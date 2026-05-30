¿Una extrema derecha transatlántica?

El especialista Aro Velmet plantea preguntas importantes sobre la coalición de Trump y las posibles influencias de intelectuales postliberales en los círculos políticos. Jan-Werner Müller aborda la diversidad de opiniones dentro de la coalición de Trump, señalando su descontento con las universidades. Destaca la influencia internacional de líderes como Viktor Orbán en la estrategia política de Trump, así como las diferencias en el tiempo de consolidación del poder político entre ambos líderes.

Müller analiza la relación de Trump con los intereses económicos y empresariales, señalando cambios en su política en su segundo mandato que han generado controversia entre los sectores empresariales. También examina la estrategia internacional de Trump y su intento de globalizar la ideología MAGA, señalando posibles fricciones en países aliados como Canadá y Dinamarca.

Se discute la resistencia al populismo de derecha en Europa, destacando diferencias ideológicas y estratégicas con el proyecto Trumpista. Se aborda la tendencia hacia un centrismo reactivo en la oposición política a Trump, así como propuestas de frente popular contra la corrupción y a favor de la democracia en países como Polonia y Hungría.

Finalmente, se reflexiona sobre el papel de las redes sociales en el aumento del populismo y la polarización política, advirtiendo sobre la necesidad de preservar medios públicos independientes como contrapeso. Se hace un llamado a la prudencia y a la defensa de infraestructuras mediáticas existentes como una forma de contrarrestar las tendencias alarmistas en la política contemporánea.