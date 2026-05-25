Reseña de la Premier League 2025

Es raro que un delantero centro anote un hat-trick y aún se sienta decepcionado, pero en el décimo minuto de tiempo de descuento, Jean-Philippe Mateta tiene una oportunidad de oro para ganar este vibrante partido para el Crystal Palace. Lanza el balón hacia South Norwood desde ocho yardas de distancia. Incluso antes de eso, es una montaña rusa emocional para todos los involucrados. Los aficionados de las Águilas temen lo peor cuando su equipo cae 2-0 en el minuto 37 después del doblete de Junior Kroupi. En el minuto 63, el primer gol de la temporada de la Premier League de Mateta en Selhurst Park anima la esperanza local después de una larga revisión del árbitro asistente de video por fuera de juego. Cinco minutos más tarde, el francés se estira para empujar un balón de Daniel Muñoz: 2-2. Cuando James Tavernier dispara un pase raso al área pequeña en el minuto 89, Ryan Christie lo emboca, aparentemente arrebatando la gloria. Hay tiempo para que Mateta complete su hat-trick desde el punto de penalti antes de desperdiciar su oportunidad tardía.

Esta tremenda batalla de nueve goles merece ser destacada, aunque desde un punto de vista defensivo, se asemeja a dos borrachos peleando en un callejón. Fue notable por ser la decimonovena victoria consecutiva del City sobre el Fulham (una racha ahora extendida a 20) y por Erling Haaland anotando 100 goles en la Premier League, 13 partidos más rápido que Alan Shearer. Si el internacional noruego no hubiera dado en el poste dos veces, el resultado podría haber sido 7-4 a favor del City. Igualmente, si Josko Gvardiol no hubiera despejado el centro de Josh King en el tiempo de descuento, el marcador podría haber terminado 5-5. El doblete de Samuel Chukweze (después de 71 y 77 minutos) asegura un final frenético: Rúben Dias está visiblemente furioso con su compañero de equipo, Bernardo Silva, por no cerrar a Chukweze antes de su primer gol. También hay un remate sensacional de Phil Foden, un final controlado maravillosamente de Alex Iwobi y una brillante asistencia de Haaland para Tijjani Reijnders en el segundo gol del City. Fútbol puro e intenso.

El exquisito y malicioso lanzamiento de falta de Dominik Szoboszlai que se estrella en el poste y hace que Virgil van Dijk, su compañero de equipo del Liverpool, se agarre la cabeza con incredulidad. Liverpool lidera con 16 minutos restantes, cerca de una victoria estimulante. “El City necesita algo”, dice Gary Neville. “Necesitan que [Erling] Haaland, [Antoine] Semenyo, [Bernardo] Silva den un paso adelante”. Haaland inmediatamente cabecea para que Silva empuje la pelota, antes de que Haaland cobre un penalti en el tiempo de descuento después de la falta de Alisson sobre Matheus Nunes. ¿Se acabó? Ni siquiera cerca: Gianluigi Donnarumma rechaza brillantemente un espectacular esfuerzo de Alexis Mac Allister nueve minutos en tiempo agregado. Luego, con Alisson en el campo contrario, Szoboszlai y Haaland se involucran en una carrera de comedia slapstick al perseguir un disparo de larga distancia de Rayan Cherki, turnándose para jalar al otro antes de que la pelota sin tocar entre en la portería. El VAR revisa, Szoboszlai es expulsado y el City sella un triunfo caótico para reavivar su persecución al Arsenal.

“Todo tuvo de todo… Mucho drama para mi gusto”. Esa fue la evaluación de Keith Andrews después de que el Brentford venciera en un fascinante encuentro de siete goles en el borde de los Peninos. El cabezazo potente de Mikkel Damsgaard abre el marcador a los ocho minutos y su pase perfecto a Igor Thiago permite al brasileño poner el 2-0. Kevin Schade marca el 3-0, después de 33 minutos, y el partido parece estar definido. Pero un gol en propia puerta de Michael Kayode y un tiro desviado de Jaidon Anthony ponen el marcador 3-2, antes de que Zian Flemming cabecee un espléndido centro de Hannibal Mejbri. El VAR determina que Anthony está apenas adelantado en lo que podría ser el gol ganador de Burnley, y Damsgaard pronto marca en el otro extremo: 4-3. Ashley Barnes anota poco después para enloquecer a Turf Moor, pero nuevamente el VAR no está contento: el gol en tiempo de descuento es anulado por mano.

Hay más que orgullo local en juego en este derbi Tyne-Wear. El Newcastle se está recuperando de una paliza de 7-2 por parte del Barcelona en la Liga de Campeones (8-3 en total): también desesperan por evitar una segunda derrota en liga ante sus acérrimos rivales, después de perder 1-0 en el Stadium of Light en diciembre. Cuando el error defensivo de Luke O’Nien permite a Anthony Gordon poner al Newcastle en ventaja después de 10 minutos, las cosas pintan bien. Pero después, una exhibición mezquina y eficiente del Sunderland acecha los nervios cada vez más frágiles del Newcastle, con Chemsdine Talbi igualando el marcador en el minuto 57. Es el sobresaliente delantero de los Black Cats, Brian Brobbey, quien, tras haber producido una actuación clásica de delantero centro, logra marcar el gol de la victoria en el último minuto, siendo servido por el suplente Enzo Le Fée. “Esto fue simplemente brillante. Emocionante, nervioso, brillante de principio a fin”, comentó stooze BTL, que lo resumió perfectamente.