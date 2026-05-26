Día 88 de la guerra en Irán: EE.UU. ataca cerca del Estrecho de Hormuz; conversaciones en curso en Qatar

Las fuerzas de los Estados Unidos han informado que llevaron a cabo ataques en el sur de Irán, describiendo los ataques como operaciones de “autodefensa” mientras altos funcionarios iraníes viajaban a Qatar para negociaciones.

Anteriormente, los medios iraníes informaron explosiones en la ciudad portuaria del sur de Bandar Abbas, un centro estratégico cerca del Estrecho de Hormuz, un punto de estrangulamiento global por el que pasa una quinta parte del petróleo y gas mundial.

Teherán ha advertido contra expectativas de un avance rápido, con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán diciendo el lunes que se había progresado en las negociaciones, pero destacando que eso no significa que un acuerdo sea “inminente”.

Contexto: Estados Unidos llevó a cabo ataques en el sur de Irán, mientras altos funcionarios iraníes se encontraban en Qatar para negociaciones.

Hechos verificados: Se reportaron explosiones en Bandar Abbas antes de que los medios estadounidenses informaran que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques de “autodefensa” en sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones mineras en el sur de Irán. Teherán advirtió que las negociaciones continúan, pero con obstáculos importantes por resolver.