Samsung establece activaciones inmersivas para fans de BTS en la gira mundial Arirang

BTS se adueñó de Las Vegas la semana pasada con cuatro fechas agotadas en su Arirang World Tour y Samsung estuvo presente para dar a los fanáticos la oportunidad de capturarlo todo.

El gigante de la electrónica aterrizó en Sin City como parte de su experiencia “Samsung Galaxy x BTS WORLD TOUR ARIRANG”, que ofrece seis activaciones centradas en los fanáticos que celebran el súper grupo global mientras promociona el nuevo teléfono inteligente Galaxy S26 Ultra.

En Las Vegas, los fanáticos tuvieron la oportunidad de utilizar el Galaxy S26 Ultra y su impresionante cámara principal de 200 MP para tomar fotos de ellos mismos contra fondos inspirados en BTS, capturar autorretratos en espejo (el teléfono tiene una cámara frontal de 12 MP) y dirigirse en un momento de concierto al estilo de “crowd surfing”. También probaron la función de intérprete del teléfono, que utiliza inteligencia artificial para traducir conversaciones o textos en tiempo real, para enviar mensajes a la banda de chicos coreanos.

Samsung está promocionando su Galaxy S26 Ultra como un teléfono para la creación de contenido y la conectividad, con características como “Nightography”, que ajusta automáticamente la iluminación en fotos y videos para entornos oscuros (es decir, en un concierto), y una función de asistente de fotos, que utiliza la inteligencia artificial de Galaxy para mejorar o retocar digitalmente tus imágenes. La función Quick Share de Samsung, mientras tanto, que permite compartir archivos entre plataformas, es ahora compatible con Apple AirDrop.

En un comunicado de prensa, Samsung dice que la activación de BTS ayuda a reinventar la experiencia tradicional de visualización de conciertos al “permitir que la audiencia se involucre emocionalmente con los artistas y sus actuaciones de formas más inmersivas”, mientras que la cámara del Galaxy S26 Ultra “captura momentos memorables de las actuaciones en vivo, permitiendo que la audiencia mundial reviva y comparta la experiencia, llevando la energía y emoción del concierto a su vida cotidiana”.

Esta es la última asociación entre Samsung y BTS. Los miembros del grupo previamente promocionaron el Samsung Galaxy Earbuds, junto con los teléfonos plegables Galaxy Z de la marca.

La experiencia Samsung Galaxy x BTS World Tour comenzó en Seúl en marzo. Samsung lanzó su primera activación en una parada de la gira en Stanford, CA a principios de este mes y la asociación global continuará en otras fechas de la gira selectas hasta 2027.