Sordettop 10 la semana pasada enDesafío de Cataluñafue derrotado este domingo por el curso con una tarjeta de 73 (+1) para una semana de -14 y un octavo puesto empatado.

Muy Bastien Terminó bien su semana al registrar un 69 (-3) para un total de -12 y un top 16.

Mathieu Decottignies-Lafontermina con un 73 (+1), pero con una semana prometedora 11. En cuanto a Clément Guichardapuntado a -8 después de las dos primeras rondas, también concluyó su semana con una tarjeta de 73 (+1) para un total de -10.

Recordemos que Aymeric Laussot,AAndoni Etchenique,APierre Pineau,Julien QuesneySÃ©bastien Gros, No pasaron el corte esta semana (-3).

La tabla de clasificación

La clasificación de otros franceses