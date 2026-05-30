Mogul de la música Clive Davis hospitalizado tras problema respiratorio.

El ejecutivo de 94 años fue hospitalizado en la ciudad de Nueva York el viernes por la noche

Clive Davis ha sido hospitalizado en la ciudad de Nueva York debido a un problema respiratorio superior, confirmó un representante del magnate de la música a Rolling Stone. Davis fue admitido en el hospital el viernes por la noche, según TMZ. Se espera que sea dado de alta en las próximas 48 horas.

El supermagnate de 94 años ha enfrentado problemas de salud en el pasado. En 2021, su famosa Gala Anual Pre-Grammy, que se ha celebrado la noche antes de la ceremonia todos los años desde 1975, fue pospuesta después de ser diagnosticado con parálisis de Bell, una condición grave pero temporal que causa debilidad repentina en los músculos faciales.

Davis, uno de los principales ejecutivos de la industria musical durante medio siglo, ha trabajado con y ha fomentado las carreras de artistas como Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Carlos Santana, Janis Joplin, Alicia Keys, Carrie Underwood y muchos otros.

Después de tropezar en el negocio a principios de los años sesenta y convertirse en presidente de Columbia Records en 1967 a los 35 años, Davis, el hombre con “oídos de oro”, ha encontrado éxito en cada era. Al hablar con Rolling Stone en 2017 sobre “La banda sonora de nuestras vidas”, un documental que traza su colosal carrera de más de 50 años, Davis enfatizó su amor duradero por la música. “Estoy inmerso en ella”, dijo. “Creo que la música es el lenguaje universal”.

Al mirar hacia el futuro y sus próximos pasos, Davis dijo: “En este momento estoy muy involucrado en trabajar para demostrar un punto: en el estado actual de la música, y con la salud restaurada en la industria, debemos abordar no solo de dónde vendrá el próximo Bob Dylan o Bruce Springsteen, sino también de dónde vendrá la próxima Aretha Franklin o Whitney Houston”. Agregó: “No puede tener lugar de una manera tan dominante que oscurezca las grandes nuevas voces.”