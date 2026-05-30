Juez acuerda revisar el fondo ‘antiarmamentismo’ de 1.800 millones de dólares de Trump

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Un juez federal revisará el “fondo antiarmamentismo” de 1.800 millones de dólares de la administración Trump después de que un grupo de ex jueces federales cuestionara su legitimidad.

El fondo se creó tras la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus declaraciones de impuestos. En lugar de ir a juicio, los abogados de la administración Trump y el equipo legal personal del presidente llegaron a un acuerdo al aceptar mantener el fondo financiado por los contribuyentes.

La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams en Florida ordenó el viernes a los abogados de Trump responder a la moción presentada por 35 ex jueces federales que argumentaron que Trump es, en cierto sentido, tanto el demandante como el acusado en el caso, habiéndolo presentado como presidente y también como líder del poder ejecutivo que supervisa al IRS. Por tanto, escribieron los jueces, la demanda “es en sí misma un fraude en el tribunal”.

Los ex jueces, designados tanto por presidentes demócratas como republicanos, escribieron que la demanda se utilizó como justificación para el “saqueo” de los contribuyentes estadounidenses. Describieron el caso como una especie de “colusión” entre los abogados del presidente y el gobierno federal y pidieron al juez que reabriera el caso para determinar el acuerdo sólo después de que el tribunal fuera “engañado”.

Williams, nombrada por el ex presidente Barack Obama, había concedido inicialmente la desestimación de la demanda de Trump tras el acuerdo, pero, a la luz de la moción de los ex jueces, dijo que el tribunal está “facultado para investigar faltas graves de conducta”.

Esto ocurre después de que otro juez en Virginia congelara temporalmente el fondo, lo que los funcionarios de Trump han descrito como un esfuerzo para compensar a los aliados de Trump, a los alborotadores del 6 de enero y a otras personas que, según el presidente, han sido atacadas injustamente.

Esa jueza, la jueza federal de distrito Leonie Brinkema en Virginia, ordenó el viernes que los funcionarios de Trump dejaran de establecer el fondo común de dinero para “garantizar que no se desembolsen fondos irreversiblemente”.

Brinkema, designado por el ex presidente Bill Clinton, fijó una audiencia para el 12 de junio para discutir si la orden debería extenderse.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios de NPR el sábado. Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron en las redes sociales: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar a aquellos que fueron perseguidos con fines políticos”.

Experto jurídico: El Fondo “no aborda los daños jurídicos reales”

En conjunto, las órdenes son un revés legal temprano para el fondo, que ha causado divisiones dentro del Capitolio, y los críticos lo describen como un fondo para sobornos para los partidarios de Trump que afirman que fueron víctimas de persecución política.

La orden de Brinkema de suspenderlo fue el resultado de una demanda presentada por el ex abogado del Departamento de Justicia Andrew Floyd y otros demandantes, quienes argumentaron que los casi $2 mil millones nunca fueron aprobados por el Congreso y “recompensan e incentivan el comportamiento ilegal y facilitan un asombroso abuso de los fondos de los contribuyentes”.

Los expertos legales han expresado especial alarma por la falta de supervisión del fondo, además de que el cubo de dinero no tiene conexión con las afirmaciones que Trump alegó en su demanda contra el IRS.

Adam Zimmerman, profesor de derecho en la Universidad del Sur de California, dijo a NPR que ejemplos pasados ​​de fondos de compensación masiva dirigidos por el presidente, ya sea relacionados con el Holocausto o el derrame de petróleo de BP, resolvieron demandas colectivas en expansión, lo que no es el caso aquí.

“Todos esos casos involucraron lesiones identificables, a grupos discretos de personas, por violaciones de leyes reales, bajo reglas neutralmente aplicables, a menudo negociadas a la sombra de un litigio de acción colectiva o un litigio masivo”, dijo Zimmerman el sábado.

Este fondo, sin embargo, “no aborda daños legales reales”.

“Ofrece dinero a un grupo indeterminado de personas, que nunca amenazaron ni iniciaron ningún tipo de acción legal”, dijo, describiéndolo como “diferente a todo lo que hemos visto en la historia de la república”.