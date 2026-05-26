Guarderías en Inglaterra cobran tarifas extras para cubrir brecha de financiamiento, según activistas.

Los padres de niños de guardería en Inglaterra están siendo cobrados tarifas adicionales para cubrir la falta de financiamiento del gobierno de las horas gratuitas de cuidado infantil, con algunos pagando miles de libras al año por consumibles como alimentos, toallitas y pañales, según han dicho los activistas.

Los comentarios surgieron cuando la secretaria de educación, Bridget Phillipson, pidió a la autoridad de competencia que investigue los cargos adicionales ocultos que los padres han encontrado al intentar acceder al cuidado infantil subvencionado por el gobierno.

Los padres que trabajan elegibles en Inglaterra pueden obtener 30 horas semanales de cuidado infantil gratuito para niños de entre nueve meses y cuatro años.

Pero el Departamento de Educación (DfE, por sus siglas en inglés) ha dicho que “demasiados” padres han informado que se les pide pagar más para asegurar un lugar subvencionado, incluidos depósitos en listas de espera, complementos obligatorios y horas adicionales.

Según una encuesta realizada en mayo y junio del año pasado, casi tres cuartas partes de los padres cuyos niños asistían a guarderías formales informaron que tuvieron que pagar extras, como comidas, bebidas, aperitivos, pañales y crema solar, además de actividades únicas como salidas especiales.

“Es una subvención cruzada”, dijo Neil Leitch, director ejecutivo de la Early Years Alliance, una organización benéfica educativa, en el programa Today de BBC Radio 4 el lunes, al intentar ilustrar la magnitud del problema para los proveedores de cuidado infantil y la medida en que algunos lo estaban trasladando a los padres.

Según un padre, Rick Kelsey, escribiendo en el Times el año pasado, se estaban cobrando hasta £16 al día, lo que equivale a miles de libras al año por un niño en guardería a tiempo completo, además de las tarifas estándar.

“A un niño le encantaría comer £16 en nuggets de pollo y queso Babybel antes de ir a casa”, dijo Kelsey. Leitch reconoció que no eran £16 por almuerzo. Básicamente, esto es una subvención cruzada”, agregó.

Los resultados de la encuesta de Ipsos del verano pasado, que encuestó a 2,000 padres de niños de hasta cuatro años, sugirieron que más de una cuarta parte encontraron que el costo del cuidado infantil era la “principal barrera” para acceder a su opción preferida.

Escribiendo en The Guardian el lunes, Phillipson dijo que “demasiados padres todavía no están sintiendo el beneficio completo” de las horas de cuidado infantil subvencionado por el gobierno.

En su carta al regulador, Phillipson solicitó detalles sobre el impacto de los cargos adicionales en los padres y proveedores.

En un esfuerzo por hacer que el acceso al cuidado infantil sea más sencillo para las familias, el gobierno también ha lanzado recientemente un mapa digital de proveedores en Bristol, sur de Gloucestershire, Bath y noreste de Somerset, que se implementará en todo el país más adelante en el año. La herramienta está disponible a través del sitio web Best Start in Life.

Un portavoz de la Autoridad de Competencia y Mercados dijo: “Damos la bienvenida a la solicitud de la secretaria de educación de llevar a cabo una revisión en el sector del cuidado infantil de los primeros años.

“La CMA ha estado monitoreando los desarrollos y explorando los méritos de trabajar en esta área. Este es un sector importante que necesita funcionar bien para las familias, y estaremos desarrollando una propuesta específica para presentar a nuestro consejo.”