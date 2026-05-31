Vanilla Ice defiende actuación en el concierto Freedom 250 de Trump: Ni siquiera voto

Vanilla Ice defendió su decisión de tocar en el próximo concierto Freedom 250 de Donald Trump, diciendo que también consideraría actuar para el presidente ruso Vladimir Putin si se le diera la oportunidad.

“Estoy aquí para festejar con América, hombre”, dijo el rapero en una entrevista con TMZ publicada el viernes. “La música se hace para unir a las personas y eso es todo lo que estamos aquí para hacer, hombre. Solo vamos a representar los años 90. No me tomo nada demasiado en serio. No creo que nadie más deba hacerlo. Creo que deberíamos simplemente bailar. Ya sabes, es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y tienes que salir y perseguirlo bailando”.

Añadió: “No creo que deba tratarse de algo político o algo así. Ni siquiera voto, así que ni me importa”.

Vanilla Ice dijo que si el ex presidente Joe Biden lo llamara y le pidiera actuar, iría. “Iría a tocar”, dijo. “No es gran cosa. Tocas para tus fans, ya sabes. No tenemos la oportunidad de elegir a nuestros fans. Ellos nos eligen. Y tocaré para Putin y tocaré en Irán si quieres. No importa. Hay fans en todas partes. La música no es política, hombre. Es universal”.

Durante los últimos días, cinco de los nueve actos originalmente anunciados para Freedom 250 se han retirado, incluyendo a Bret Michaels, Young MC, Morris Day, Martina McBride y Commodores. El evento, oficialmente titulado Great American State Fair, fue organizado por Keith Krach, un designado por Trump, y se llevará a cabo en Washington, D.C. en el National Mall.

Krach describió sus objetivos para Freedom 250 en una declaración en su sitio web. “Estoy agradecido al presidente Trump por la oportunidad de ejecutar su visión para Freedom 250”, escribió. “En su núcleo, Freedom 250 es un movimiento nacional que reúne a estados, empresas, organizaciones y ciudadanos para honrar nuestra historia, apreciar nuestras libertades dadas por Dios y ayudar a construir una edad dorada de oportunidad para los próximos 250 años”.

El manager de Vanilla Ice, TQ Management, dijo anteriormente a Rolling Stone que el rapero está ansioso por el concierto. “Vanilla Ice está contratado y actuará en la Gran Feria Americana en el National Mall el viernes 26 de junio”, dijo el representante. “¡Está orgulloso de ayudar a celebrar el 250 aniversario de América! ¡Todos son bienvenidos a asistir y celebrar el cumpleaños de EE. UU. y nuestra libertad!”

Hablando con TMZ, Vanilla Ice comentó: “Todo el mundo tiene opiniones y parece que el mundo es como una bola de nieve hoy. Todo está revuelto, hombre”.

Y continuó: “Soy de los años 80 y 90. No tomamos todo este lío tan en serio. Teníamos bolsas de cadera y arrancamos nuestros asientos traseros para poner subwoofers. Vamos, hombre. Esto es una celebración de los 250 años de América, el cumpleaños de nuestro país en el que nacimos. Vamos. Disfruta del baile”.