3ID respalda la declaración de NTF

El Tercer División de Infantería (3ID) del Ejército de Filipinas expresó su apoyo a la declaración emitida por el Grupo de Trabajo Nacional para Terminar el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-Elcac) a través de su Cluster de Cooperación Legal con respecto al archivo del caso de financiamiento del terrorismo contra miembros de la Red de Recursos de Empoderamiento Comunitario Inc. (Cernet).

El 3ID dijo que el archivo por parte del Tribunal Regional se basó en motivos procedimentales y destacó que la decisión “no equivale a una declaración de inocencia”, haciendo eco de la posición del NTF-Elcac.

La división agregó que la lucha contra el financiamiento del terrorismo sigue siendo un aspecto importante de la seguridad nacional.

“El 3ID reafirma su compromiso inquebrantable de defender el estado de derecho mientras apoya todos los esfuerzos legales del NTF-Elcac y otras agencias gubernamentales en la lucha contra el terrorismo y sus facilitadores”, dijo la división en un comunicado.

La división también hizo un llamado al público para permanecer vigilante y unido en la protección del país contra grupos e individuos que presuntamente están aprovechando tecnicidades legales para socavar la paz y la estabilidad.

El 3ID también instó a las partes interesadas, especialmente a las unidades gubernamentales locales y agencias gubernamentales locales, a ejercer la debida diligencia al evaluar organizaciones y entidades que reciben apoyo o entran en asociaciones con instituciones gubernamentales.

“Es esencial asegurar que los recursos gubernamentales, programas e iniciativas comunitarias no sean explotados o infiltrados por organizaciones que pueden participar directa o indirectamente en actividades que amenazan la paz, la seguridad y el desarrollo en nuestras comunidades”, agregó la declaración.

La división dijo que continuará coordinando estrechamente con las instituciones de aplicación de la ley y judiciales mientras cumple con su mandato “profesional e imparcialmente” de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República de Filipinas.

El 3ID supervisa operaciones militares en las Visayas Occidental y Central, incluida la Región de la Isla de Negros, como parte de los esfuerzos del gobierno para abordar la insurgencia y mantener la seguridad interna. (Leo Solinap)