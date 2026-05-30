BABYMETAL publica from me to u (remix de Jordan Fish): ¡Escúchalo ahora!

BABYMETAL ha lanzado “from me to u (Jordan Fish Remix)”, el segundo adelanto de su próximo METAL FORTH (EDICIÓN DELUXE), que se lanzará el 26 de junio a través de Capitol Records.

Fish, tecladista y productor conocido por su larga colaboración con Bring Me The Horizon, es el responsable de esta última versión de “from me to u (feat. Poppy)”, después de un remix de Major Lazer lanzado el mes pasado.

La edición deluxe amplía el METAL FORTH original con tres actuaciones en vivo y ambos remixes, estando disponible en formato digital y en vinilo limitado zoetrope que da vida a diez iconos del álbum en movimiento.

El lanzamiento coincide con el anuncio de la Gira Mundial 2026 de BABYMETAL, que abarcará América del Norte y América Latina. La etapa norteamericana comienza el 30 de agosto en San Diego, donde la banda abrirá para My Chemical Romance, para luego encabezar su propia gira con el apoyo de Halestorm y Violent Vira. En América Latina, la banda ofrecerá su primer concierto en un estadio en la Ciudad de México, con el apoyo de I Prevail y Bilmuri. Las entradas ya están a la venta.

METAL FORTH debutó en el puesto 9 del Billboard 200 tras su lanzamiento el año pasado, marcando el primer álbum del grupo en entrar en el top 10 de EE. UU. y el primer acto japonés en lograrlo. El álbum vendió 36,000 unidades equivalentes en su primera semana, de las cuales 33,500 fueron ventas puras, acumuló más de 200 millones de reproducciones globales, debutó en el puesto 10 en la lista de álbumes debut en EE. UU. de Spotify y llegó al puesto 2 en la lista de descargas de álbumes de iTunes de EE. UU.

A nivel internacional, alcanzó el top 10 en Alemania, superando su mejor posición anterior, y también entró en el top 20 en el Reino Unido, los Países Bajos y Francia.

Formado en Tokio en 2010, BABYMETAL, liderado por SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL, construyó su base de seguidores a través de shows en vivo explosivos antes de ganar reconocimiento internacional, abriendo shows para Red Hot Chili Peppers, Korn y Lady Gaga en su camino para convertirse en uno de los actos más distintivos y seguidos globalmente en el metal.

Escucha “from me to u (Jordan Fish Remix)” a continuación.