Bajo el amparo de la oscuridad en la noche del 23 de febrero de 1932, decenas de personas se movieron lentamente hacia la orilla oriental del río Dniéster, con la esperanza de cruzar desapercibidos desde Ucrania soviética hasta el noreste de Rumanía. Huían de una hambruna mortal, resultado de la brutal colectivización soviética. Según un informe rumano, guardias fronterizos soviéticos avistaron al grupo cruzando el río helado a pie alrededor de las 11 p.m. y abrieron fuego con sus ametralladoras. Luego lanzaron un par de granadas. 40 de los 62 presuntos refugiados murieron.

Los guardias fronterizos rumanos señalaron que todos los que lograron cruzar el Dniéster, moldavos étnicos y ucranianos de un pueblo fronterizo de Nezavertailovca, sufrieron heridas de bala. Algunas de las personas rescatadas por la policía fronteriza rumana murieron días después. Reflexionando sobre la motivación de los refugiados para intentar cruzar el Dniéster, el General Ion Rășcanu señaló en su informe al Ministerio de Asuntos Exteriores rumano el 23 de abril de 1932 que “los campesinos habían sido despojados por los soviéticos de sus productos agrícolas y su propiedad en general, negándose a unirse a las colectividades creadas”. Estaban dispuestos a huir a Rumania, “enfrentándose a la muerte que los esperaba a cada paso”.

La migración ilegal desde la Unión Soviética a Rumania fue un hecho constante desde que los soviéticos obligaron a los campesinos a trabajar en granjas colectivas en 1929. Los rumanos estaban constantemente deteniendo a refugiados en la frontera. Las actitudes hacia los nuevos llegados iban desde la preocupación humanitaria hasta la sospecha de que una gran proporción de los que huían de la URSS eran espías soviéticos que intentaban infiltrarse en Rumania y difundir propaganda bolchevique. Esta falta de claridad sobre las verdaderas motivaciones de los refugiados significaba que los guardias fronterizos rumanos estaban generalmente ansiosos por devolverlos a manos soviéticas. Sin embargo, la brutalidad de la respuesta soviética fue impactante, incluso para personas que apenas un mes antes abogaban por la expulsión masiva de refugiados.

[Context: La migración ilegal desde la Unión Soviética a Rumania fue un problema constante debido a la brutalidad de la colectivización soviética y la hambruna resultante.]

[Fact Check: Los refugiados que intentaban cruzar el río Dniéster eran en su mayoría ciudadanos soviéticos fugitivos de la hambruna y la persecución en la URSS.]

Respuesta internacional

El estado rumano tenía una percepción bastante complicada de estos refugiados. Por un lado, los guardias fronterizos y la policía rápidamente declararon su deber humanitario de cuidar a las personas perseguidas por los soviéticos. Una cantidad significativa de los refugiados eran moldavos étnicos, un pueblo visto por los burócratas rumanos en el Ministerio del Interior como parte de la nación rumana, lo que contribuyó a la disposición de las autoridades para apoyarlos. Por otro lado, las actividades del estado rumano también estaban informadas por una lucha constante con los servicios de inteligencia soviéticos que intentaban socavar a las autoridades rumanas. La propaganda soviética posicionaba a Rumania como anticomunista, alineando al país con cualquiera que estuviera en contra de los bolcheviques. Esta mezcla de desconfianza, solidaridad nacionalista y sentimiento anticomunista proporcionó a los refugiados un cierto espacio para negociar su derecho a permanecer en Rumania, aunque las posibilidades de establecer su derecho a quedarse estaban en su contra.

[Context: Los refugiados que cruzaban a Rumania provenían en su mayoría de la región de Moldavia y eran étnicamente relacionados con la población rumana.]

[Fact Check: La situación de los refugiados en la frontera rumano-soviética generó conmoción tanto dentro de Rumania como a nivel internacional, destacando las atrocidades cometidas por la Unión Soviética.]

Regroupement politique et campañas

Después de que la naciente República Popular de Ucrania fuera derrotada por los bolcheviques en 1921, Rumania se convirtió en un lugar de asilo para un gran número de soldados y oficiales exiliados. Desde allí, pudieron establecer lazos con sus líderes políticos, que habían abandonado Ucrania a través de Polonia y luego se trasladaron a París, formando un gobierno en el exilio. Los políticos ucranianos en el exilio en Francia se esforzaron mucho por llamar la atención de los políticos europeos sobre las atrocidades cometidas por la Unión Soviética. Sus intentos de aprovechar un interés popular sobre la investigación de la Liga de Naciones en 1930 sobre las acusaciones de funcionarios liberianos vendiendo indígenas como esclavos a propietarios de plantaciones españoles para llamar la atención sobre el sistema Gulag soviético, fallaron en gran medida. Esta vez, sin embargo, tuvieron éxito. La necesidad de las autoridades rumanas de encontrar fondos adicionales para proporcionar ayuda a los refugiados creó una alianza de facto entre los emigrantes ucranianos y el estado rumano. Y estar asociado con un estado, aunque no fuera el suyo propio, permitió a los refugiados actuar.

[Context: Después de la derrota de la República Popular de Ucrania, los ucranianos en el exilio en Francia intentaron llamar la atención sobre las atrocidades soviéticas y la difícil situación de los refugiados en Rumania.]

[Fact Check: Los políticos ucranianos en el exilio en Francia se unieron a una campaña para resaltar las persecuciones en la Unión Soviética y apoyar a los refugiados que huían de la hambruna.]

Crisis económica y cambios en las afiliaciones políticas

La atención hacia la situación de los refugiados resultó ser efímera. Para el verano de 1932, amplias secciones de la sociedad europea occidental se enfrentaban al tercer año de crisis económica global y los problemas internos tomaban prioridad. Los ucranianos en el exilio luchaban por encontrar el dinero para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para ayudar a las personas desesperadas que cruzaban en Bessarabia. En una terrible ironía, el interés por Ucrania desapareció en el año 1932, justo cuando los soviéticos comenzaron a confiscar las cosechas de los campesinos en masa. Así comenzó el Holodomor en un momento en que la esfera pública francesa y británica dejó de prestar atención, en su mayoría, a la difícil situación de los campesinos ucranianos.

[Context: La atención hacia los refugiados y la hambruna en Europa occidental disminuyó debido a la crisis económica en la década de 1930.]

[Fact Check: La crisis económica global impactó en la capacidad de ayuda a los refugiados, especialmente los provenientes de Ucrania.]

Líneas divisorias sobre los bolcheviques

Otro cambio también solidificó la cuestión del Holodomor como profundamente partidista. Según los historiadores alemanes Guido Hausmann y Tanja Penter, el partido nazi utilizó ampliamente el Holodomor durante su campaña política en Alemania en 1933. El 2 de marzo, Adolf Hitler pronunció un discurso en el que utilizó la hambruna para criticar al marxismo: “Millones de personas se están muriendo de hambre en una tierra que podría convertirse en el granero del mundo”. El ascenso al poder de Hitler cambió fundamentalmente el panorama diplomático europeo, creando problemas adicionales a las ya fuertemente antagonizadas relaciones interestatales.

[Contexto: El ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania tuvo un impacto significativo en Europa y en la percepción de la Unión Soviética como un socio político más aceptable.]

[Verificación de hechos: El partido nazi aprovechó el Holodomor para criticar al marxismo durante su campaña en Alemania.]

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