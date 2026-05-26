Star Wars: The Mandalorian y Grogu: streaming, huelgas y Baby Yoda

Star Wars, con su afición por los grandiosos crescendos emocionales, las reversas míticas y los giros violentos del destino, es quizás el ejemplo más puro del cine de ópera espacial. Incluso las a menudo criticadas precuelas, esas historias sobrecalentadas de colapsos democráticos, amores prohibidos y monjes del espacio llenos de angustia, son intensamente wagnerianas. The Mandalorian y Grogu, a pesar de ser un relato cálido, divertido y lleno de aventuras en la frontera exterior, ingeniosos alienígenas y una conmovedora paternidad sustituta, no se encuentra realmente en esa escala. Probablemente por eso está recibiendo una reacción tan tibia de los críticos.

Esta es una película que avanza agradablemente, ofrece muchos momentos lindos de “Baby Yoda”, presenta más que suficientes secuencias de acción impresionantes de Mando e incluso reimagina en silencio lo que algunas de sus criaturas alienígenas más infames son capaces de hacer como especie. No es tanto una ópera espacial como una picaresca cósmica, un serial de frontera errante, cine de aventuras intergalácticas. Y eso simplemente no es lo que estamos acostumbrados después de casi 50 años de Star Wars en la pantalla grande. Aquí hay lo que hace que esta nueva aventura sea tan diferente a lo que vino antes.

Vibes de streaming, apuestas más bajas y la muerte de la urgencia cinematográfica

Donde Star Wars alguna vez nos dio a Darth Vader revelándose como el padre de Luke y a Kylo Ren apuñalando a pobre Han Solo en el pecho con un sable de luz, The Mandalorian y Grogu comienza revelando que nuestra pareja espacial favorita ahora es esencialmente subcontratista independiente haciendo trabajos raros para burócratas espaciales. Reclutados por la Coronel de la Nueva República Ward (Sigourney Weaver), su primera misión es rastrear al hijo de Jabba the Hutt, Rotta the Hutt, quien se ha enredado con los gemelos Hutt nefarios y el caos criminal más amplio alrededor del antiguo sindicato criminal de su padre.

Hay mucho que disfrutar aquí si disfrutaste del enfoque panorámico de The Mandalorian sobre Star Wars. Obtenemos nuestro primer vistazo al mundo natal pantanoso de los Hutts, Nal Hutta, en la pantalla grande y algunas fabulosas escenas de lucha en Shakari, donde Rotta (con la voz de Jeremy Allen White) se ha convertido en el alegremente esclavizado gladiador local. Pero no hay Sith, no hay Jedi (excepto Grogu, posiblemente), no hay profecías, no hay amenazas de destrucción galáctica y no hay mecánicas de “elegido” en ninguna parte.

Se sospecha que la cuarta temporada archivada de The Mandalorian habría lucido bastante similar a esta película final, de no ser por las huelgas de escritores y actores de Hollywood en 2023. ¿Importa esto? Realmente depende de si todavía quieres que las películas de Star Wars lleguen como sagradas escrituras cinematográficas descendiendo de los cielos, o si estás feliz viendo a un padre espacial taciturno y su pequeño caos goblin verde navegar por la galaxia.

[Any information about Hollywood writers’ and actors’ strikes in 2023 would need to be fact-checked for accuracy]