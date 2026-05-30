Estamos en guerra con Irán porque nunca castigamos a Bush por Irak

Desde el 28 de febrero, han pasado tres meses desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque conjunto contra Irán, asesinando al jefe de estado de Irán y masacrando a escolares en Minab. Desde entonces, la guerra contra Irán ha sido una catástrofe en desarrollo. Día tras día, hemos visto a soldados estadounidenses regresar a casa en ataúdes, unas 2,100 muertes civiles estimadas (y en aumento) en toda la región, un supuesto “alto el fuego” en abril donde EE. UU. ha seguido golpeando el sur de Irán de todos modos, y un bloqueo inextricable del Estrecho de Hormuz que ha aumentado los precios de la energía a nivel mundial, empeorando la crisis de costos de vida para la gente común en todas partes. En la prensa, el consenso emergente es que la guerra de Trump es un fracaso en términos estratégicos. Menos atención se ha prestado al hecho más básico: que la guerra es simplemente incorrecta, independientemente de lo exitosa o no que pueda ser.

Como es habitual cuando Estados Unidos ataca a otro país, hay una serie de factores superpuestos que llevaron a esta guerra. Hay psicología personal de Trump y su deseo de parecer fuerte en el escenario mundial. Hay la presión bien documentada de Benjamin Netanyahu y de Israel, los intereses lucrativos de las compañías armamentísticas de EE. UU., y sí, incluso una distracción conveniente de las revelaciones perturbadoras en los archivos de Epstein. Pero hay otro factor que nos llevó a la guerra en Irán, del que no suficientes personas están hablando: la expectativa de impunidad que se creó cuando George W. Bush invadió Iraq y salió impune de ello.

Las similitudes entre Irán en 2026 e Iraq en 2003 son obvias, y han sido comentadas antes, de manera más exhaustiva por Frederick Deknatel en la revista New Lines. Al igual que Trump, George W. Bush prometió una victoria rápida y fácil, solo para sumergir a EE. UU. en un conflicto mucho más prolongado y sangriento de lo que había anunciado. Como en el caso de Trump, asesinaron a un número incalculable de civiles. En ambos casos, fue un asalto unilateral a una nación soberana en el Medio Oriente que no había atacado a Estados Unidos, convirtiéndolo en una guerra de agresión clara. Agresión es el â€œcrimen supremoâ€ en el derecho internacional, y uno de los crímenes principales por el que los oficiales nazis fueron colgados en Núremberg. El punto de esos juicios, como dijo el fiscal jefe Robert H. Jackson en ese momento, era establecer para el mundo que acciones como invadir Polonia nunca serían aceptables: â€œla civilización no puede tolerar que se ignoren, porque no puede sobrevivir a que se repitan.â€

Y sin embargo, más de 20 años después del hecho, Bush y sus colaboradores nunca han enfrentado serias penalizaciones por su invasión de Iraq o por la lista de abusos a los derechos humanos que cometieron en el proceso. Bush sigue siendo tratado como una figura respetable en la política estadounidense convencional, a menudo comparado favorablemente con el más vulgar e impredecible Trump. Este año, Bush ha escrito un artículo de opinión para Free Press de Bari Weiss en honor al aniversario 250 de Estados Unidos, y se espera que asista a la inauguración de la biblioteca presidencial de Barack Obama en junio. Y debido a que nunca vio el interior de una sala de tribunal, se creó un estándar de impunidad. Cualquier cosa que el derecho internacional pueda decir en papel, la regla de facto se convirtió en que los presidentes estadounidenses pueden invadir países del Medio Oriente cuando les conviene, incluso cometer actos flagrantes de tortura, y salir impunes. Y así, unas pocas décadas después, Trump ha cruzado la puerta que Bush dejó abierta de par en par, seguro en la expectativa de que él, también, es improbable que enfrente consecuencias reales.

No tenía por qué ser así. A lo largo de la década de 2000 y 2010, muchas personas hicieron esfuerzos nobles para llevar a Bush a rendir cuentas por sus crímenes, y si hubieran sido escuchadas y empoderadas, el mundo podría ser un lugar muy diferente hoy. Uno de los primeros fue el exrepresentante Dennis Kucinich, quien presentó cargos de destitución contra Bush en julio de 2008, acusándolo de â€œrepresentaciones fraudulentas hechas al Congresoâ€ sobre las armas de destrucción masiva que habían causado â€œla muerte de más de 1 millón de civiles inocentes iraquíes.â€ Las acusaciones eran ciertas, con algunos matices de incertidumbre sobre el número preciso de muertos, y todos lo sabían. Para 2008, por supuesto, era discutible si era demasiado tarde para la destitución, ya que Bush estaba en camino de salir de todos modos, pero al menos habría sentado un ejemplo para futuros presidentes de que se impondría algún tipo de castigo por mentir y matar en masa. Pero los cargos de Kucinich fueron â€œaparcados en el limboâ€ en comité por el liderazgo demócrata de la Cámara, especialmente la entonces presidenta Nancy Pelosi, quien sintió que eran demasiado â€œdivisivos.â€ No hubo justicia que obtener del Congreso.

Ese mismo año, hubo al menos dos resúmenes en forma de libro de la evidencia contra Bush, publicados para dar a los futuros fiscales las herramientas que necesitarían para asegurar una condena. El primero fue ¿George W. Bush, criminal de guerra?: La responsabilidad de la administración Bush por 269 crímenes de guerra, escrito por un profesor de ciencias políticas llamado Michael Haas. El segundo fue La acusación de George W. Bush por asesinato, por el famoso abogado y escritor de crímenes Vincent Bugliosi. Como cabría esperar, el libro de Bugliosi fue el más dramático de los dos, escrito para un público popular; anteriormente había procesado a la familia Manson (asesinos de categoría inferior en comparación con Bush) y coescribió el superventas Helter Skelter sobre el caso, y tomó un tono similar aquí. La acusación de George W. Bush vendió 130,000 copias. El título de Haas fue publicado por Bloomsbury, y es más académico y exhaustivo; no precisamente lectura ligera. Pero ambos lograron su objetivo básico de recopilar todos los hechos en un formato claro y accesible, y cualquiera de ellos habría dado a una fiscalía motivada un punto de partida decente para trabajar.

También hubo intentos reales de enjuiciar a funcionarios de la administración Bush. Uno de los primeros, y más notables, fue llevado a un tribunal español por el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR). El ECCHR eligió España porque estableció el llamado â€œPrecedente Pinochet,â€ emitiendo órdenes de arresto contra el dictador chileno en 1998. En ese momento, la ley española reclamaba â€œjurisdicción universalâ€ para enjuiciar las violaciones más graves del derecho internacional y los derechos humanos, independientemente de dónde ocurrieran en el mundo. Y funcionó: poco después de que llegara la orden desde Madrid, Pinochet fue realmente arrestado por la policía en Londres. Ahora, los abogados del Centro esperaban que los tribunales españoles una vez más ayudaran a llevar a los asesinos en masa y torturadores a la justicia, esta vez desde EE. UU. Así que presentaron un conjunto bastante estrecho de cargos, acusando a seis funcionarios de EE. UU.â€”incluido el famoso asesor legal de Bush John Yooâ€”en conexión con los abusos en Guantánamo Bay y Abu Ghraib.

Al principio, el caso parecía prometedor: el mismo juez que había fallado contra Pinochet, Baltasar Garzón, fue asignado inicialmente para considerar el caso contra los â€œSeis de Bush.â€ Pero como revelan los cables diplomáticos liberados por Wikileaks en 2010, EE. UU. presionó a la judicatura española para que eliminara a Garzón del caso, y tuvieron éxito. Fue reemplazado en 2011 por otro juez, Eloy Velasco, de quien CNN informó que tenía â€œpoca, si alguna, experiencia en este tipo de casos,â€ y Velasco pronto desestimó el caso de la administración Bush, â€œafirmando que EE. UU. llevaría a cabo su propia investigación.â€ Como si eso no bastara, el parlamento españolâ€”dominado en ese momento por el Partido Popular de centroderechaâ€”cambió la ley en 2014, eliminando la reclamación de jurisdicción universal de España por completo. Los asesinos en masa en todas partes, sin duda, durmieron bien esa noche.

No todos los países se dejaron empujar con tanta facilidad.. De hecho, Malasia se convirtió en el primero en emitir un veredicto de culpabilidad contra George W. Bush en 2011. Lo hicieron a través de una institución llamada la Comisión de Delitos de Guerra de Kuala Lumpur, que el primer ministro Mathahir Mohamad creó en 2007 como alternativa a la Corte Penal Internacional. Como mucha gente en el Sur Global, Mohamad no pudo evitar notar que la CPI procesaba exclusivamente a líderes africanos en su primera década de existencia, mientras ignoraba a figuras mucho más poderosas como Bush y Tony Blair. (Para más información al respecto, vea la entrevista de Current Affairs con el profesor Richard Gaskins, un experto en la Corte.) Así que en noviembre de 2011, la Comisión asumió una actitud de lo haremos nosotros mismos si es necesario, y realizó un tribunal de cuatro días tanto para Bush como para Blair, juzgándolos en ausencia.

Puede leer el transcripción de 300 páginas del juicio en línea, y los abogados malasios hicieron un trabajo exhaustivo de construir su caso paso a paso, presentando toda la evidencia de que los acusados habían â€œcometieron Crímenes Contra la Paz al emprender deliberadamente la guerra contra la nación soberana de Iraq sin causa justa y infringiendo el derecho internacional, los tratados internacionales y la Carta de las Naciones Unidas.â€ Examinaron las memorias de Bush y Blair en busca de evidencia de intención, consideraron argumentos en defensa sobre â€œintervención humanitariaâ€ y la â€œresponsabilidad de proteger,â€ e invocaron paralelos con la masacre de My Lai y otras atrocidades históricas. Y después de cuatro días de procedimientos, los jueces devolvieron un veredicto unánimeâ€”culpable en todos los cargos:

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Los Acusados tomaron la justicia en sus manos. Actuaron con engaño y con falsedad. Actuaron en flagrante violación del derecho internacional de guerra y paz. En ausencia de cualquier evidencia convincente, las afirmaciones de la defensa carecen de credibilidad. Parecen ser hojas de parra para esconder ambiciones económicas y políticas desnudas. En todos los cargos encontramos que las acusaciones contra los acusados están probadas más allá de toda duda razonable.

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El problema, por supuesto, fue que el Tribunal de Kuala Lumpur no tenía medios para hacer cumplir su fallo. Lo máximo que podía hacer era enviar sus conclusiones a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas, instándoles a tomar medidas, las cuales nunca se materializaron. Pero, aun así, gracias a Malasia, es perfectamente preciso llamar a Bush un criminal de guerra condenado.

Fue Barack Obama quien tuvo el poder de obligar a su predecesor a rendir cuentas, y Obama se negó a hacerlo. Muchas personas lo instaron a hacer lo contrario, incluida Human Rights Watch, que quería ver a Bush y sus colaboradores procesados por autorizar la tortura. Pero en el momento crítico, Obama utilizó el palabrerío vacío y sonoro que se convertiría en su característica definitoria, diciendo que no habría cargos:

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Este es un momento de reflexión, no de represalia. Respeto las opiniones e intensas emociones que estos temas evocan. Hemos pasado por un capítulo oscuro y doloroso en nuestra historia. Pero en un momento de grandes desafíos y perturbadora desunión, nada se logrará dedicando nuestro tiempo y energía a echar la culpa al pasado. Nuestra grandeza nacional está arraigada en la capacidad de Estados Unidos de enderezar su rumbo en consonancia con nuestros valores fundamentales, y avanzar con confianza. Por eso debemos resistir las fuerzas que nos dividen, y en cambio unirnos en nombre de nuestro futuro común.

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