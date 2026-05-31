El monstruo de Clark y los misterios de las habitaciones traseras, explicados

Un monstruo único acecha los interminables pasillos de ‘Backrooms’ de Kane Parsons, compartiendo el espacio liminal con abominaciones.

Hay una especie de ecosistema distorsionado en el otro mundo, algunos elementos pueden rastrearse hasta el contenido de Parsons en YouTube y el folclore digital que lo precedió, pero el monstruo es una creación nueva e intrigante.

Aquí está todo lo que se debe saber sobre el monstruo y los misterios de fondo de ‘Backrooms’.

Advertencia: Spoilers por delante

¿Por qué hay un monstruo en ‘Backrooms’?

Antes de convertirse en un éxito de taquilla, Backrooms era una creepypasta viral, un esfuerzo colectivo de narración al que cualquiera en internet podía contribuir.

Permanece así. Fuera de la película de A24, Backrooms sigue inspirando nuevas interpretaciones, provocando debates en línea sobre el canon.

Algunos fans creen que Backrooms debería permanecer vacío, considerando a los monstruos como una distracción barata del horror existencial de un espacio de oficina infinito.

Otros argumentan que el laberinto necesita un Minotauro, señalando a una misteriosa criatura que ha acechado dentro de Backrooms desde el principio.

La creepypasta original que inspiró el fenómeno (publicada en 4chan en 2019) es el único documento canónico de Backrooms, la publicación implica la presencia de un monstruo, pero se detiene antes de describirlo.

Internet ha interpretado esta entidad misteriosa de muchas maneras diferentes, pero Kane Parsons propone que el monstruo es un fenómeno psicológico.

¿Quién es el monstruo de ‘Backrooms’?

En la serie de YouTube de Parsons, hay un monstruo (o varios) en Backrooms conocido como ‘la Forma de vida’.

La Forma de vida surge de un moho bacteriano negro que infesta el papel tapiz amarillo y las alfombras húmedas. El moho se moldea en un bipedo alto que se asemeja a un palo o esqueleto distorsionado.

El monstruo de la película de Parsons es más humano, una versión distorsionada del protagonista, Clark (Chiwetel Ejiofor), vestido como un pirata, representando el trabajo de vendedor de muebles que odia.

No está claro si el monstruo en ‘Backrooms’ está relacionado con la Forma de vida de la serie de YouTube de Parsons. Puede estar hecho de la misma sustancia, evolucionando hacia un cuerpo carnoso pero conservando las mismas proporciones delgadas y distorsionadas.

Temáticamente, el monstruo representa la sombra de Clark.

El monstruo devora a Clark

El monstruo es una manifestación de todo lo que Clark odia de sí mismo; representa su estancamiento, desesperación y agresión ebria.

Cuando encuentran la guarida del monstruo, bajo la pendiente resbaladiza, está llena de ropa sucia. La guarida se asemeja a la habitación de alguien que está atrapado en una rutina depresiva, como Clark.

Parece que recoge recuerdos del mundo exterior, buscando convertirse en humano.

Al principio, Clark huye aterrorizado de la criatura, pero aprende a amar a su monstruo después de perder la razón y aceptar Backrooms como su hogar (y escape permanente de la realidad).

Sin embargo, tan pronto como Clark le dice a su monstruo que no tienen que cambiar porque su terapeuta, la Dra. Mary Kline (Renate Reinsve), ha validado su delirio, el monstruo inmediatamente le da un mordisco.

Hasta ese momento, Clark y su monstruo estaban perfectamente en paz el uno con el otro, entonces ¿por qué decide comérselo?

El momento marca el punto de no retorno, ya que Clark obliga a su terapeuta a afirmarlo, abandonando cualquier posibilidad de crecimiento. Clark es devorado por su peor yo.

El momento hace referencia a una pintura de Francisco de Goya, ‘Saturno devorando a su hijo’.

La pintura se supone que representa el mito griego de un Titán que se come a su propia descendencia, aterrorizado de que uno de sus hijos lo derroque.

La escena podría ser una reversión de esta dinámica, con el monstruo devorando a Clark para reemplazarlo.

De cualquier manera, la decisión de Clark de negar la realidad y aceptar a su monstruo es lo que lo condena.

¿Quiénes son esas personas que acechan en ‘Backrooms’?

Uno de los momentos más aterradores en ‘Backrooms’ muestra a Clark corriendo junto a un árbol de Navidad, antes de ser emboscado por personas horripilantemente desfiguradas.

Más tarde, se los muestra en detalle, con Clark viviendo junto a ellos. No está claro si están realmente vivos, ya que parecen no tener libre albedrío y no poder sentir dolor.

Clark incluso los come, ilustrando que se ha convertido en su monstruo (están llenos de una sustancia misteriosa que parece relleno de muebles, pero, según Clark, es comestible).

Clark explica que son recuerdos de personas reales del exterior, absorbidos de las mentes de quienes entran en Backrooms.

Según lo entiende Clark, el diseño, objetos e habitantes de Backrooms son tomados del mundo real, el espacio de otro mundo solo capaz de crear copias huecas y distorsionadas.

Las personas desfiguradas se asemejan a otra entidad de la serie de YouTube de Parsons, conocida como ‘Vida quieta’.

Las Vidas quietas también son duplicados distorsionados de humanos, pero en la serie se muestran como agresivos. En ‘Backrooms’, son plácidos y parecen tener poco cuidado por su propio bienestar.

La mujer pelirroja parece ser una copia de la ex esposa de Clark, o al menos se le parece, hasta el punto que él le corta el cabello, una peluca improvisada para el juego de roles de Mary.

Claramente, Clark prefiere rodearse de estas entidades vacías que mantener una conversación difícil con una persona real, llena de opiniones molestas, deseos y necesidades.

Cuando llega el monstruo, la mujer pelirroja muestra un sentido de autoconservación y huye aterrorizada, quizás reflejando los sentimientos de la ex esposa de Clark hacia él.

¿Por qué había una gaviota en ‘Backrooms’?

Backrooms solo hace copias imperfectas, pero al principio de la película había una gaviota que parece ser un ave normal.

La gaviota podría haber tenido la mala suerte de ‘navegar’ a través de una entrada, ahora atrapada en Backrooms.

Sin embargo, el hecho de que el monstruo esté vestido como un pirata sugiere que la presencia de la gaviota es simbólica, invocando supersticiones de marineros sobre las aves marinas.

Se considera muy mala suerte matar una gaviota: el descubrimiento de un pájaro muerto en ‘Backrooms’ fue un presagio.

Algunos marineros creían que las gaviotas llevaban las almas de los marineros ahogados, lo que significaba que las aves se veían como criaturas transitorias, capaces de moverse entre los reinos terrenal y espiritual.

Esto podría ser cierto en ‘Backrooms’, ya que una gaviota es el único animal que vemos en el espacio liminal, y podría ser libre de entrar y salir.

Esto podría resultar útil para la misteriosa compañía de investigación, Async.

¿Qué es Async?

Async es una compañía que una vez fabricó máquinas de resonancia magnética, y ha aparecido en la serie de YouTube de Parsons mucho antes del lanzamiento de Backrooms de A24.

La empresa ha pasado de mapear mentes a explorar Backrooms, habiendo logrado abrir una puerta.

Como un investigador le dice a Mary durante el abrupto final de la película, hay aperturas a Backrooms apareciendo por todas partes, y la empresa se dedica a descubrir sus secretos.

Las entradas a Backrooms aparecen cerca de almas perdidas, atrayendo a individuos traumatizados a los que Async potencialmente puede reclutar para explorar el espacio.

La empresa también parece interesada en las entidades que surgen dentro de Backrooms, incluso estableciendo trampas para capturarlas.

¿Quiénes son los recortes de cartón piedra del cavernícola en ‘Backrooms’?

A lo largo de Backrooms, hay varios recortes de cartón piedra de un misterioso cavernícola, conectados a un dispositivo de comunicación que transmite saludos auditivos en varios idiomas.

Obviamente, no están vivos, pero en varias ocasiones son confundidos con personas en la película. Una figura similar también aparece en la serie de internet de Parsons.

Los cavernícolas parecen funcionar como un faro para atraer viajeros perdidos, para que Async pueda encontrarlos, rescatarlos y reclutarlos.

Una imagen de un cavernícola simboliza la vida temprana, posiblemente insinuando que el ecosistema misterioso de ‘Backrooms’ evolucionará y crecerá a medida que continúe la historia.